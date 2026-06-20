பேரனின் ஆசையை நிறைவேற்ற முயன்ற தாத்தா; டிராக்டர் விபத்தில் சிறுவன் உயிரிழந்த சோகம்
கரடு முரடான நிலத்தில் டிராக்டர் சென்று கொண்டிருந்தபோது, டிராக்டரில் அமர்ந்திருந்த சிறுவன் எதிர்பாராதவிதமாக நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்துள்ளார்.
Published : June 20, 2026 at 9:04 PM IST
திருப்பத்தூர்: தாத்தா பேரனின் ஆசையை நிறைவேற்ற நினைத்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக நடந்த விபத்தில் சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கந்திலி அடுத்த மண்டலநாயன குண்டா பகுதியை சேர்ந்தவர் நல்லதம்பி. இவருக்கு 12 வயதில் மோனித் என்ற மகன் உள்ளார். இச்சிறுவன் தனியார் பள்ளியில் ஏழாம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார். மோனித் தாத்தாவிற்கு சொந்தமாக விளை நிலங்கள் உள்ளது. அந்த நிலத்தை ஓட்டுநர் அருள் என்பவர் இன்று டிராக்டர் மூலம் உழுது வந்துள்ளார்.
அப்போது, தானும் அந்த டிராக்டரில் அமர வேண்டும். ஓட்டுநரிடம் சொல்லுங்கள் என சிறுவன் மோனித் அவரது தாத்தாவிடம் ஆசை தெரிவித்துள்ளார். அதனால், பேரனின் ஆசையை நிறைவேற்றும் வகையில், தாத்தாவும் மோனித்தை டிராக்டரில் அமர வைத்ததாக தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், கரடு முரடான நிலத்தில் டிராக்டர் சென்று கொண்டிருந்தபோது, டிராக்டரில் அமர்ந்திருந்த சிறுவன் திடீரென நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்துள்ளார். அதை அறியாத ஓட்டுநர் டிராக்டரை இயக்கியதால், வாகனம் மோனித் உடல் மீது ஏறி இறங்கியுள்ளது.
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அப்போது சிறுவனின் அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த அவரது தாத்தா மற்றும் குடும்பத்தினர், பலத்த காயம் அடைந்த சிறுவனை உடனடியாக மீட்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். ஆனால், அங்கு சிறுவனை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் மோனித் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கந்திலி போலீசார், சிறுவனின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, சிறுவன் மரணம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பேரனின் ஆசையை நிறைவேற்ற நினைத்த தாத்தாவிற்கு, டிராக்டர் மூலம் பேரன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.