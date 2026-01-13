திருப்பரங்குன்றம் மலையில் திடீர் போராட்டம் - இரவோடு இரவாக எச்.ராஜா உட்பட 12 பேர் கைது
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரமானது இந்துக்களின் உரிமைக்கான பிரச்சினை என பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா தெரிவித்தார்.
Published : January 13, 2026 at 11:50 AM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் உள்ள சர்ச்சைக்குரிய கல்லத்தி மரம் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா உட்பட 12 பேரை திருப்பரங்குன்றம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல்லத்தி மரத்தில் தர்கா கொடியேற்றப்பட்டதை கண்டித்து அந்த கொடியை அகற்ற வேண்டும் என பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா உள்ளிட்ட பாஜகவினர் மலைமேல் நெல்லி தோப்பு அருகே அமர்ந்து நேற்று இரவு தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து கீழே அழைத்து வர முயன்றனர்.
ஆனால் எச். ராஜாவின் கைதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த உள்ளூர் குடியிருப்புவாசிகள், காவல்துறை வாகனத்திற்கு முன்பாக தரையில் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். கடல் மட்டத்திலிருந்து 1050 அடி உயரத்தில் போலீசாருக்கும் பாஜகவினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளும் வாக்குவாதமும் ஏற்பட்டது. மலை உச்சியில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்ற வாக்குவாதத்தால் திருப்பரங்குன்றம் பகுதியே பரபரப்பானது.
ஒருவழியாக அவர்களை அப்புறப்படுத்தி, எச். ராஜா உட்பட 12 பாஜகவினரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களை தற்காலிகமாக பழனியாண்டவர் கோயில் தெருவில் உள்ள சாவடியில் அடைத்து வைத்துள்ளனர்.
கைதுக்கு முன்பாக பேட்டியளித்த எச் ராஜா, “1923 ஆகஸ்ட் மாதம் 25ஆம் தேதி மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் திருப்பரங்குன்றம் மலை குறித்த வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதில், கிரிவலப் பாதைக்கு உள்ளே இருக்கிற மலைக்குள் இருக்கும் இடத்தில் 33 சென்ட் தவிர, மற்ற இடம் மொத்தமும் கோயிலுக்கு சொந்தம் என்றும், அதில் ஒரு கட்டடத்தை அரசு உரிமை கொண்டாடுகிற கட்டடம் என்றுதான் குறிப்பிட்டது. ஆனால் அதில் தர்கா என்று கூட குறிப்பிடவில்லை.
இந்த மலையை அறநிலையத்துறையும் கந்தர் மலை என்றுதான் குறிப்பிடுகிறது. திருப்பரங்குன்றம் குறித்த வழக்கானது, தற்போது மதுரை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றபோதும், நீதிபதி சுவாமிநாதன் தெளிவாக தீர்ப்பு கொடுத்திருந்தார். ஆனால், இந்துக்களுக்கு சொந்தமான தீபத்தூணை பிணம் புதைக்கும் இடம் என்று சொல்கிறார் சட்ட அமைச்சர். தமிழக சுற்றுலாத்துறையின் கையேட்டில், சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்காவிற்கு சொந்தமான கல்லறை, கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள மசூதியின் அருகே இருப்பதாக அரசு ஆவணம் சொல்கிறது.
அப்படி இருக்கையில், இஸ்லாமியர்களுக்கு சொந்தமான இடம் தவிர மற்ற இடங்களில் பிணங்களை புதைக்க எப்படி அனுமதித்தனர்? அப்படியென்றால் மரியாதைக்குரிய திமுக முன்னாள் தலைவர் கருணாநிதியை புதைக்க கண்ணம்மா பேட்டை தான் சென்றிருக்க வேண்டும். கடற்கரைக்கு ஏன் சென்றீர்கள்? இந்துக்களை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என அமைச்சர்கள் நினைக்கிறார்கள்.
மேலும் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் கொடியேற்றி இருக்கின்றனர். நீதிபதி அதை அகற்ற உத்தரவிட்டும் இன்னும் அகற்றவில்லை. கோயில் சொத்துக்களை காப்பாற்ற அறநிலையத்துறை தவறிவிட்டது. இது, இந்து கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தின் உரிமைக்கான பிரச்சினை இல்லை. இந்துக்களின் உரிமைக்கான பிரச்சினை. இது இந்து விரோத செயலும்கூட. அது உடனடியாக நீக்கப்பட வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், நீதி கேட்பது அரசு தவறாக தெரிகிறது என்றும், வருகிற தேர்தலில் இந்துக்கள் திமுக ஆட்சிக்கு இறுதி அத்தியாயம் எழுதுவார்கள் எனவும் கூறினார்.