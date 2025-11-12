தூத்துக்குடியில் பரிதாபம்: வீட்டின் மேற்கூரை பூச்சு விழுந்து 11 மாத பெண் குழந்தை பலி!
எதிர் வீட்டில் நடந்த விசேஷத்துக்காக தாயுடன் சென்ற கைக்குழந்தைக்கு நேர்ந்த பரிதாப சம்பவம் தூத்துக்குடி மக்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : November 12, 2025 at 5:42 PM IST
தூத்துக்குடி: வீட்டின் மேற்கூரை பூச்சு விழுந்து 11 மாத பெண் குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் தூத்துக்குடியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. படுகாயமடைந்த குழந்தையின் தாய், மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். எதிர் வீட்டில் நடைபெற்ற விசேஷத்துக்கு சென்ற போது இந்த துயர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சின்னகண்ணுபுரம் பகுதியில் உள்ள செல்வவிநாயகர்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆனந்த் - ராதா மகேஸ்வரி தம்பதி. ஆனந்த், வாடகை கார் ஓட்டுநராக வேலை செய்து வந்துள்ளார்.
இவர்களுக்கு 13 வயதில் ஒரு மகன் மற்றும் ஆதிரா என்ற 11 மாத கைக்குழந்தை இருந்துள்ளது. இந்நிலையில், இவர்களின் எதிர்வீட்டில் வசித்து வரும் சிவரஞ்சனி என்பவரின் குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக, ராதா மகேஸ்வரி தனது கைக்குழந்தை ஆதிராவுடன் சிவரஞ்சனி வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார். இந்நிலையில், நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருந்த போதே வீட்டின் மேற்கூரை பூச்சு திடீரென பெயர்ந்து கீழே விழுந்துள்ளது.
இதில் தரையில் விளையாடி கொண்டிருந்த குழந்தை ஆதிரா மீது மேற்கூரை கற்கள் விழுந்ததில், குழந்தை சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது. குழந்தையின் தாய் ராதா மகேஸ்வரிக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அவர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், இறந்த குழந்தையை பார்த்து தந்தையும், உறவினர்களும் கதறி அழுத காட்சி காண்போரின் நெஞ்சை கலங்கச் செய்தது.
எனினும், அதிர்ஷ்டவசமாக வீட்டில் இருந்த மற்ற 10 பேரும் சிறு காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர். இந்த சம்பவம் குறித்து சிப்காட் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். வீட்டு விஷேசத்திற்காக தாயுடன் சென்ற குழந்தை, மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் தூத்துக்குடியில் பெரும் சோக்த்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து சிப்காட் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். வீட்டின் மேற்கூரை பூச்சு திடீரென இடிந்து விழ என்ன காரணம்? வீட்டின் கட்டுமானம் எப்படி இருந்தது? வீடு கட்டிய ஒப்பந்ததாரரின் கவனக்குறைவால் தான் இது நடந்ததா? என்ற பல கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.