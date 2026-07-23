ரூ.100 கோடி பழனி கோயில் நிலத்தை முறைகேடாக பதிவுசெய்த விவகாரம்- சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரி வழக்கு
"இந்த வழக்கில் தமிழக அரசின் இரண்டு துறைகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன. வழக்கை தமிழக சிபிசிஐடி விசாரணை மேற்கொண்டால் விசாரணை நேர்மையாக இருக்காது" என்று மனுதாரர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 23, 2026 at 10:59 PM IST
மதுரை: பழனி தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்துக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை தனிநபர்கள் பெயருக்கு முறைகேடாக பதிவுசெய்த விவகாரத்தை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, பழனி நகராட்சி மன்றத் தலைவி உமா மகேஸ்வரி, உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
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அந்த மனுவில், "பழனி தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்துக்கு சொந்தமான சுமார் ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள நிலம், வெள்ளத்துரை, சேதுபதி என்ற தனிநபர்களுக்கு ரூ.2 கோடிக்கு முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ள இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் அறநிலையத் துறை சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதையடுத்து, நிலத்தின் பத்திரப்பதிவு ரத்து செய்யப்பட்டது.
மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக, பழனி கோயில் நிலங்கள் பிரிவு கண்காணிப்பாளர் ச.முருகானந்தம் அளித்த புகாரின் பேரில், பழனி அடிவாரம் போலீசார் புதிய குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், போலி டிரஸ்ட் பிரமுகர் முருகதாஸ் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது கூட்டுச்சதி, மோசடி உள்ளிட்ட 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இதையடுத்து, தமிழக அரசு இந்த வழக்கை, கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி சிபிசிஐடி-க்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது.
இந்த வழக்கில் அரசின் இரண்டு துறைகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. அந்த துறையின் அமைச்சர்கள் செய்தியாளர் சந்திப்பில் சிறிய தவறு நடந்தது போல் பேசுகிறார்கள். இந்நிலையில் தமிழக சிபிசிஐடி இந்த விசாரணை மேற்கொண்டால் விசாரணை நேர்மையாக இருக்காது. எனவே இந்த விசாரணையை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும்.
சிபிசிஐடி கைப்பற்றிய ஆவணங்கள், சிசிடிவி வீடியோக்கள், கைப்பற்றப்பட்ட மின்னணு சாதனங்கள், பத்திரங்கள் என அனைத்தையும் உடனடியாக பாதுகாத்து சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும். சிபிஐ நேர்மையான விசாரணையை தொடங்க உத்தரவிட வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனு, நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சிபிஐ சம்பந்தமான மனுக்களை தாம் விசாரிக்கவில்லை. எனவே சிபிஐ சம்பந்தமான வழக்குகளை விசாரணை செய்யும் நீதிபதி முன், இந்த வழக்கை பட்டியலிடுமாறு நீதிமன்ற பதிவாளருக்கு அவர் உத்தரவிட்டார்.