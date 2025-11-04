ETV Bharat / state

10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எப்போது? வெளியானது அட்டவணை!

10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் மாதத்தில் தொடங்கி ஏப்ரலில் முடிவடையும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்வு கால அட்டவணையை வெளியிட்ட அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்
தேர்வு கால அட்டவணையை வெளியிட்ட அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 4, 2025 at 11:10 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில பாடத் திட்டத்தில் பயிலும் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு அட்டவணை இன்று வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கான 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வுகளுக்கான அட்டவணையை, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி இன்று காலை 10.30 மணியளவில் வெளியிட்டார்.

நாடு முழுவதும் மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரிய (சிபிஎஸ்இ) பாடத் திட்டத்தின்கீழ் பயிலும் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு கால அட்டவணையை சிபிஎஸ்இ தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் கடந்த அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வெளியிட்டது. அதன்படி, வருகிற பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி இரண்டு வகுப்புகளுக்கும் பொதுத் தேர்வுகள் துவங்குகின்றன.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு மாநில பாடத் திட்டத்தில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கால அட்டவணை இன்று வெளியானது. சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடைபெற்ற முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் ம்ற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி இந்த அட்டவணை விவரங்களை வெளியிட்டார்.

அதன்படி, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 2 ஆம் தேதி தொடங்கி 26ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வுகள் பிப்ரவரி 9ஆம் தேதி தொடங்கி 14ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளன. அதேபோல் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 11ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதியும், 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் மே 20ஆம் தேதியும் வெளியாகவுள்ளதாக பள்ளி கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணை வெளியீடு!

அதே போல், 2026 ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக 12ஆம் வகுப்பு கணக்குப்பதிவியல் தேர்வுக்கு கால்குலேட்டர் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை சுமார் 7,513 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 8,07,000 மாணவர்கள், 3,317 தேர்வு மையங்களில் எழுதவுள்ளனர். 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வினை 12,485 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 8,70,000 மாணவர்கள் 4,113 தேர்வு மையங்களில் எழுதவுள்ளனர்.

10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை

தேதி கிழமை பாடங்கள்
11.03.2026 புதன்கிழமை தமிழ்
மற்றும்
இதர மொழிப்பாடங்கள்
16.03.2026திங்கட்கிழமை ஆங்கிலம்
25.03.2026 புதன்கிழமை கணிதம்
30.03.2026 திங்கட்கிழமை அறிவியல்
02.04.2026 வியாழக்கிழமை சமூக அறிவியல்
06.04.2026 திங்கட்கிழமை விருப்ப மொழி

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணை

தேதி கிழமை பாடங்கள்
02.03.2026 திங்கட்கிழமை

தமிழ்

மொழிப்பாடங்கள்

05.03.2026 வியாழக்கிழமை ஆங்கிலம்
09.03.2026 திங்கட்கிழமை

வேதியியல்

கணக்குப்பதிவியல்

புவியியல்

13.03.2026 வெள்ளிக்கிழமை

இயற்பியல்

பொருளாதாரம்

வேலைவாய்ப்புத் திறன்கள்

17.03.2026 செவ்வாய்க்கிழமை

கணக்கு

விலங்கியல்

வணிகவியல்

மைக்ரோ பாயலஜி

ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல்

ஜவுளி மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு

உணவு சேவை மேலாண்மை

வேளாண் அறிவியல்

நர்சிங் (பொது)

23.03.2026 திங்கட்கிழமை

உயிரியியல்

தாவரவியல்

வரலாறு

வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள்

அடிப்படை மின்னணு பொறியியல்

அடிப்படை சிவில் பொறியியல்

அடிப்படை ஆட்டோமொபைல் பொறியியல்

அடிப்படை இயந்திர பொறியியல்

ஜவுளி தொழில்நுட்பம்

அலுவலக மேலாண்மை மற்றும் செயலகம்

26.03.2026 வியாழக்கிழமை

தொடர்பு ஆங்கிலம்

இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் கொள்கைகள்

கணினி அறிவியல்

கணினி பயன்பாடுகள்

உயிரி வேதியியல்

சிறப்பு தமிழ்

மனையியல்

அரசியியல்

புள்ளியியல்

நர்சிங் (தொழில்)

அடிப்படை மின் பொறியியல்

2025 - 26 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், மார்ச் 2018 முதல் ஜூன் 2026 வரை மேல்நிலை 11 ஆம் வகுப்பு தேர்வில் வரை பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சியடையாத தேர்வர்களுக்கு 3.3.2026 துவங்கி 27.3.2026 வரை நடைபெறவுள்ளது. செய்முறைத்தேர்வுகள் 16.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை நடைபெறவுள்ளது.

11ஆம் வகுப்பு அரியர் தேர்வு அட்டவணை

தேதி கிழமை பாடங்கள்
03.03.2026 செவ்வாய்க்கிழமை தமிழ் மற்றும் இதர மொழிப்பாடங்கள்
06.03.2026 வெள்ளிக்கிழமை ஆங்கிலம்
10.03.2026 செவ்வாய்க்கிழமை

வேதியியல்

கணக்குப்பதிவியல்

புவியியல்

12.03.2026 வியாழக்கிழமை

தொடர்பு ஆங்கிலம்

இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் கொள்கைகள்

கணினி அறிவியல்

கணினி பயன்பாடுகள்

உயிரி வேதியியல்

சிறப்பு தமிழ்

மனையியல்

அரசியியல்

புள்ளியியல்

நர்சிங் (தொழில்)

அடிப்படை மின் பொறியியல்

18.03.2026 புதன்கிழமை

இயற்பியல்

பொருளியல்

வேலைவாய்ப்புத் திறன்

24.03.2026 செவ்வாய்க்கிழமை

கணக்கு

விலங்கியல்

வணிகவியல்

மைக்ரோ பாயலஜி

ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல்

ஜவுளி மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு

உணவு சேவை மேலாண்மை

வேளாண் அறிவியல்

நர்சிங் (பொது)

27.03.2026 வெள்ளிக்கிழமை

உயிரியியல்

தாவரவியல்

வரலாறு

வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள்

அடிப்படை மின்னணு பொறியியல்

அடிப்படை சிவில் பொறியியல்

அடிப்படை ஆட்டோமொபைல் பொறியியல்

அடிப்படை இயந்திர பொறியியல்

ஜவுளி தொழில்நுட்பம்

அலுவலக மேலாண்மை மற்றும் செயலகம்

பொதுத் தேர்வு அட்டவணைகளை வெளியிட்ட பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் ஏப்ரல் அல்லது மே நடைபெறும் என்பதால், பள்ளி ஆசிரியர்கள் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். எனவே அதற்கு முன்னதாகவே பொதுத் தேர்வு பணிகள் அனைத்தும் முடிவடையும் வகையில் அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும், தேர்தல் ஆணையத்திடம் கலந்தாலோசித்த பிறகே தேர்வு தேதிகள் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

BOARD EXAM
10TH AND 12TH EXAM
STATE BOARD EXAM
பொதுத்தேர்வு அட்டவணை
10TH 12TH PUBLIC EXAM TIME TABLE

