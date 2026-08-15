திருவொற்றியூரில் பள்ளி மாணவன் கொலை: 12 சிறுவர்கள் கைது
நேற்று மாலை பள்ளி முடிந்ததும் பேருந்துக்காக தனுஷ் காத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த ப்ளஸ் 1 மாணவனும், அவரது நண்பர்களும் தனுஷை பேருந்து நிலையத்துக்கு பின்புறம் உள்ள மைதானத்துக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
Published : August 15, 2026 at 11:47 PM IST
சென்னை: சென்னையை அடுத்த திருவொற்றியூரில் ப்ளஸ் 2 மாணவன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக 12 சிறுவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
திருவொற்றியூர் வசந்தம் நகரைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேஷ் மகன் தனுஷ் (வயது 17). இவர் விம்கோ நகரில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்துள்ளார்.
இதனிடையே, சில தினங்களுக்கு முன்பு தனுஷின் நண்பருக்கும், அதே பள்ளியில் ப்ளஸ் 1 படித்து வந்த மற்றொரு மாணவருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் தனது நண்பருக்கு ஆதரவாக தனுஷ் செயல்பட்டதாக தெரிகிறது.
இதையடுத்து, பள்ளி தலைமையாசிரியர் இருதரப்பையும் அழைத்து சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை பள்ளி முடிந்ததும் பேருந்துக்காக தனுஷ் காத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த ப்ளஸ் 1 மாணவனும், அவரது நண்பர்களும் தனுஷை பேருந்து நிலையத்துக்கு பின்புறம் உள்ள மைதானத்துக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
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பின்னர் அவரிடம் மீண்டும் தகராறில் ஈடுபட்ட அவர்கள், தனுஷை சரமாரியாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் தனுஷ் நிலைக்குலைந்து கீழே விழுந்துள்ளார். இதையடுத்து, அவர் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் தப்பியோடிய நிலையில், தனுஷை மீட்ட அக்கம்பக்கத்தினர் அவரை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு தனுஷை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து உயிரிழந்த மாணவன் தனுஷின் தாயார் லட்சுமி அளித்த புகாரின் பேரில், திருவொற்றியூர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், மாணவர் தனுஷை தாக்கியதாக அதே பள்ளியில் படிக்கும் 12 சிறார்களை போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி, நீதிமன்றத்தில் போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர். அவர்களை சிறார் சீர்திருத்தப்பள்ளியில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.