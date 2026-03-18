இளைஞர் காரில் கொண்டு சென்ற 12 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் பறிமுதல் - பறக்கும் படை அதிரடி

சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் 12 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் உட்பட பல லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 4:20 PM IST

சென்னை : சேப்பாக்கத்தில் சுமார் 12 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளது. வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதை தடுக்க தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் தீவிர நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பறக்கும் படை, நிலைக் குழு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர வாகன சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், தலைநகர் சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சோதனைகளில் பல லட்சம் பணம் மற்றும் பரிசு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

12 கிலோ வெள்ளி பறிமுதல்

சென்னை சேப்பாக்கம், திருவல்லிக்கேணி தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியான சுவாமி சிவானந்தா சாலையில், இன்று (மார்ச் 18) காலை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ஆந்திரா பதிவெண் கொண்ட காரை மடக்கி சோதனை செய்தனர். இளைஞர் ஒருவர் ஓட்டி வந்த அந்த காருக்குள் 12.58 கிலோ மதிப்புள்ள வெள்ளி குத்து விளக்கு, தட்டு உள்ளிட்ட பொருட்கள் இருந்தன. மேலும், சுப நிகழ்ச்சிக்கு தேவையான பொருட்கள், இனிப்பு, காரம் ஆகியவையும் இருந்தன.

அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அந்த இளைஞர் ஆந்திரா மாநிலத்தை சேர்ந்த சதீஷ் என்பது தெரியவந்தது. உறவினரின் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிக்காக அவர் வெள்ளி மற்றும் இதர பொருட்களை கொண்டு செல்வதாக தெரிவித்தார். இருப்பினும், நகைகளுக்கான உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால், வெள்ளி பொருட்களை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் அவை ஒப்படைக்கப்பட்டது.

பறக்கும் படை சோதனையில் சிக்கிய பணம்

இதேபோல், வியாசர்பாடி எருக்கஞ்சேரி ஜி.என்.டி சாலை பகுதியில் பறக்கும் படையினர் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மதுமோகன் சிலா (40) என்பவர் ஓட்டி வந்த காரை சோதனை செய்த போது, உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.4.92 லட்சம் பணமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

மேலும், விருகம்பாக்கம் அருணாசலம் சாலை அருகே ஜலால் (32) மற்றும் அப்துல் (35) என்பவர்கள் ஓட்டி வந்த காரை பறக்கும் படையினர் சோதனை செய்தபோது, உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.1,31,600 பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இது கறிக்கடை விற்பனை வருமானம் என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். சம்பந்தப்பட்ட தொகுதி தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் தகவல் அளிக்கப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணங்கள் எல்லைக்குட்பட்ட கருவூலங்களில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சம்பவங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்

