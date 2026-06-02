ETV Bharat / state

வீரர்களின் கம்பீர அணிவகுப்பு; களைகட்டிய குன்னூர் ராணுவ பயிற்சி மையம்

பயிற்சியில் சிறந்து விளங்கிய 4 அக்னிபாத் வீரர்களுக்கு பதக்கங்களும், நினைவு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.

வெலிங்டன் இராணுவ பயிற்சி முகாமில் வீரர்களின் கம்பீர அணிவகுப்பு
வெலிங்டன் இராணுவ பயிற்சி முகாமில் வீரர்களின் கம்பீர அணிவகுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 2, 2026 at 8:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நீலகிரி: குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி முகாமில் 1,036 அக்னிபாத் வீரர்களுக்கு சத்தியப் பிரமாணம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றதை தொடர்ந்து ராணுவ வீரர்களின் கம்பீர அணி வகுப்பும் நடைபெற்றது.

நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் தமிழகம், கேரளம், ஆந்திரா, கர்நாடக மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு 'அக்னிபாத்' திட்டத்தின்கீழ் ராணுவப் பயிற்சி அளிக்கும் முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. பயிற்சி பெறும் வீரர்கள், நாட்டின் பல்வேறு இடங்களுக்கு விரைவில் ராணுவ பணிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளனர்.

இம்முகாமில், 6 மாதங்கள் பயிற்சிப் பெற்ற 1,036 பேர் அக்னிபாத் திட்டத்தில் அக்னி வீரர்களாக பணிபுரிய சத்தியப்பிரமாணம் எடுக்கும் நிகழ்ச்சி வெலிங்டன் இராணுவ பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்றது. பகவத்கீதை, பைபிள், குரான் மற்றும் தேசிய கொடி மீது அக்னிபாத் வீரர்கள் சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்து கொண்டனர்.

பின்னர், வீரர்களின் கம்பீர அணிவகுப்பு மரியாதையும் நடைபெற்றது. இதனை ஓய்வுபெற்ற லெப்டினன்ட் ஜெனரல் நரசிம்மா, ராணுவ பயிற்சி மையத்தின் கமாண்டன்ட் கிறிஸ்நேந்து தாஸ் ஆகியோர் ஏற்றுக் கொண்டனர்.

ராணுவ பயிற்சி முகாமில் வீரர்களின் கம்பீர அணிவகுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவில் சிறப்பு மனுப்பெட்டி; பொதுமக்கள் இனி எளிதில் மனு அளிக்கலாம்

இந் நிகழ்ச்சியில் அக்னிபாத் வீரர்களின் பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர்களும் கலந்துக் கொண்டனர். மேலும் இந் நிகழ்ச்சியை சுமார் 2,000 க்கும் மேற்பட்டோர் கண்டுகளித்தனர். பயிற்சியில் சிறந்து விளங்கிய 4 அக்னிபாத் வீரர்களுக்கு பதக்கங்களும், நினைவு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன. ராணுவத்தின் மூத்த அதிகாாிகள், இளநிலை அதிகாாிகள் என பலர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனா்.

இதைத்தொடர்ந்து, செய்தியார்களுக்கு பேட்டியளித்த முன்னாள் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் நரசிம்மா கூறுகையில், "மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டரில் இருந்து தயாராகும் அக்னி வீரர்களின் 7 ஆவது குழு இதுவாகும். 1,036 பேர் அக்னி வீரர்கள் இன்று சபதம் எடுத்துக் கொண்டு இந்திய ராணுவத்தில் இணைகின்றனர். இவர்கள் நம் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள எல்லைப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட இருக்கின்றனர். நம் நாட்டை சிறப்பான முறையில் பாதுகாக்கும் பணியில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். அவர்களின் பணி சிறக்க நாம் அனைவரும் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.

TAGGED:

அக்னிபாத் வீரர்கள்
AGNIPATH SOLDIERS
COONOOR
AGNIPATH
WELLINGTON ARMY TRAINING CAMP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.