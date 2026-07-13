ஆத்தூர் பாதுகாப்பு மையத்தில் இருந்து தப்பியோடிய 12 சிறார்கள் - தேடும் பணியில் போலீசார் தீவிரம்
பாதுகாப்பு மையத்தில் இருந்து வெளியில் வந்த சிறார்கள், 3 பேரை தாக்கி அவர்களிடமிருந்து இருசக்கர வாகனம் மற்றும் செல்போனை பறிந்து தப்பி சென்றுள்ளனர்.
Published : July 13, 2026 at 9:38 AM IST
செங்கல்பட்டு: ஆத்தூர் அரசினர் பாதுகாப்பு மையத்தில் இருந்த 12 சிறார்கள் காவலர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பியோடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செங்கல்பட்டு அடுத்த ஆத்தூர் பழத்தோட்டம் பகுதியில் காஞ்சிபுரம் - செங்கல்பட்டு நெடுஞ்சாலையில் அரசினர் பாதுகாப்பு பயிற்சி மையம் ஒன்று உள்ளது. இங்கு குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட 18 வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டு, பேக்கரி தொழில் உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 72 பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) பயிற்சி நிலையத்தின் வார்டன் அங்கு தங்கி இருக்கும் சிறார்களுக்கு இரவு உணவளிக்க சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. சிறார்கள் தங்கிருந்த அறையின் கதவை திறந்து உணவு அளிக்க சென்றபோது, அவரை தாக்கி 12 சிறார்கள் அங்கிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.
மேலும், நுழைவு வாயிலில் இருந்த பாதுகாப்பு காவலர் ஏழுமலையையும் தாங்கி அவரிடமிருந்து சாவியை பறிந்து மெயின் கேட்டை திறந்து அங்கிருந்து தப்பி வெளியே ஓடிவந்துள்ளனர். அங்கிருந்து எப்படியாவது தப்பிக்க, சாலை வழியாக சென்ற 3 நபர்களை தாக்கி அவர்களிடம் இருந்து இருசக்கர வாகனம் மற்றும் செல்போன் ஆகியவற்றை பறிந்துகொண்டு, ஒரு வாகனத்திற்கு 4 பேர் என்ற விதம் மூன்று இருசக்கர வாகனத்தில் அங்கிருந்து தப்பியோடியதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
சிறார்கள் காவலர்களை தாக்கி தப்பி சென்ற தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார், காயமடைந்தவர்களை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.
இந்த சம்பவத்தில் சாலையில் தாக்கப்பட்டு இருசக்கர வாகனம் மற்றும் செல்போனை பறிகொடுத்தவர்கள் காவூர் பகுதியை சேர்ந்த பழனி, சாத்தனாஞ்சேரி பகுதியை சேர்ந்த சோலைப்பன் மற்றும் மாடம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த ஆரோக்கியசாமி ஆகியவர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், அவர்களிடம் இருந்து இருசக்கர வாகனத்தை பறிந்த சிறார்களில் 6 பேர் காஞ்சிபுரம் மார்க்கமாகவும், 6 பேர் செங்கபட்டு மார்க்கமாகவும் தப்பிச் சென்றதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, தப்பி சென்ற சிறார்களை பிடிக்கும் பணியில் செங்கல்பட்டு போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். கூடுதல் போலீசாரும் பாதுகாப்பு மையத்தில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.