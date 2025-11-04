10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எப்போது? வெளியானது அட்டவணை!
10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் மாதத்தில் தொடங்கி ஏப்ரலில் முடிவடையும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 4, 2025 at 11:10 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில பாடத் திட்டத்தில் பயிலும் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு அட்டவணை இன்று வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கான 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வுகளுக்கான அட்டவணையை, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி இன்று காலை 10.30 மணியளவில் வெளியிட்டார்.
நாடு முழுவதும் மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரிய (சிபிஎஸ்இ) பாடத் திட்டத்தின்கீழ் பயிலும் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு கால அட்டவணையை சிபிஎஸ்இ தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் கடந்த அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வெளியிட்டது. அதன்படி, வருகிற பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி இரண்டு வகுப்புகளுக்கும் பொதுத் தேர்வுகள் துவங்குகின்றன.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு மாநில பாடத் திட்டத்தில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கால அட்டவணை இன்று வெளியானது. சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடைபெற்ற முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் ம்ற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி இந்த அட்டவணை விவரங்களை வெளியிட்டார்.
அதன்படி, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 2 ஆம் தேதி தொடங்கி 26ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. மாணவர்களுக்கான செய்முறை தேர்வுகள் பிப்ரவரி 9ஆம் தேதி தொடங்கி 14ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளன. அதேபோல் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 11ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதியும், 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் மே 20ஆம் தேதியும் வெளியாகவுள்ளதாக பள்ளி கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அதே போல், 2026 ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக 12ஆம் வகுப்பு கணக்குப்பதிவியல் தேர்வுக்கு கால்குலேட்டர் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை சுமார் 7,513 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 8,07,000 மாணவர்கள், 3,317 தேர்வு மையங்களில் எழுதவுள்ளனர். 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வினை 12,485 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 8,70,000 மாணவர்கள் 4,113 தேர்வு மையங்களில் எழுதவுள்ளனர்.
10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை
|தேதி
|கிழமை
|பாடங்கள்
|11.03.2026
|புதன்கிழமை
|தமிழ்
மற்றும்
இதர மொழிப்பாடங்கள்
|16.03.2026
|திங்கட்கிழமை
|ஆங்கிலம்
|25.03.2026
|புதன்கிழமை
|கணிதம்
|30.03.2026
|திங்கட்கிழமை
|அறிவியல்
|02.04.2026
|வியாழக்கிழமை
|சமூக அறிவியல்
|06.04.2026
|திங்கட்கிழமை
|விருப்ப மொழி
12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணை
|தேதி
|கிழமை
|பாடங்கள்
|02.03.2026
|திங்கட்கிழமை
தமிழ்
மொழிப்பாடங்கள்
|05.03.2026
|வியாழக்கிழமை
|ஆங்கிலம்
|09.03.2026
|திங்கட்கிழமை
வேதியியல்
கணக்குப்பதிவியல்
புவியியல்
|13.03.2026
|வெள்ளிக்கிழமை
இயற்பியல்
பொருளாதாரம்
வேலைவாய்ப்புத் திறன்கள்
|17.03.2026
|செவ்வாய்க்கிழமை
கணக்கு
விலங்கியல்
வணிகவியல்
மைக்ரோ பாயலஜி
ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல்
ஜவுளி மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு
உணவு சேவை மேலாண்மை
வேளாண் அறிவியல்
நர்சிங் (பொது)
|23.03.2026
|திங்கட்கிழமை
உயிரியியல்
தாவரவியல்
வரலாறு
வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள்
அடிப்படை மின்னணு பொறியியல்
அடிப்படை சிவில் பொறியியல்
அடிப்படை ஆட்டோமொபைல் பொறியியல்
அடிப்படை இயந்திர பொறியியல்
ஜவுளி தொழில்நுட்பம்
அலுவலக மேலாண்மை மற்றும் செயலகம்
|26.03.2026
|வியாழக்கிழமை
தொடர்பு ஆங்கிலம்
இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் கொள்கைகள்
கணினி அறிவியல்
கணினி பயன்பாடுகள்
உயிரி வேதியியல்
சிறப்பு தமிழ்
மனையியல்
அரசியியல்
புள்ளியியல்
நர்சிங் (தொழில்)
அடிப்படை மின் பொறியியல்
2025 - 26 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், மார்ச் 2018 முதல் ஜூன் 2026 வரை மேல்நிலை 11 ஆம் வகுப்பு தேர்வில் வரை பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சியடையாத தேர்வர்களுக்கு 3.3.2026 துவங்கி 27.3.2026 வரை நடைபெறவுள்ளது. செய்முறைத்தேர்வுகள் 16.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை நடைபெறவுள்ளது.
11ஆம் வகுப்பு அரியர் தேர்வு அட்டவணை
|தேதி
|கிழமை
|பாடங்கள்
|03.03.2026
|செவ்வாய்க்கிழமை
|தமிழ் மற்றும் இதர மொழிப்பாடங்கள்
|06.03.2026
|வெள்ளிக்கிழமை
|ஆங்கிலம்
|10.03.2026
|செவ்வாய்க்கிழமை
வேதியியல்
கணக்குப்பதிவியல்
புவியியல்
|12.03.2026
|வியாழக்கிழமை
தொடர்பு ஆங்கிலம்
இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் கொள்கைகள்
கணினி அறிவியல்
கணினி பயன்பாடுகள்
உயிரி வேதியியல்
சிறப்பு தமிழ்
மனையியல்
அரசியியல்
புள்ளியியல்
நர்சிங் (தொழில்)
அடிப்படை மின் பொறியியல்
|18.03.2026
|புதன்கிழமை
இயற்பியல்
பொருளியல்
வேலைவாய்ப்புத் திறன்
|24.03.2026
|செவ்வாய்க்கிழமை
கணக்கு
விலங்கியல்
வணிகவியல்
மைக்ரோ பாயலஜி
ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல்
ஜவுளி மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு
உணவு சேவை மேலாண்மை
வேளாண் அறிவியல்
நர்சிங் (பொது)
|27.03.2026
|வெள்ளிக்கிழமை
உயிரியியல்
தாவரவியல்
வரலாறு
வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள்
அடிப்படை மின்னணு பொறியியல்
அடிப்படை சிவில் பொறியியல்
அடிப்படை ஆட்டோமொபைல் பொறியியல்
அடிப்படை இயந்திர பொறியியல்
ஜவுளி தொழில்நுட்பம்
அலுவலக மேலாண்மை மற்றும் செயலகம்
பொதுத் தேர்வு அட்டவணைகளை வெளியிட்ட பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் ஏப்ரல் அல்லது மே நடைபெறும் என்பதால், பள்ளி ஆசிரியர்கள் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். எனவே அதற்கு முன்னதாகவே பொதுத் தேர்வு பணிகள் அனைத்தும் முடிவடையும் வகையில் அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும், தேர்தல் ஆணையத்திடம் கலந்தாலோசித்த பிறகே தேர்வு தேதிகள் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.