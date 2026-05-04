12 மணி நிலவரம்: தவெக வேட்பாளர்கள் முன்னிலை வகிக்கும் தொகுதிகளின் பட்டியல்
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தவெக வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் உள்ளனர்.
தவெக தலைவர் விஜய் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 4, 2026 at 12:59 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தவெக வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் உள்ளனர்.
பகல் 12 மணி நிலவரம்
|வ.எண்
|தொகுதி
|வேட்பாளர்கள்
|வாக்குகள்
|வித்தியாசம்
|சுற்றுகள்
|1
|கும்மிடிப்பூண்டி
|எஸ்.விஜயகுமார்
|19208
|4294
|5/25
|2
|பொன்னேரி
|ரவி.எம்.எஸ்.
|27506
|11662
|6/24
|3
|திருவள்ளூர்
|டாக்டர் டி.அருண்குமார்
|18945
|1713
|6/24
|4
|பூந்தமல்லி
|ஆர்.பிரகாசம்
|40447
|18573
|6/23
|5
|ஆவடி
|ஆர்.ரமேஷ்குமார்
|40582
|16368
|6/26
|6
|மதுரவாயல்
|ரேவந்த் சரண்
|19893
|9488
|3/25
|7
|அம்பத்தூர்
|ஜி.பாலமுருகன்
|33725
|16538
|6/27
|8
|மாதவரம்
|எம்.எல்.விஜயபிரபு
|58635
|25441
|6/19
|9
|திருவொற்றியூர்
|செந்தில்குமார்.என்
|27301
|13577
|6/25
|10
|ஆர்.கே.நகர்
|என்.மரியவில்சன்
|14740
|3498
|3/18
|11
|பெரம்பூர்
|சி.ஜோசப் விஜய்
|23673
|9038
|4/22
|12
|கொளத்தூர்
|வி.எஸ்.பாபு
|29425
|5454
|7/22
|13
|வில்லிவாக்கம்
|ஆதவ் அர்ஜுனா
|17095
|5657
|4/19
|14
|திரு.வி.க.நகர்
|எம்.ஆர்.பல்லவி
|17041
|6398
|4/17
|15
|எழும்பூர்
|ராஜ்மோகன்
|16105
|5889
|4/15
|16
|ராயபுரம்
|கே.வி. விஜய் தாமு
|17367
|6187
|4/14
|17
|துறைமுகம்
|சினோரா பி.எஸ். அசோக்
|7227
|189
|3/14
|18
|ஆயிரம் விளக்கு
|பிரபாகர்.ஜே.சி.டி.
|3570
|1253
|1/18
|19
|அண்ணா நகர்
|வி.கே.ராம்குமார்
|24954
|7863
|7/20
|20
|விருகம்பாக்கம்
|சபரிநாதன்.R
|9851
|3361
|3/23
|21
|சைதாப்பேட்டை
|அருள் பிரகாசம்.ம
|17264
|7735
|4/21
|22
|தியாகராய நகர்
|என்.ஆனந்த்
|13466
|4713
|4/18
|23
|மயிலாப்பூர்
|வெங்கடராமணன்.பி
|24803
|10810
|7/20
|24
|வேளச்சேரி
|குமார்.ஆர்
|8533
|3899
|2/23
|25
|சோழிங்கநல்லூர்
|ECR பி. சரவணன்
|18300
|6433
|3/30
|26
|ஆலந்தூர்
|எம்.ஹரிஷ்
|21389
|7613
|5/31
|27
|ஶ்ரீபெரும்புதூர்
|தென்னரசு.கே
|23890
|7732
|6/32
|28
|பல்லாவரம்
|ஜே.காமாட்சி
|26480
|11975
|6/34
|29
|தாம்பரம்
|டி.சரத்குமார்
|33854
|8597
|10/34
|30
|செங்கல்பட்டு
|எஸ்.தியாகராஜன்
|16650
|5571
|4/36
|31
|திருப்போரூர்
|பி.விஜயராஜ்
|23511
|10228
|5/29
|32
|மதுராந்தகம்
|எழில் கேத்தரின் எழில்மலை
|20693
|11
|6/21
|33
|உத்திரமேரூர்
|முனிரத்தினம்.ஜே
|28895
|9067
|7/23
|34
|அரக்கோணம்
|வி.காந்திராஜ்
|19652
|4927
|5/21
|35
|கே.வி.குப்பம்
|தென்றல் குமார். ஈ
|11599
|3347
|3/19
|36
|குடியாத்தம்
|கே.சிந்து
|18493
|2836
|5/23
|37
|ஆம்பூர்
|இம்தியாஸ் பண்டாரத்துடு அப்து
|14584
|2381
|4/22
|38
|திருப்பத்தூர்
|டாக்டர் திருப்பதி. என்
|15341
|8564
|3/22
|39
|ஊத்தங்கரை
|என்.இளையராஜா
|22598
|4231
|7/23
|40
|பர்கூர்
|ஈ.முரளிதரன்
|11836
|385
|4/24
|41
|கிருஷ்ணகிரி
|முகுந்தன்.பி
|28333
|8072
|7/25
|42
|திருவண்ணாமலை
|அருள் ஆறுமுகம்
|15779
|1847
|4/23
|43
|போளூர்
|அபிஷேக்.ஆர்
|9997
|1038
|3/22
|44
|விக்கிரவாண்டி
|விஜய் வடிவேல் ஏ
|9311
|17
|3/23
|45
|திருக்கோவிலூர்
|விஜய் ஆர்.பரணி பாலாஜி
|6558
|293
|2/24
|46
|கள்ளக்குறிச்சி
|அருள் விக்னேஷ் சி
|12315
|1398
|4/27
|47
|சேலம் மேற்கு
|லக்ஷ்மணன்.எஸ்
|15779
|8084
|3/23
|48
|சேலம் வடக்கு
|சிவக்குமார்.கே
|24781
|3630
|6/21
|49
|சேலம் தெற்கு
|விஜய் தமிழன் பார்த்திபன். அ
|29166
|10628
|6/20
|50
|ராசிபுரம்
|லோகேஷ் தமிழ்செல்வன்.த
|22577
|5148
|6/21
|51
|திருச்செங்கோடு
|அருண்ராஜ் கே.ஜி.
|9305
|1388
|3/21
|52
|ஈரோடு கிழக்கு
|எம். விஜய் பாலாஜி
|27532
|10286
|7/19
|53
|ஈரோடு மேற்கு
|அனந்த் மோகன் கே.கே.
|20809
|4719
|5/24
|54
|மொடக்குறிச்சி
|டி.சண்முகம்
|22693
|3521
|7/21
|55
|காங்கேயம்
|மணி கவுண்டர்
|18327
|487
|6/23
|56
|கோபி செட்டிபாளையம்
|செங்கோட்டையன் கே.ஏ.
|27455
|5622
|7/23
|57
|அவிநாசி
|கமலி.எஸ்
|19715
|1066
|7/27
|58
|திருப்பூர் வடக்கு
|வி.சத்யபாமா
|22843
|9915
|5/32
|59
|திருப்பூர் தெற்கு
|பாலமுருகன்.எஸ்
|14362
|4725
|4/21
|60
|பல்லடம்
|கே.ராம்குமார்
|20690
|6300
|6/35
|61
|சூலூர்
|என்.எம். சுகுமார்
|13275
|744
|4/28
|62
|கவுண்டம்பாளையம்
|கனிமொழி சந்தோஷ்
|48996
|10666
|10/28
|63
|கோவை வடக்கு
|வி.சம்பத்குமார்
|6450
|656
|2/25
|64
|சிங்காநல்லூர்
|கே.எஸ். ஸ்ரீகிரி பிரசாத்
|20716
|6533
|6/26
|65
|கிணத்துக்கடவு
|விக்னேஷ் கே
|35482
|9650
|9/28
|66
|உடுமலைப்பேட்டை
|சங்கர்.கே.
|14259
|28
|5/22
|67
|திண்டுக்கல்
|நசீர் ராஜா. ஜி
|20040
|343
|7/24
|68
|அரவக்குறிச்சி
|கார்த்திகேயன்.பி
|21914
|1280
|7/20
|69
|குளித்தலை
|ஜி. பாலசுப்பிரமணி
|13535
|765
|4/21
|70
|மணப்பாறை
|ஆர். கதிரவன்
|29101
|4664
|8/25
|71
|ஸ்ரீரங்கம்
|ரமேஷ்
|11063
|3287
|3/27
|72
|திருச்சி (மேற்கு)
|ஜி.ராமமூர்த்தி
|38932
|934
|10/22
|73
|திருச்சி (கிழக்கு)
|சி. ஜோசப் விஜய்
|16579
|6499
|4/22
|74
|திருவெறும்பூர்
|விஜயகுமார் (எ) நவல்பட்டு எஸ். விஜி
|7006
|283
|2/23
|75
|முசிறி
|எம். விக்னேஷ்
|29905
|9760
|8/21
|76
|துறையூர்
|ரவிசங்கர்.எம்
|20884
|2352
|7/22
|77
|பெரம்பலூர்
|சிவக்குமார். கே
|22012
|1282
|7/28
|78
|கீழ்வேளூர்
|செந்தில் பாண்டியன். பி
|15359
|2253
|4/16
|79
|தஞ்சாவூர்
|ஆர். விஜயசரவணன்
|45369
|12285
|11/23
|80
|கந்தர்வக்கோட்டை
|என். சுப்பிரமணியன்
|10460
|2647
|3/18
|81
|புதுக்கோட்டை
|கே.எம். ஷெரீஃப்
|17605
|777
|5/22
|82
|அறந்தாங்கி
|முகமது ஃபர்வாஸ். ஜே.
|15341
|3417
|4/22
|83
|காரைக்குடி
|டாக்டர் பிரபு டி.கே.
|18250
|7136
|5/28
|84
|சிவகங்கை
|குழந்தை ராணி ஏ
|10849
|2197
|4/29
|85
|மானாமதுரை
|இளங்கோவன்.டி
|10209
|2772
|3/27
|86
|மதுரை கிழக்கு
|கார்த்திகேயன் எஸ்
|36579
|1895
|9/29
|87
|சோழவந்தான்
|கருப்பையா எம்.வி.
|10174
|316
|3/19
|88
|மதுரை வடக்கு
|A. கல்லணை
|17558
|6979
|4/19
|89
|மதுரை தெற்கு
|எம்.எம். கோபிசன்
|22236
|6650
|6/17
|90
|மதுரை மத்தி
|மதர் பத்ருதீன்
|16613
|7596
|4/19
|91
|மதுரை மேற்கு
|தங்கப்பாண்டி SR
|20176
|1406
|5/24
|92
|திருப்பரங்குன்றம்
|நிர்மல்குமார். ஆர்.
|23109
|4176
|6/26
|93
|உசிலம்பட்டி
|விஜய். எம்
|11080
|1073
|4/25
|94
|பெரியகுளம்
|சபரி ஐயங்கரன் ஜி.
|7075
|1581
|2/26
|95
|கம்பம்
|ஜெகந்நாத் மிஸ்ரா PLA
|10389
|242
|3/25
|96
|ராஜபாளையம்
|ஜெகதீஸ்வரி. கே
|17860
|5099
|5/20
|97
|சாத்தூர்
|அஜித். எம்
|6018
|48
|2/21
|98
|அருப்புக்கோட்டை
|கார்த்திக் குமார். கே
|15233
|2398
|4/20
|99
|திருச்சுழி
|சமயன்.எஸ்
|7767
|762
|2/21
|100
|பரமக்குடி
|கோபிராஜன். ஜி
|16050
|1281
|6/24
|101
|தூத்துக்குடி
|ஸ்ரீநாத்
|26125
|9191
|7/26
|102
|திருச்செந்தூர்
|ஜே.முருகன்
|19219
|920
|6/22
|103
|ஒட்டாபிடாரம்)
|பி. மதன்ராஜா
|13199
|3400
|5/23
|104
|திருநெல்வேலி
|முருகன் ஆர்.எஸ்.
|20547
|3546
|8/28
|105
|பாளையங்கோட்டை
|மரிய ஜான்
|25764
|7252
|7/22
|106
|நாங்குநேரி
|ரெட்டியார்பட்டி வி. நாராயணன்
|30470
|2005
|10/25
|107
|ராதாபுரம்
|டாக்டர் சதீஷ் கிறிஸ்டோபர்
|27633
|2565
|10/24
|108
|கிள்ளியூர்
|சாபின்.எஸ்
|10992
|1691
|3/22