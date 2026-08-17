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தவெக ஆட்சியின் 100 நாட்கள்| முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு சாதித்தது என்ன? சறுக்கியது எங்கே?

தவெக அரசின் முதல் 100 நாட்களில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள், மத்திய அரசுக்கு முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள், முதலீட்டு முயற்சிகள் ஆகியவை வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. அதேசமயம், மின்வெட்டு, சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் ஆகியவை அரசுக்கு சவாலாக உள்ளன.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் - கோப்புபடம்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் - கோப்புபடம் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 5:59 PM IST

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- By எஸ்.உசேன்

தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றிக் கழகம், இதுவரை ஆட்சி செய்த திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் கட்சிகளை பின்னுக்குத் தள்ளி தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் புதிய அத்தியாயத்தை எழுதியது.

எனினும் பெரும்பான்மை இல்லாததால் ஆட்சி அமைப்பதில் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர் கொண்ட தவெக தலைவர் விஜய், திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த மே மாதம் 10-ம் தேதி, தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். அவருடன் 9 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர்.

அதன் பின்னர், இரண்டு முறை அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் வழங்கப்பட்டது. முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்று இன்றுடன் 100 நாட்கள் நிறைவடையும் நிலையில், அவரது 100 நாட்கள் ஆட்சியின் சாதனைகளை பார்ப்போம்.

பதவியேற்றதும் முக்கிய கோப்புகளில் கையெழுத்து

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற உடனேயே வீடுகளுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரத் திட்டம், பெண்களின் பாதுகாப்புக்கான சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை, மாவட்டந்தோறும் போதைப்பொருள் தடுப்புப் படை அமைத்தல் ஆகிய மூன்று முக்கிய கோப்புகளில் முதலமைச்சர் விஜய் கையெழுத்திட்டார்.

பெரும்பான்மையை நிரூபித்த விஜய்

மே மாதம் 13-ம் தேதி, சட்டப் பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், அதிமுக உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோரின் ஆதரவுடன் 144 வாக்குகள் பெற்று விஜய் அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபித்தது. முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற சில நாட்களிலேயே விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டிருந்த Y பிரிவு பாதுகாப்பு, Z+ பிரிவு பாதுகாப்பாக உயர்த்தப்பட்டது.

பதவிப்பிரமாணம் எடுத்துக் கொள்ளும் முதல்வர் விஜய்
பதவிப்பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்ட முதல்வர் விஜய் (TNDIPR)

மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து கோரிக்கைகள்

இலங்கை அரசால் சிறைப்பிடிக்கப்படும் தமிழக மீனவர்களை மீட்க வேண்டும், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும், பருத்தி இறக்குமதி வரியை நீக்க வேண்டும், பெட்ரோல்-டீசல் விலை உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும், உரங்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முதலமைச்சர் விஜய் பிரதமர் மற்றும் மத்திய அரசின் சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்து கோரிக்கை கடிதங்கள் எழுதியுள்ளார்.

முதலமைச்சரின் திடீர் ஆய்வுகள்

தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பழமைவாய்ந்த இடங்களில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

நெம்மேலியில் உள்ள கடல் நீரை குடிநீர் ஆக்கும் திட்டத்தின் புதிய கட்டுமானப் பணிகளை முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு செய்தார். தாம் பிறந்த மருத்துவமனையான சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு முன்னறிவிப்பின்றி திடீரென ஒரு நாள் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

தவெக அரசின் சாதனைகள்
தவெக அரசின் சாதனைகள் (TNDIPR)

இதேபோல், சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தையும் அவர் ஆய்வு செய்தார். சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள மாணவர் விடுதியை திடீரென சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு மாணவர்களின் குறைகளே கேட்டறிந்து, உடனடி தீர்வு ஏற்படுத்தினார். ஒரகடம் சிப்காட், செயின்ட் கோபைன், ரெனால்ட் - நிஸான் ஆகிய தொழிற்சாலைகளில் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

கனிம வளங்கள் கொண்டு செல்ல தற்காலிகத் தடை

தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு ஜல்லி, எம்-சாண்ட் உள்ளிட்ட கட்டுமானம் சார்ந்த கனிம வளங்கள் கொண்டு செல்ல 3 மாதங்களுக்கு தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு பட்ஜெட்

தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதல் முழுமையான பொது பட்ஜெட் ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதியும், வேளாண் பட்ஜெட் ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதியும் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு முன் முதல்வருடன் அமைச்சர் மரியவில்சன்
பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு முன் முதல்வருடன் நிதி அமைச்சர் மரியவில்சன் (TNDIPR)

அரசின் முக்கியத் திட்டங்கள்

அண்ணன் சீர் திட்டம் - திருமணமாகும் பெண்களுக்கு 8 கிராம் தங்கம் மற்றும் பட்டுப்புடவை வழங்கும் அண்ணனின் சீர் திட்டத்திற்காக பட்ஜெட்டில் ரூ. 812 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு 1 கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கும் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்', அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட உள்ளது.

முதலமைச்சர் காலை உணவு திட்டத்திற்கு, 'பெருந்தலைவர் காமராஜர் திட்டம்’ என்று பெயர் மாற்றம் செய்துள்ளார் முதலமைச்சர் விஜய். இந்த திட்டம், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 6-ஆம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17 முதல் இந்த திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் தடுப்புப் படை அமைக்க ரூ. 264 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ், 65 சிறப்பு காவல் நிலையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.

கிராமப்புற வேலை உறுதி, வாழ்வாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் (100 நாள் வேலை) வழங்கப்படும் வேலை நாட்களின் எண்ணிக்கை 125-இல் இருந்து 150-ஆக உயர்த்தப்படும் என தமிழக அரசின் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 'வெற்றி 150' என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமன்றி தமிழ்நாட்டில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக இருந்த 717 மதுபானக் கடைகள் மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. வெற்றி வீடு திட்டத்திற்கு ரூ3,500 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வெற்றி மடிக்கணினி திட்டத்திற்கு ரூ.2000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் அமைச்சர் வினோத்
வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த அமைச்சர் வினோத் (TNDIPR)

எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம்

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்டை பல்வேறு கட்சிகள் விமர்சித்துள்ளன.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "சிறந்த பட்ஜெட்டை அறிவிப்போம் என்று தமிழக முதலமைச்சரும் அமைச்சர்களும் உறுதி அளித்தனர். ஆனால், பட்ஜெட்டில் எந்தவித அறிவிப்பும் இடம் பெறாதது மிகப் பெரிய ஏமாற்றமாக உள்ளது. மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம் என கூறி ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்களை ஸ்டிக்கர் ஒட்டி பெயர் மாற்றம் செய்துள்ளனர்" என்று தெரிவித்தார்.

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், "சட்டமன்றத்தில் வாசிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு பட்ஜெட் பற்றி Reels CM-க்குப் புரியும் மொழியில் சொல்ல வேண்டும். பட்ஜெட் Blast Blast-ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்த்த மக்களுக்கு Waste Waste எனச் சொல்லும்படி தான் உள்ளது" என கூறினார்.

முக்கிய அரசாணைகள்

தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபி ஆகிய நியமனங்களுக்கு இனி ஆளுநரின் ஒப்புதல் தேவையில்லை என்று தமிழ்நாடு அரசு புதிய நிலையாணையை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், அரசு அலுவலகங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பொது அமைப்புகளில் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழக அரசின் பொதுத்துறை சார்பில் அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தொகுதி மறுவரையறை

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பங்கேற்ற தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான கலந்தாய்வுக் கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அனைத்து மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கும் (57 பேர்) அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.

இந்தக் கூட்டத்தில், காங்கிரஸ் (11), விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (2), இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (2), மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (2), இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் (1), மதிமுக (1) ஆகிய கட்சிகளைச் சேர்ந்த 19 எம்.பிக்கள் பங்கேற்றனர்.

முதலீடுகள்

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு-2026, சென்னையில் ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் ரூ.67,452 கோடி முதலீடு, 1,06,998 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளித்திடும் வவகையில் 97 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற 100 நாட்களில், ரூபாய் 1,02,514 கோடி தொழில் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன.

மான்டேக் சிங் அலுவாலியா குழு

தமிழ்நாட்டின் வரி மற்றும் வரி அல்லாத வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான செயல்திட்டத்தை வகுக்க பொருளாதார அறிஞர் மான்டேக் சிங் அலுவாலியா தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழுவினர் முதலமைச்சர் விஜய்யை தலைமைச்செயலகத்தில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.

முதலமைச்சர் அலுவலகம் மாற்றம்

தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் உள்ள புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் இருந்து நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அலுவலகம் மாற்றப்பட உள்ளது. எனவே, நிர்வாக வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிகளுக்காக ரூ.5.54 கோடியில் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.

சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தனித் தீர்மானங்கள்

மத்திய வரிகளின் பகிர்வு மேற்கொள்ளும் போது தமிழகத்திற்கு நியாயமான, உரிய நிதி பகிர்வினை செய்ய வேண்டும்.

அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பொது நிறுவனங்களில் நிகழ்ச்சி துவங்குவதற்கு முன்பாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் பாடப்பட வேண்டும்.

நீட் தேர்வை ரத்து செய்து விட்டு 12ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படவேண்டும்.

வெளிநாடு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதா-2026-ஐ, அதனை தற்போதைய வடிவை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும்.

தொகுதி மறு வரையறை செய்யக்கூடாது. தொகுதி மறுவரையை செய்யாமல் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை கால தாமதம் இன்றி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசின் தனி தீர்மானங்கள் தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

அரசு சந்திக்கும் பிரச்சனைகள்

கோயம்புத்தூர் ஒத்தக்கால் மண்டபம் பகுதியில் இயங்கி வரும் ஒரு தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருந்த அமுதன் என்ற மாணவன், தன்னுடன் படிக்கும் மாணவர்களை கொண்ட 20 பேர் கும்பலால் அடித்து கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை திருவெற்றியூரில் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவன் கொலை செய்யப்பட்டார். இதுபோன்ற கொலை சம்பவங்களால் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளதாக எதிர்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டி வருகின்றனர்.

மின்கட்டணம் உயர்வு

தமிழ்நாட்டில் வழக்கத்திற்க்கு மாறாக மின் கட்டணம் அதிகமாக வருவதாக பொதுமக்கள் மத்தியில் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி

விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெறப்பட்ட பயிர்க்கடன்களை தள்ளுபடி செய்யவும் முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். இருப்பினும், அவரது தவெக கட்சி, அளித்திருந்த தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி முழுமையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர்.

மதுபானம் அதிக விலைக்கு விற்பனை:

டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபானங்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட MRP விட கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு எழுந்து வருகிறது.

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா – குதிரை பேர சர்ச்சை

அதிமுகவை சேர்ந்த 6 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல், ஜெயக்குமார், சத்யபாமா, சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தால் குதிரை பேர சர்ச்சை எழுந்தது.

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது - விசாரணை

காவிரி விவகாரம் தொடர்பான போராட்டத்தில் உதயநிதி சர்ச்சையாக பேசியதாக கூறி, அவரது பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கண்டங்களும் எழுந்தன. அதனடிப்படையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது 9 கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் தஞ்சாவூர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கின் விசாரணைக்காக உதயநிதியை போலீசார் சென்னையில் இருந்து தஞ்சாவூருக்கு வேனில் அழைத்து செல்லப்பட்டார். 9 மணி நேரம் வாகனத்தில் பயணித்த அவரை, இரவு 8.15 மணியளவில் காவல்துறையினர் விடுவித்தனர்.

அவதூறு பேச்சுக்காக, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை போலீசார் கைது செய்ய முயற்சித்தனர். திமுக உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயனை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

கர்நாடகா – மேகதாது விவகாரம்

மேகதாது அணை விவகாரத்திற்காக, முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகா செல்ல திட்டமிட்டதற்க்கு பல்வேறு கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். கர்நாடகா முதல்வரே, விஜய் பெங்களூருக்கு வரவேண்டாம் என கூறியிருந்தார்.

முதல்முறையாக தேசியக்கொடியை ஏற்றிய விஜய்

தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்த முதல்வர் விஜய்
தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்த முதல்வர் விஜய் (TNDIPR)

இந்திய நாட்டின் 80-ஆவது ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவை ஒட்டி, சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் சுதந்திர தின விழா நடைபெற்றதது. இதில் முதல் முறையாக முதலமைச்சர் விஜய் தேசியக்கொடியை ஏற்றிவைத்து அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார்.

100 நாட்களில் சாதனையா? சறுக்கலா?

விஜய் அரசின் முதல் 100 நாளில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள், மத்திய அரசுக்கு முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள், முதலீட்டு முயற்சிகள் ஆகியவை வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. அதேசமயம், மின்வெட்டு, சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் அரசுக்கு சவாலாக உள்ளன.

TAGGED:

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