‘தடை அதை உடை’... யோகா போட்டியில் சாதித்த 12 வயது மாற்றுத்திறனாளி மாணவி!

தேசிய யோகா போட்டியில் 2-வது இடம் பிடித்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவி சுகப்பிரியாவுக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

தேசிய யோகா போட்டியில் 2வது இடம் பிடித்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவி சுகப்பிரியா
தேசிய யோகா போட்டியில் 2வது இடம் பிடித்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவி சுகப்பிரியா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 10:43 PM IST

1 Min Read
காஞ்சிபுரம்: தேசிய அளவிலான யோகா போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் பெற்று தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 8ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவி சாதனை படைத்துள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் நத்தப்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த மூர்த்தி மற்றும் கௌரி தம்பதியரின் மகள் சுகப்பிரியா (12). இவருக்கு முதுகுத்தண்டு வட பாதிப்பு உள்ளது. மாற்றுத்திறனாளி மாணவியான இவர் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் உள்ள பி.எம்.எஸ் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 8ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

முதலில், முதுகு தண்டுவட பகுதி பாதிப்பால் மருத்துவம் தேடி யோகாவிற்கு சென்ற மாணவி சுகப்பிரியா, அதிலிருந்த ஆர்வத்தால் பல்வேறு கலைகளை நேர்த்தியுடன் செய்யத் தொடங்கியுள்ளார். அதனைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்த பயிற்சியாளர் யுவராஜ், மாணவிக்கு யோகா பயிற்சி மட்டுமின்றி, பாரா ஒலிம்பிக் விளையாட்டில் சேர்த்து பயிற்சியையும் அளித்து வந்துள்ளார்.

ஆரம்பத்தில் பயந்த மாணவியை ஊக்கப்படுத்திய பயிற்சியாளர், விளையாட்டில் மிகுந்த ஆர்வத்தை கொண்டு வந்துள்ளார். குறிப்பாக, யோகாவில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவி தேசிய அளவிலான யோகா போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் அளவிற்கு தன்னம்பிக்கையை ஊட்டியுள்ளார்.

யோகா போட்டியில் சாதித்த 12 வயது மாற்றுத்திறனாளி மாணவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், மத்திய இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் ‘பாரா நேஷனல் யோகா ஸ்போட்ஸ்’ என்ற பெயரில் யோகாசன போட்டிகள் செப்டம்பர் மாதம் 26ம் தேதி முதல் 28ம் தேதி வரை டெல்லியில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட 12 வயது மாணவி சுகப்பிரியா தேசிய அளவில் 2-வது இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார். அதற்காக, மாணவிக்கு வெள்ளிப்பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் உடல் குறைபாடு சாதனைக்கு தடை இல்லை என்பதை அவர் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: மாரடைப்பு ஏற்படுவதை 2 நிமிடங்களில் காட்டிக்கொடுக்கும் புதிய பரிசோதனை: ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் அறிமுகம்!

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு திரும்பிய சுகப்பிரியா தனது பெற்றோர் மற்றும் யோகா பயிற்சியாளர் யுவராஜ் ஆகியோருடன் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பா.முருகேசனை நேரில் சந்தித்தார். அங்கு சுகப்பிரியாவுக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சால்வை அணிவித்து கௌரவித்தார். அப்போது பேசிய வருவாய் அலுவலர், தமிழகத்துக்கும், காஞ்சிபுரத்துக்கும் பெருமை சேர்த்திருப்பதாக பாராட்டு தெரிவித்தார்.

தற்போது, யோகாவில் சாதித்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவிக்கும், யோகாவை நாடி வந்த சிறுமிக்கு புதிய விடிவெள்ளியை அமைத்த பயிற்சியாளருக்கும் பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது.

