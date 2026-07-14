அரசு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சைககாக அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுவன் உயிரிழப்பு
சிறுவனின் இறப்புக்கு மருத்துவர்களின் அலட்சியமும், கவனக்குறைவே காரணம் என அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
Published : July 14, 2026 at 9:03 PM IST
திருப்பூர்: அறுவை சிகிச்சையின்போது 11 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் வேலம்பாளையம் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டம், திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 15 வேலம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள நேரு நகரைச் சேர்ந்தவர் பிரசாந்த். இவரது மனைவி பூஜா. பனியன் தொழிலாளர்களான இந்த தம்பதியருக்கு ஹரிஷ் (11) என்ற மகனும், ஒன்றரை வயதில் பெண் குழந்தையும் உள்ளது.
ஹரிஷ் அதே பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் 6 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த நிலையில், அவருக்கு கடந்த சில வாரங்களாக உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகையால், 15 வேலம்பாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அவர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
அங்கு சிறுவனை பரிசோதித்த அரசு மருத்துவர்கள், அவருக்கு தொண்டையில் சதை உள்ளதாகவும், அதனை அகற்ற சிறிய அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என கூறியுள்ளனர். இதையடுத்து, அறுவை சிகிச்சைக்காக சிறுவன் ஹரிஷை அவரது பெற்றோர் நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 12) மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். இதன் பின்னர், சிறுவனுக்கு நேற்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அப்போது திடீரென சிறுவனின் உடல்நிலை மோசமடைந்து மயங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் பதற்றமடைந்த 15 வேலம்பாளைய அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் உடனடியாக சிறுவனை மேல் சிகிச்சைக்காக குமார் நகரில் உள்ள ரேவதி தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கும் சிகிச்சை பலனளிக்காத காரணத்தால், பின்னர் திருப்பூர், தாராபுரம் சாலையில் உள்ள திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிறுவனை அனுமதித்தனர். அங்கு சிறுவனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்ககெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதைக் கேட்டு பெருந்துயரத்திற்கு ஆளாகிய சிறுவனின் பெற்றோரும், உறவினர்களும் அங்கேயே கதறி அழுதனர். மேலும், சிறுவனின் இறப்புக்கு மருத்துவர்களின் அலட்சியமும், கவனக்குறைவே காரணம் என அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
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தொடர்ந்து, திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன்பாக தாராபுரம் சாலையில் அமர்ந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த 15 வேலம்பாளையம் காவல் நிலைய போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அத்துடன், பெற்றோர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அறுவை சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 11 வயது பள்ளி மாணவன் உயிரிழந்த சம்பவம் திருப்பூரில் பெரும் சோகத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அத்துடன், சிறுவனின் உறவினர்கள் மேற்கொண்ட போராட்டத்தால் சில மணி நேரம் நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.