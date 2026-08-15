மதுப்பிரியர்களுக்கு ஹனி ‘பீ’-யாக வந்த செய்தி; டாஸ்மாக்கில் 11 மதுபானங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கம்
11 பிராண்ட் மதுபான வகைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை 24 மணி நேரத்தில் நீக்கும் அளவிற்கு என்ன நடந்தது? என அ.தி.மு.க ஐடி விங்க் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
Published : August 15, 2026 at 2:27 PM IST
சென்னை: 11 பிராண்ட் மதுபான வகைகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கி தமிழ்நாடு அரசின் மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்வைத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளதால் மதுப்பிரியர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 11-ஆம் தேதி திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூந்தமல்லியில் இயங்கி வரும் என்ரிகா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தில் (Enrica Enterprises Pvt Ltd) இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணைய அதிகாரிகள் அதிரடி ஆய்வுச் செய்தனர். ஆய்வில், ஆலையில் தயாரிக்கப்படும் மதுபானங்களில் 10 பிராந்தி வகைகள் மற்றும் ஒரு ரம் வகையில் செயற்கை சுவையூட்டிகள் சேர்க்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து, விஸ்ஓபி எக்ஸ்ஷா கோல்ட் பிராந்தி (VSOP EXSHAW GOLD BRANDY), லூயிஸ் வெர்னன்ட் எக்ஸ்ஓ பிளெண்டட் பிரீமியம் பிராந்தி (LOUIS VERNANT XO BLENDED PREMIUM BRANDY), மெக்டொவல்ஸ் விஎஸ்ஓபி பிராந்தி (பிளெண்டட் பிராந்தி), நெ.1 மெக்டொவல்ஸ் ஃபைன் பிராந்தி (இந்திய பிராந்தி), மென்ஸ்கிளப் டீலக்ஸ் பிராந்தி (இந்திய பிராந்தி), ஹனி பீ ஃபைன் பிராந்தி (இந்திய பிராந்தி), என்ரிகா விஎஸ்ஓபி செலக்ட் பிராந்தி, என்ரிகா பிளாட்டினம் ரிசர்வ் எக்ஸ்ஓ பிராந்தி, என்ரிகா பிரீமியம் ஃபிரெஞ்சு பிராந்தி, வீரன் ஸ்பெஷல் பிராந்தி ஆகிய 10 பிராந்தி வகைகளும், என்ரிகா ஓல்ட் இண்டி கிளாசிக் டார்க் ரம் என்ற ரம் வகையையும் மறுஅறிவிப்பு வரும் வரை டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யக் கூடாது என டாஸ்மாக் நிறுவனம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
தடை நீக்கம்
இந்த நிலையில், மேற்கண்ட மதுபான வகைகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கி தமிழ்நாடு அரசின் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் மதுப்பிரியர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
இது தொடர்பாக நேற்று (ஆக.14) மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை ஆணையர் கஜலட்சுமி டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், "இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தின் தெற்கு மண்டல அலுவலகம் சார்பில் ஆகஸ்ட் 11 அன்று அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தில் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணயச் சட்டம் 2006-ன் பிரிவு 36(3)(b)-ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, ஆகஸ்ட் 11 அன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட F.No.TN/RCD/FSSAI-SRO/2026-27/4111 மற்றும் 41112 உத்தரவுகளின் மூலம் மேற்கண்ட 11 பிராண்டுகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை உடனடியாகத் திரும்பப் பெறப்படுகிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, டாஸ்மாக் கடைகளில் மேற்கண்ட 11 பிராண்ட் மதுபான வகைகளும் வழக்கம்போல் விற்பனை செய்யப்படவுள்ளது.
கொடுத்த தடையை வெறும் 24 மணி நேரத்தில் நீக்கும் அளவிற்கு அப்படி என்ன நடந்தது @CMOTamilNadu @VigneshTvkCbe ?— AIADMK IT WING (@AIADMKITWINGOFL) August 15, 2026
பயமா? பதற்றமா? பேக்கரி டீலிங்கா?
என்னவா இருக்கும்?#ஆச்சரியக்குறி_பரிதாபங்கள் pic.twitter.com/8ag70qt7Tn
24 மணி நேரத்தில் என்ன நடந்தது?
11 பிராண்ட் மதுபான வகைகள் மீதான தடை நீக்கம் குறித்து அதிமுகவின் ஐடி விங்க் விமர்சித்துள்ளது. அதில், "கொடுத்த தடையை வெறும் 24 மணி நேரத்தில் நீக்கும் அளவிற்கு அப்படி என்ன நடந்தது முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர் விக்னேஷ்? பயமா? பதற்றமா? பேக்கரி டீலிங்கா? என்னவா இருக்கும்?" என எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.