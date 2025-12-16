ETV Bharat / state

1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கோயில் கலசம் திருட்டு: கரூர் போலீசார் தீவிர விசாரணை

ஸ்ரீசௌந்தரநாயகி உடனுறை சங்கரேஸ்வரர் கோயிலில் பொன்னர் சங்கர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வரலாறு குறித்த கல்வெட்டுகள் கோயில் மலை பாறைகளில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீசௌந்தரநாயகி உடனுறை சங்கரேஸ்வரர் கோயில்
1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீசௌந்தரநாயகி உடனுறை சங்கரேஸ்வரர் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 10:34 PM IST

1 Min Read
கரூர்: ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கோயிலில் உள்ள கோபுர கலசத்தை திருடிய மர்ம கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

கரூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் அருகே சங்கரமலைப்பட்டியில் மலை உச்சியில் சுமார் 1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீசௌந்தரநாயகி உடன் சங்கரேஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது.

இந்தக் கோயிலில் பொன்னர் சங்கர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வரலாறு குறித்த கல்வெட்டுகள் கோயில் மலை பாறைகளில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கோயிலில் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது கோயிலை புனரமைப்பு செய்து கும்பாபிஷேகம் நடத்துவதற்கான பணிகளை ஊர் பொதுமக்கள் பங்களிப்புடன் அறநிலையத் துறை துவங்கி உள்ளது.

இந்த நிலையில், மலை உச்சியில் உள்ள கோயில் கோபுரத்தில் விலை உயர்ந்த கலசம் நேற்று (டிச.15) இரவு திருடப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து மாயனூர் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், பழமையான கோயிலின் மலை உச்சியில் கலசம் இருந்ததால், சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இதுவரை இடி, மின்னல் தாக்கியது இல்லை. எந்தவொரு பாதிப்பும் நடக்கவில்லை என ஊர் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

திருடப்பட்ட கோயில் கலசம்
திருடப்பட்ட கோயில் கலசம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: முதல்வர் ஸ்டாலின் நெல்லையில் 2 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம்; அமைச்சர் கே.என்.நேரு தகவல்

இதேபோன்று, பழைய ஜெயங்கொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ள 1946-யில் கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்ட அழகு நாச்சியம்மன் கோயிலில் உள்ள 3 கலசத்தையும் திருடிய திருடர்கள், அவர்கள் எதிர்பார்த்தது போல் கலசம் விலை உயர்ந்த்தாக இல்லை என்பதால் அவற்றை கோயில் அருகிலேயே போட்டுவிட்டுச் தப்பி ஒடிவிட்டனர். இதுகுறித்து ஊர் பொதுமக்கள் லாலாபேட்டை காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கிருஷ்ணராயபுரம் அருகே ஒரே கிராமத்தில் அடுத்தடுத்து இரு கோயில் கோபுர கலசங்கள் திருடப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து கரூர் மாவட்ட காவல்துறை தனிப்படை அமைத்து கோயில்களில் உள்ள கோபுர கலசங்களை திருடும் மர்ம கும்பல்கள் குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் மத்தியில் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

