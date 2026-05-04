ETV Bharat / state

12 மணி நிலவரம்: தவெக வேட்பாளர்கள் முன்னிலை வகிக்கும் தொகுதிகளின் பட்டியல்

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தவெக வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் உள்ளனர்.

தவெக தலைவர் விஜய் - கோப்புப்படம்
தவெக தலைவர் விஜய் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தவெக வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் உள்ளனர்.

பகல் 12 மணி நிலவரம்

வ.எண்தொகுதிவேட்பாளர்கள்வாக்குகள்வித்தியாசம்சுற்றுகள்
1கும்மிடிப்பூண்டிஎஸ்.விஜயகுமார்1920842945/25
2பொன்னேரிரவி.எம்.எஸ்.27506116626/24
3திருவள்ளூர்டாக்டர் டி.அருண்குமார்1894517136/24
4பூந்தமல்லிஆர்.பிரகாசம்40447185736/23
5ஆவடிஆர்.ரமேஷ்குமார்40582163686/26
6மதுரவாயல்ரேவந்த் சரண்1989394883/25
7அம்பத்தூர்ஜி.பாலமுருகன்33725165386/27
8மாதவரம்எம்.எல்.விஜயபிரபு58635254416/19
9திருவொற்றியூர்செந்தில்குமார்.என்27301135776/25
10ஆர்.கே.நகர்என்.மரியவில்சன்1474034983/18
11பெரம்பூர்சி.ஜோசப் விஜய்2367390384/22
12கொளத்தூர்வி.எஸ்.பாபு2942554547/22
13வில்லிவாக்கம்ஆதவ் அர்ஜுனா1709556574/19
14திரு.வி.க.நகர்எம்.ஆர்.பல்லவி1704163984/17
15எழும்பூர்ராஜ்மோகன்1610558894/15
16ராயபுரம்கே.வி. விஜய் தாமு1736761874/14
17துறைமுகம்சினோரா பி.எஸ். அசோக்72271893/14
18ஆயிரம் விளக்குபிரபாகர்.ஜே.சி.டி.357012531/18
19அண்ணா நகர்வி.கே.ராம்குமார்2495478637/20
20விருகம்பாக்கம்சபரிநாதன்.R985133613/23
21சைதாப்பேட்டைஅருள் பிரகாசம்.ம1726477354/21
22தியாகராய நகர்என்.ஆனந்த்1346647134/18
23மயிலாப்பூர்வெங்கடராமணன்.பி24803108107/20
24வேளச்சேரிகுமார்.ஆர்853338992/23
25சோழிங்கநல்லூர்ECR பி. சரவணன்1830064333/30
26ஆலந்தூர்எம்.ஹரிஷ்2138976135/31
27ஶ்ரீபெரும்புதூர்தென்னரசு.கே2389077326/32
28பல்லாவரம்ஜே.காமாட்சி26480119756/34
29தாம்பரம்டி.சரத்குமார்33854859710/34
30செங்கல்பட்டுஎஸ்.தியாகராஜன்1665055714/36
31திருப்போரூர்பி.விஜயராஜ்23511102285/29
32மதுராந்தகம்எழில் கேத்தரின் எழில்மலை20693116/21
33உத்திரமேரூர்முனிரத்தினம்.ஜே2889590677/23
34அரக்கோணம்வி.காந்திராஜ்1965249275/21
35கே.வி.குப்பம்தென்றல் குமார். ஈ1159933473/19
36குடியாத்தம்கே.சிந்து1849328365/23
37ஆம்பூர்இம்தியாஸ் பண்டாரத்துடு அப்து1458423814/22
38திருப்பத்தூர்டாக்டர் திருப்பதி. என்1534185643/22
39ஊத்தங்கரைஎன்.இளையராஜா2259842317/23
40பர்கூர்ஈ.முரளிதரன்118363854/24
41கிருஷ்ணகிரிமுகுந்தன்.பி2833380727/25
42திருவண்ணாமலைஅருள் ஆறுமுகம்1577918474/23
43போளூர்அபிஷேக்.ஆர்999710383/22
44விக்கிரவாண்டிவிஜய் வடிவேல் ஏ9311173/23
45திருக்கோவிலூர்விஜய் ஆர்.பரணி பாலாஜி65582932/24
46கள்ளக்குறிச்சிஅருள் விக்னேஷ் சி1231513984/27
47சேலம் மேற்கு லக்ஷ்மணன்.எஸ்1577980843/23
48சேலம் வடக்குசிவக்குமார்.கே2478136306/21
49சேலம் தெற்கு விஜய் தமிழன் பார்த்திபன். அ29166106286/20
50ராசிபுரம்லோகேஷ் தமிழ்செல்வன்.த2257751486/21
51திருச்செங்கோடுஅருண்ராஜ் கே.ஜி.930513883/21
52ஈரோடு கிழக்கு எம். விஜய் பாலாஜி27532102867/19
53ஈரோடு மேற்குஅனந்த் மோகன் கே.கே.2080947195/24
54மொடக்குறிச்சிடி.சண்முகம்2269335217/21
55காங்கேயம் மணி கவுண்டர்183274876/23
56கோபி செட்டிபாளையம் செங்கோட்டையன் கே.ஏ.2745556227/23
57அவிநாசிகமலி.எஸ்1971510667/27
58திருப்பூர் வடக்கு வி.சத்யபாமா2284399155/32
59திருப்பூர் தெற்குபாலமுருகன்.எஸ்1436247254/21
60பல்லடம் கே.ராம்குமார்2069063006/35
61சூலூர்என்.எம். சுகுமார்132757444/28
62கவுண்டம்பாளையம் கனிமொழி சந்தோஷ்489961066610/28
63கோவை வடக்கு வி.சம்பத்குமார்64506562/25
64சிங்காநல்லூர்கே.எஸ். ஸ்ரீகிரி பிரசாத்2071665336/26
65கிணத்துக்கடவு விக்னேஷ் கே3548296509/28
66உடுமலைப்பேட்டை சங்கர்.கே.14259285/22
67திண்டுக்கல்நசீர் ராஜா. ஜி200403437/24
68அரவக்குறிச்சி கார்த்திகேயன்.பி2191412807/20
69குளித்தலைஜி. பாலசுப்பிரமணி135357654/21
70மணப்பாறைஆர். கதிரவன்2910146648/25
71ஸ்ரீரங்கம்ரமேஷ்1106332873/27
72திருச்சி (மேற்கு)ஜி.ராமமூர்த்தி3893293410/22
73திருச்சி (கிழக்கு)சி. ஜோசப் விஜய்1657964994/22
74திருவெறும்பூர்விஜயகுமார் (எ) நவல்பட்டு எஸ். விஜி70062832/23
75முசிறிஎம். விக்னேஷ்2990597608/21
76துறையூர்ரவிசங்கர்.எம்2088423527/22
77பெரம்பலூர்சிவக்குமார். கே2201212827/28
78கீழ்வேளூர்செந்தில் பாண்டியன். பி1535922534/16
79தஞ்சாவூர்ஆர். விஜயசரவணன்453691228511/23
80கந்தர்வக்கோட்டைஎன். சுப்பிரமணியன்1046026473/18
81புதுக்கோட்டைகே.எம். ஷெரீஃப்176057775/22
82அறந்தாங்கிமுகமது ஃபர்வாஸ். ஜே.1534134174/22
83காரைக்குடிடாக்டர் பிரபு டி.கே.1825071365/28
84சிவகங்கைகுழந்தை ராணி ஏ1084921974/29
85மானாமதுரைஇளங்கோவன்.டி1020927723/27
86மதுரை கிழக்குகார்த்திகேயன் எஸ்3657918959/29
87சோழவந்தான்கருப்பையா எம்.வி.101743163/19
88மதுரை வடக்குA. கல்லணை1755869794/19
89மதுரை தெற்குஎம்.எம். கோபிசன்2223666506/17
90மதுரை மத்திமதர் பத்ருதீன்1661375964/19
91மதுரை மேற்குதங்கப்பாண்டி SR2017614065/24
92திருப்பரங்குன்றம்நிர்மல்குமார். ஆர்.2310941766/26
93உசிலம்பட்டிவிஜய். எம்1108010734/25
94பெரியகுளம்சபரி ஐயங்கரன் ஜி.707515812/26
95கம்பம்ஜெகந்நாத் மிஸ்ரா PLA103892423/25
96ராஜபாளையம்ஜெகதீஸ்வரி. கே1786050995/20
97சாத்தூர்அஜித். எம்6018482/21
98அருப்புக்கோட்டைகார்த்திக் குமார். கே1523323984/20
99திருச்சுழிசமயன்.எஸ்77677622/21
100பரமக்குடிகோபிராஜன். ஜி1605012816/24
101தூத்துக்குடிஸ்ரீநாத்2612591917/26
102திருச்செந்தூர்ஜே.முருகன்192199206/22
103ஒட்டாபிடாரம்)பி. மதன்ராஜா1319934005/23
104திருநெல்வேலிமுருகன் ஆர்.எஸ்.2054735468/28
105பாளையங்கோட்டைமரிய ஜான்2576472527/22
106நாங்குநேரிரெட்டியார்பட்டி வி. நாராயணன்30470200510/25
107ராதாபுரம்டாக்டர் சதீஷ் கிறிஸ்டோபர்27633256510/24
108கிள்ளியூர்சாபின்.எஸ்1099216913/22

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
TN ELECTION RESULT 2026 LIVE
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.