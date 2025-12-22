பக்திக்கும் வயது ஒரு தடையல்ல; 102 வயதில் இருமுடி கட்டி பாருக்குட்டி பாட்டி சபரிமலையில் சாமி தரிசனம்
வயநாட்டைச் சேர்ந்த பாருக்குட்டி பாட்டி தனது நீண்டநாள் கனவான சபரிமலை யாத்திரையை 100-வது வயதில் நிறைவேற்றியுள்ளார்.
Published : December 22, 2025 at 2:02 PM IST
தேனி: வயநாடு கோலேரியைச் சேர்ந்த 102 வயதான பாருக்குட்டி பாட்டி காவல்துறை உதவியுடன் இருமுடியோடு 18-ஆம் படியேறி சபரிமலையில் சாமி தரிசனம் செய்துள்ள நிகழ்வு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மற்றும் மார்கழி மாதங்களில் ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து சமரிமலைக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம். அந்த வகையில், மண்டல, மகர விளக்கு பூஜைக்காக கோயில் நடை கடந்த நவம்பர் 16 ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டது. அன்றிலிருந்து தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து தினந்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சபரிமலையில் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
மகர விளக்கு பூஜை வருகிற ஜனவரி 14 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், பக்தர்கள் 19 ஆம் தேதி வரை சாமி தரிசனம் செய்யலாம். பின்னர் 20 ஆம் தேதி நடை அடைக்கப்படும் என்று கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், 102 வயதான பாருக்குட்டி பாட்டி இருமுடி கட்டி 18-ஆம் படியேறி சபரிமலையில் சாமி தரிசனம் செய்துள்ள நிகழ்வு நெகிழ்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
யார் இந்த பாருக்குட்டி பாட்டி
கேரளா மாநிலம் வயநாடு மீனாங்காடிக்கு அருகிலுள்ள கோலேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாருக்குட்டி (102). இவர் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு தனது 100-வது வயதில் 'கன்னி சாமியாக' முதன்முதலில் சபரிமலை சந்நிதானத்திற்கு வந்தார். தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டும் சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசனம் செய்துள்ளார். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் தனது 102-வது வயதில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் 12-பேருடன் சேர்ந்து இருமுடி கட்டி சமரிமலைக்கு வந்தார். இதற்காக, கடந்த 19-ஆம் தேதி கோலேரி கோயிலில் இருந்து இருமுடி ஏந்தி தமது பயணத்தைத் தொடங்கினார்.
பம்பையில் இருந்து பதினெட்டாம் படி வரை 'டோலி' மூலம் அழைத்து வரப்பட்ட பாருக்குட்டி பாட்டி, அங்கிருந்து காவல்துறை அதிகாரிகளின் உதவியுடன் இருமுடியுடன் 18 படிகளைச் ஏறிச்சென்று ஐயப்பனை தரிசனம் செய்தார். இவரது பேரக்குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினர் மாலை அணிந்து சபரிமலைக்கு செல்லும்போது, "நீயும் வருகிறாயா?" என பாட்டியிடம் கேட்டத்தின்படி, பாருக்குட்டி பாட்டி மூன்றாவது முறையாக தனது 102 வயதில் தற்போது ஐயப்பனை தரிசனம் செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து சபரிமலை சென்ற பாருக்குட்டி பாட்டி கூறுகையில், "100 வயதில் கன்னி சாமியாக சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு வந்தேன். தற்போது 3-வது வருடமாக இங்கு வந்துள்ளேன். ஐயப்பனை சிறப்பாக கண்டு சாமி தரிசனம் செய்தேன்” என்று மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பாருக்குட்டி பாட்டியின் பேரன் கிரீஷ்குமார் கூறுகையில், “ சிறுவயதில் சபரிமலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று பாட்டிக்கு ஆசை இருந்தது. ஆனால், அவரால் செல்ல முடியவில்லை. அவரது 100-வது வயதில் நாங்கள் மலைக்கு செல்லும்போது விளையாட்டாக பாட்டியிடம் சபரிமலைக்கு வருகிறாயா? என்று கேட்டோம். அவரும் வருகிறேன் என கூறினார். அதன்படி, அவரது 100-வது வயதில் சபரிமலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை நிறைவேறியது. பாட்டி சபரிமலை செல்வதற்கு வயநாடு எம்.எல்.ஏ மற்றும் தேவஸ்தான போர்டு அதிகாரிகள் அனைத்து உதவிகளையும் செய்தனர்” என தெரிவித்தார்.
திரைப்படத்தில் நடிக்கும் பாருக்குட்டி பாட்டி
கேரள இயக்குநர் விஸ்வ தேஜஸ் இயக்கிய 'ருத்ரண்டே நீராட்டு' (Rudrante Neerattu) என்ற திரைப்படத்தில் பாருக்குட்டி பாட்டி நடித்துள்ளார். 100-வது வயதில் சபரிமலைக்கு யாத்திரை சென்ற தனது சொந்த வாழ்க்கை அனுபவத்தையே இத்திரைப்படத்தில் அவர் பிரதிபலித்துள்ளார். மது மற்றும் போதைப்பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை கருப்பொருளாக கொண்ட இத்திரைப்படம் வரும் மார்ச் மாதம் வெளியாக உள்ளது.