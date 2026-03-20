108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களின் பணி நேரத்தை 8 மணி நேரமாக குறைக்கணும் - தொழிலாளர் தீர்ப்பாயம் அதிரடி உத்தரவு

இந்த உத்தரவு அமலுக்கு வரும் வரை 12 மணி நேரம் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் பணி நேரத்துக்கான (ஓவர் டைம்) ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும் எனவும் தொழிலாளர் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

108 ஆம்புலன்ஸ் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 20, 2026 at 6:07 PM IST

சென்னை: 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கான 12 மணி நேர பணி நேரத்தை 8 மணி நேரமாக குறைக்க வேண்டும் என சென்னை தொழிலாளர் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் முலம் தற்போது தமிழ்நாட்டில் 38 மாவட்டங்களில் 1,353 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் இயக்கப்படும் நிலையில், 5000க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் இதில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரப் பணி என்ற அடிப்படையில் 2 ஷிப்ட்களில் பணியாற்றும் அவர்கள், தங்களது வேலை நேரத்தை 8 மணி நேரமாக குறைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் தமிழ்நாடு அரசுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். அதில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால், இந்த விவகாரம் சென்னை தொழிலாளர் தீர்ப்பாய விசாரணைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கு தீர்ப்பாய தலைவர் பி.முருகன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழ்நாடு 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் சங்கம் தரப்பில் 12 மணி நேரம் பணியாற்றுவதால், தூக்கமில்லாமல் உடல் நலக்குறைவு ஏற்படுவதாகவும், சில நேரங்களில் விபத்துகள் ஏற்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், இந்த 12 மணி நேர பணி நடைமுறை தொழிலாளர் சட்டத்திற்கு விரோதமானது எனவும் வாதிடப்பட்டது.

ஆம்புலன்ஸ் சேவை வழங்கும் நிறுவனமான இ.எம்.ஆர்.ஐ.- ஜி.ஹெச்.எஸ் (EMRI - GHS) தரப்பில் எந்தவித லாப நோக்கமும் இல்லாமல், பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக 24 மணி நேரமும் சேவை வழங்கப்படுகிறது. ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கு 12 மணி நேர பணி என்ற நடைமுறை நாடு முழுவதும் பின்பற்றப்படுகிறது. பணியில் சேருவதற்கு முன் அதை ஊழியர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளதாகவும், 12 மணி நேரத்துக்கான ஊதியம் தான் வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனை ஏற்க மறுத்த தீர்ப்பாயம், சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு விதிகளின்படி, ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் மட்டுமே பணி நேரம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டி, தொழிலாளர் சட்டங்களுக்கு விரோதமாக பின்பற்றப்படும் 12 மணி நேர பணி நேரத்தை 8 மணி நேரமாக குறைக்க வேண்டும் என ஆம்புலன்ஸ் சேவை வழங்கும் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவு குறித்து தொழில் தகராறு சட்டத்தின்கீழ் அரசிதழில் அறிவிக்கை வெளியிட்ட 30 நாட்களில் 8 மணி நேர பணி நடைமுறை அமலுக்கு வரும். அதுவரை 12 மணி நேரம் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் பணி நேரத்துக்கான (ஓவர் டைம்) ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும் எனவும் தொழிலாளர் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதேபோல 108 ஆம்புலன்சின் பெண் பணியாளர்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் அரசு மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட அரசு கட்டடங்களில் தனி ஓய்வறைகள் அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும், அங்குள்ள கழிவறைகளை அவர்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

