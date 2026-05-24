ஆண்கள் சிக்கிவிடுவார்கள் என்பதால், பெண்களை கஞ்சா விற்பனைக்கு பயன்படுத்திய குஜராத் நபர்: கூண்டோடு தூக்கிய போலீஸ்

இளம்பெண்களை கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபடுத்தினால் போலீசிடம் சிக்கமாட்டோம் என்று தந்திரம் வகுத்து குற்ற சம்பவங்களில் நெல்லை கும்பல் ஈடுபட்டுவந்துள்ளது.

போலீஸாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள கஞ்சா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 24, 2026 at 7:47 AM IST

திருநெல்வேலி: சிறு வயதுடைய பெண்களை குறிவைத்து கஞ்சா விற்பனைக்கு பயன்படுத்திய மிகப் பெரிய கும்பலை நெல்லை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், அவர்களிடத்தில் 12 கிலோ கஞ்சாவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், முக்கூடல் காவல் சரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் காவல் ஆய்வாளர் சங்கர நாராயணன் தலைமையில் போலீசார் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது, முக்கூடல் சடையப்பபுரம் பகுதியில் கஞ்சா பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.

இதையடுத்து போலீசார், சடையப்பபுரம் பகுதியில் உள்ள பவர் சங்கீதா (48) என்பவர் வீட்டுக்குச் சென்று சோதனையிட்டனர். இதில், தடை செய்யப்பட்ட கஞ்சாவை அவர் பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதை பறிமுதல் செய்த அவர்கள், தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருளை பதுக்கி வைத்திருந்த குற்றத்திற்காக பவர் சங்கீதா-வை கைது செய்துள்ளனர்.

அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்திருக்க பலர் தனக்கு உடந்தையாக இருந்ததாகவும் பவர் சங்கீதா போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் அடிப்படையில், பவர் சங்கீதாவின் கூட்டாளிகளான அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஆர்த்தி (22), சடையப்பபுரத்தைச் சேர்ந்த விஜயா (19), திருநெல்வேலி பேட்டையைச் சேர்ந்த ரசூல் பாத்திமா (40), குஜராத் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சௌந்தரபாண்டியன் (63), மும்பையைச் சேர்ந்த நிஷா (55), வீரவநல்லூரைச் சேர்ந்த இசக்கிமுத்து (25) ஆகிய ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், குஜராத்தை சேர்ந்த சௌந்தரபாண்டியன் தான் தங்களுக்கு தலைவனாக செயல்பட்டு வந்ததை போலீசாரிடம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். அவரே பெண்களை பயன்படுத்தி கஞ்சாவை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்ததும் விசாரணையில் உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், இதன் பின்னணியில் பெரிய கும்பல் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதாகவும் போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. ஆண்களை வைத்து விற்பனை செய்தால் எளிதில் மாட்டிக்கொள்வோம் என்ற பயத்தில், பெண்களைப் பயன்படுத்தி கஞ்சா விற்பனையில் இந்த கும்பல் ஈடுபட்டு வந்ததும், இதன்மூலம் பல கோடி ரூபாய் சம்பாதித்துள்ளதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக, 20-களில் உள்ள இளம்பெண்கள் கஞ்சா விற்பனைக்காக அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்பதும் போலீசார் விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது. கஞ்சா கும்பலின் இந்த தந்திரம் பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

தற்போது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 12 கிலோ கஞ்சாவின் சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூ. 10 லட்சம் முதல் ரூ. 12 லட்சம் வரை இருக்கும் என போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகின்றது. சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், இதில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு இருக்கிறது என்ற கண்ணோட்டத்தில் துரித விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

