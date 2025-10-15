உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட துப்பாக்கி சுடும் வீரர் - தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு தயாராகி வந்த நிலையில் நேர்ந்த துயரம்
மாணவன் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள என்ன காரணம் என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 15, 2025 at 8:00 AM IST
மதுரை: தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு தயாராகி வந்த துப்பாக்கி சுடும் வீரரான 10ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஏர் கன் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாநகர் புதூர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட சம்பக்குளம் வைரம் கார்டன்ஸ் பகுதியைச் சேர்ந்த வடிவேல் - கிருத்திகா தம்பதி, அங்குள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுடைய மூத்த மகனான யுவ நவநீதன் (வயது 15), மதுரை மேலூரில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு பயின்று வந்துள்ளார்.
துப்பாக்கி சுடும் வீரரான இவர், சிறுவயதிலிருந்தே மாவட்ட, மாநில அளவிலான போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு வெற்றி பெற்று நிறைய பதக்கங்களை குவித்துள்ளார். இதற்காக மதுரை ரைபிள் கிளப்பிலும் சேர்ந்து பயிற்சி பெற்று வந்துள்ளார். சமீபத்தில் தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு யுவ நவநீதன் தேர்வான நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக அதற்காக தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.
வீட்டிலும் பயிற்சி பெறுவதற்காக, ஏர் கன் துப்பாக்கியை கடந்த வாரத்தில் வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்று வைத்ததாக தெரிகிறது. இந்நிலையில் நேற்று யுவ நவநீதன் பள்ளிக்கு செல்லாமல் வீட்டில் இருந்துள்ளார். எனவே அவரை தனியாக விட்டுவிட்டு பெற்றோர் கோயிலுக்கு சென்றுள்ளனர். தாயார் கிருத்திகா இரவு வீடு திரும்பியபோது, வீட்டிற்குள் படுத்தவாறு யுவ நவநீதன் கிடந்துள்ளார்.
பதற்றமடைந்த கிருத்திகா அருகில் சென்று பார்த்தபோது அவர் ஏர் கன்னால் தன்னை தானே சுட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டது தெரியவந்தது. இச்சம்பவம் குறித்து கோ.புதூர் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் மாணவனின் உடலை மீட்டு மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு பயிற்சி பெற்றுவந்த பள்ளி மாணவன் திடீரென தற்கொலை செய்துகொள்ள என்ன காரணம்? இதன் பின்னணியில் வேறு ஏதேனும் காரணங்கள் இருக்கிறதா? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். துப்பாக்கி சுடும் வீரரின் மரணம் அந்த பகுதியினரையும், சக வீரர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.
தற்கொலை எண்ணம் தோன்றுகிறதா?
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.