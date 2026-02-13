10ஆம் வகுப்பு மாணவன் ஆதார் அட்டையில் குளறுபடி - 9 ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் குளறுபடி
தனது மகனின் ஆதார் அட்டையில் பெயர், முகவரி தவிர மற்ற தரவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள குளறுபடியை சரி செய்ய 9 ஆண்டுகளாக அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைந்து வருவதாக அவரது தாய் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 13, 2026 at 10:03 PM IST
இரா.மணிகண்டன்
நமது வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு செல்போன் மூலம் உலகில் எந்த மூலை முடுக்குகளிலும் என்ன நடக்கிறது என தெரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் இன்று வளர்ந்துள்ளது. இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் இந்திய தனித்துவ அடையாள எண் எனப்படும் ஆதார் நம்பர் முக்கிய அங்கமாக இருந்து வருகிறது. ஒருவரது ஆதார் எண் கிடைத்தால் அவரது அங்க அடையாளம் முதல் ஜாதகம் வரை அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். அந்தளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி தற்போது வங்கி சேவையில் தொடங்கி, குடும்ப அட்டை, கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கை, வணிகம், ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவது என அனைத்திற்கும் ஆதார் நம்பர் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய மாநில அரசுகள் மூலம் கிராமங்கள் தோறும் அஞ்சல் அலுவலகங்கள், வங்கிகள், அரசு மற்றும் தனியார் இ-சேவை மையங்களிலும் ஆதார் சேவை வழங்கப்படுகிறது. இதுதவிர தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் எல்காட் நிறுவனம் மூலம் அனைத்து மாவட்டங்களிலும், கலெக்டர் அலுவலகத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு பல கிளை அலுவலகங்கள் செயல்படுகிறது.
ஆதார் அட்டையால் ஏற்படும் சிக்கல்
ஆனால் ஆதார் என்றாலே மக்களுக்கு இப்போது வரை குழப்பம் தான். ஏனென்றால் ஆதார் அட்டை எடுப்பதற்கு தனிப்பட்ட நபர்களின் பெயர் முகவரி, தொடர்பு எண், புகைப்படம், கண் விழிகள், கை ரேகைகள் போன்ற விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுகிறது. இதில் பெரும்பாலானோருக்கு விவரங்களை பதிவு செய்யும் போது பெயர் அல்லது பிற விவரங்கள் தவறுதலாக இடம் பெறுகிறது.
வேலை வாய்ப்பு வங்கியில் லோன் பெறுவது உள்ளிட்ட வகைகளுக்கு செல்லும் போது, ஆதார் அட்டையில் சிறு தவறுகள் இருந்தாலும் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுகிறது. மோசடி நடைபெறுவதை நூறு சதவிதம் தடுக்க இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் குழந்தைகளுக்கு ஆதார் அட்டை புதிதாக விண்ணப்பிக்கும் போது, அவர்களின் பெற்றோர்களின் ஆதார் அட்டையில் அனைத்து விவரங்களும் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே குழந்தைகளுக்கு ஆதார் எண் எடுக்க முடியும்.
வழக்கமாக பெயர் முகவரி அல்லது புகைப்படம் மாறி இருக்கும் இது போன்ற சூழ்நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் இருவரது ஆதார் அட்டையில் அவர்களது முகவரியை தவிர பிற அனைத்து விவரங்களும் மாறி இருப்பது பெற்றோரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஆதார் குளறுபடியால் 9 ஆண்டுகள் அவதி
திருநெல்வேலி மாவட்டம் வள்ளியூர் அருகே தேரைக்குளம் பகுதியை சேர்ந்தவர் கோபால். இவரது மனைவி வசந்தி. கூலி வேலை செய்து வரும் கோபாலின் மகன் கண்ணன் (16) வள்ளியூரில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு பயின்று வருகிறார். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு கண்ணன் மற்றொரு தனியார் பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்த போது பள்ளி மூலம் பெற்றோர்கள் ஆதார் கார்டு எடுத்துள்ளனர்.
ஆனால் கண்ணனின் ஆதார் கார்டில் அவரது புகைப்படத்திற்கு பதிலாக அதே பள்ளியில் பயின்று வரும் செம்பாடு கிராமத்தை சேர்ந்த குமரேசன் என்பவரது மகன் கவின்(15) என்பவரது புகைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும் முகவரியை தவிர கண்விழி, கைரேகை, மொபைல் எண், பிறந்த தேதி உட்பட அனைத்து விபரங்களும் இருவருக்கும் மாறி இடம் பெற்றுள்ளது.
கண்ணனின் ஆதார் நம்பரில் கவினின் கண் விழி, கைரேகை உள்ளிட்ட விவரங்கள் உள்ளது. அதேபோல் கவினின் ஆதார் எண்ணில் கண்ணனின் கண் விழி, கைரேகை உள்ளது. இதனால் கண்ணனின் பெயரை குடும்ப அட்டையில் இருந்தும், கைரேகை பதிவு செய்ய முடியாததால் அரசின் சலுகைகளையும் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோல் வங்கி கணக்கில் ஆதார் கார்டை இணைப்பதிலும் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
அடுத்த மாதம் எனது மகன் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதவுள்ள நிலையில், பிரச்சனைக்குரிய ஆதார் நம்பரை வைத்து ஹால் டிக்கெட் வாங்குவதால் பின்னாளில், மேலும் பிரச்சனை ஏற்படுமோ? என்ற அச்சம் உள்ளதாக அவரது தாயார் கூறினார். இந்த ஆதார் பிரச்சனை குறித்து அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் ஊடக குழு சார்பில் வசந்தியின் இல்லத்துக்கு நேரில் சென்றோம். வள்ளியூர் அருகே தேரைக்குளம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள வசந்தியின் இல்லத்தை அடைந்தபோது ஒரு சிறிய வீட்டில் அவர் தனது குடும்பத்தோடு வசிப்பதை காண முடிந்தது.
மேலும் வசந்தியின் கணவர் கோபால் கூலி வேலை செய்து வந்த சூழலில், விபத்தில் சிக்கிய உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். கணவன் துணை இல்லாமல் தனி ஆளாக தனது மகனின் ஆதார் அட்டை பிரச்னைக்காக ஒவ்வொரு அலுவலகமாக ஏறி இறங்கிய அனுபவத்தை கண்ணீரோடு வசந்தி நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டார்.
ஆதார் புகைப்படம், கைரேகையில் மாற்றம்
”எனது மகன் ஆதார் அட்டையில் அவரது புகைப்படத்திற்கு பதிலாக கவின் என்பவரின் புகைப்படம், கைரேகை, கண் விழிகள் உள்ளது. இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய ஒவ்வொரு அலுவலகமாக அலைந்தேன். ஆனாலும், 9 ஆண்டுகளாக தற்போது வரை பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள இ சேவை மையம் உட்பட பல அலுவலகங்களுக்கு சென்று வந்தும் பிரச்சனைக்கான வழி எங்களுக்கு தெரியவில்லை.
ஆதார் அட்டையில் விவரங்கள் மாறி இருப்பதால் மகனின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுமோ? என்ற பயம் உள்ளது. தற்போது ஹால் டிக்கெட் வழங்குவதாக பள்ளி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் பிரச்சனைக்குரிய ஆதார் நம்பரை வைத்து ஹால் டிக்கெட் வாங்குவதால் பின்னாளில், மேலும் பிரச்சனை ஏற்படுமோ? என்ற அச்சம் உள்ளது. எனவே பொதுத்தேர்வு எழுதுவதற்கு முன்பாக மகனின் ஆதார் கார்டு பிரச்சனையை சரி செய்ய வேண்டுமென போராடி வருகிறேன்.
முதலில் என் மகனின் ஆதார் கார்டில் இருக்கும் நபர் யார் என்று எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. சம்பந்தப்பட்ட தனியார் பள்ளியில் சென்று கேட்ட போது, அந்த நபரின் புகைப்படத்தை வைத்து முகவரியை அளித்தனர். ஆனால் அந்த முகவரி தவறாக இருந்ததால், கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அதே சமயம் அந்த மாணவரும் தற்போது என் மகன் படிக்கும் பள்ளியிலேயே ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார். இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் என் மகன் சந்தேகத்தில் கவின் என்ற மாணவனை தொடர்புகொண்டு, அவரும் தனது ஆதார் அட்டையில் பிரச்சனை உள்ளதை கூறிய பின்பு தான் தெரியவந்தது.
மேலும் கவின் குடும்பத்தினரும் இது தொடர்பாக பல இடங்களில் அலைந்து திரிந்து வருவது தெரியவந்தது. எனவே எனது மகனுடன் 30-க்கும் மேற்பட்ட முறை ஆதார் பிரச்சனையை சரி செய்ய விண்ணப்பம் கொடுத்தேன். ஆனாலும் தற்போது வரை தீர்வு கிடைக்கவில்லை” என வசந்தி கூறினார்.
அரிதான தவறால் அவதிப்படும் மாணவன்
இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மாவட்ட அலுவலகத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் ஆதார் சேவை அலுவலகத்தின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சதீஷ்குமாரை ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொலைபேசியில் பிரத்யேகமாக தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது, ”ஆதார் அட்டையில் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. ஆனால் எனது அனுபவத்தில் இது போன்று கண்விழிகள், கைரேகைகள் போன்ற விவரங்கள் இருவருக்கும் மாறி இருப்பதை தற்போது தான் அறிகிறேன். ஒரே நபருக்கு இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஆதார் அட்டைகள் வருகிறது. அது போன்ற பிரச்சனைகளை சரி செய்துள்ளோம்.
பொதுவாக பள்ளிகளில் முகாம் போடும் போது, இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. ஏனென்றால் முகாமிற்கு செல்லும் ஊழியர்களுக்கு குழந்தைகளின் முக அடையாளம் தெரியாது. எனவே குழந்தைகளின் பள்ளி ஆசிரியர்கள், கண்டிப்பாக அருகில் இருந்து விவரங்களை கூற வேண்டும். ஆனால் சில இடங்களில் ஆசிரியர்கள் ஒத்துழைக்காததால் இது போன்ற பிரச்சனை ஏற்படுகிறது.
ஆதார் பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன?
கண்ணன் ஆதார் விவகாரத்தில் பிரச்சனையை பொறுத்தவரை பொறுமையாக தான் சரி செய்ய முடியும். விதிப்படி இருவரது ஆதார் நம்பரையும் முதலில் ரத்து செய்ய வேண்டும். ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதல்ல, அதற்கு பெங்களூரில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்திற்கு நேரில் தான் செல்ல வேண்டும். ஆதார் நம்பர் ரத்து செய்ய ஆறு மாதங்கள் வரை ஆகும். அதன் பிறகு புதிய ஆதார் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இது நீண்ட கால நடவடிக்கை என்பதால், மாற்று வழியாக இரண்டு மாணவர்களும் ஒரே நேரத்தில் இ சேவை மையத்திற்கு சென்று தங்கள் விவரங்களை மாற்றித் தருமாறு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஒருவர் நம்பரில் இருந்து மற்றொருவரின் விவரங்களை உள் நுழைத்து பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும். அவர்கள் கூறியது போன்று பெயர் மட்டும் மாறவில்லை என்றால், முதலில் கண்விழிகளையும், கைரேகைகளையும் மாற்றிவிட்டு, அதன் பிறகு பெயரை மாற்றுவதற்கான வழியை தேடலாம். இது மட்டுமே பிரச்சனைக்கு தீர்வாகும்” என கூறினார்.
இதுகுறித்து மற்றொரு மாணவனான கவினின் தந்தை குமரேசன் நம்மிடம் தொலைபேசியில் கூறுகையில், ”நானும் எனது மகனின் ஆதார் அட்டையில் உள்ள பிரச்சனையை சரி செய்ய பல ஆண்டுகளாக போராடி வருகிறேன். ஏற்கனவே தபால் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்து நிராகரிக்கப்பட்டது. தற்போது வள்ளியூரில் உள்ள யூனியன் அலுவலகத்தில் மீண்டும் விண்ணப்பித்துள்ளேன். இதனால் மிகுந்த மன உளைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது” என்று கூறினார்.
மேலும் இந்த பிரச்சினையை செய்தியாக மட்டும் பார்க்காமல் தீர்வுக்கான தளமாக பார்க்க வேண்டும் என்பதால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி சதீஷ்குமாரிடம் வசந்திக்கு உதவி செய்யுமாறு ஊடிவி பாரத் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அதனை ஏற்று அவரும் உதவி செய்வதாக உறுதி அளித்தார்.