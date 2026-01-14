நாளை ஜல்லிக்கட்டு... கர்ஜித்து நிற்கும் காளைகள் - தயார் நிலையில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள்

ETV Bharat / state

மேல் சிகிச்சை தேவைப்படுவோரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவக்கல்லூரிக்கு அழைத்து செல்ல வசதியாக, முதலுதவி மையத்திலும் 108 ஆம்புலன்ஸ் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம் - ஜல்லிக்கட்டு
கோப்புப்படம் - ஜல்லிக்கட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 10:29 AM IST

மதுரை: பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நாளை துவங்கவுள்ள நிலையில், 108 ஆம்புலன்ஸ்கள் 12, பைக் ஆம்புலன்ஸ்கள் 2, ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் 40 பேர் தயார் நிலையில் உள்ளனர் என 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை மண்டல மேலாளர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார்.

தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நாளை (ஜன 15) முதல் கோலாகலமாக தொடங்கி ஜனவரி 17 வரை நடைபெற உள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம், மாநகராட்சி, காவல்துறை, மருத்துவத்துறை சார்பாக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், போட்டியில் பங்கேற்கும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கு காயம்பட்டால் அவர்களை உடனடியாக காப்பாற்றி முதலுதவி அளிக்கும் வகையில் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை மதுரை மண்டல மேலாளர் பிரசாத் கூறுகையில், “மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் நாளை 15.01.2026 நடைபெற இருக்கிற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் சுமார் 1000க்கும் மேற்பட்ட மாடுகளும், மாடுபிடி வீரர்களும் கலந்துகொள்ள இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு ஏதேனும் காயம் ஏற்பட்டால் முதலுதவி செய்வதற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வாடிவாசல் அருகில் தமிழ்நாடு சுகாதாரத் திட்டத்தின்கீழ் செயல்படும் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை சார்பாக 12 ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் 2 பைக் ஆம்புலன்சுகள், போதுமான மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களுடன் தயார் நிலையில் உள்ளன.

108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை மண்டல மேலாளர் பிரசாத்
108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை மண்டல மேலாளர் பிரசாத் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வீரர்களுக்கு காயம் ஏற்படும் பட்சத்தில் அவர்கள் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்பட்டு, அவர்களுக்கு போதிய முதலுதவிகள் அளிக்கப்பட்டு, அருகிலுள்ள அரசு சிறப்பு முதலுதவி மையத்தில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மேலும் அவர்களுக்கு மேற்சிகிச்சை தேவைப்படும் பட்சத்தில் அங்கிருந்து அரசு ராஜாஜி மருத்துவக்கல்லூரிக்கு அழைத்துச்செல்ல வசதியாக முதலுதவி மையத்திலும் 108 ஆம்புலன்ஸ் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறுகலான மற்றும் கூட்டம் மிகுந்த பகுதிகளில் சென்று உடனடியாக முதலுதவி செய்யும் பொருட்டு 2 பைக் ஆம்புலன்சுகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. ஓட்டுநர்கள், மருத்துவ உதவியாளர்கள் மற்றும் கண்கணிப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட 40 நபர்கள் ஜல்லிக்கட்டு சிறப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். சுமார் 30 ஆயிரம் பார்வையாளர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூட்ட நெரிசல் காரணமாக செல்போன் சேவை பாதித்தாலும்கூட தகவல் தொடர்பு பாதிக்காத வண்ணம் 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கு walkie talkie கருவி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வண்ணம் 108 குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகள் வாடிவாசல் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் இதேபோன்று நாளை மறுநாள் 16.01.2026 பாலமேட்டில் நடைபெற இருக்கும் ஜல்லிக்கட்டிற்கும், 17.01.2026 ஆம் தேதி அலங்காநல்லூரில் நடைபெற இருக்கும் ஜல்லிக்கட்டிற்கும் 12 ஆம்புலன்சுகளும், 2 பைக் ஆம்புலன்சுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் அவனியாபுரத்தில் 52 வீரர்களுக்கும், பாலமேட்டில் 81 வீரர்களுக்கும், அலங்காநல்லூரில் 96 வீரர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கும் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் முதலுதவி மற்றும் மேல் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது” என ஜல்லிக்கட்டு முன்னேற்பாடுகள் குறித்த விவரங்களை பிரசாத் பகிர்ந்துள்ளார்.

