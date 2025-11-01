ETV Bharat / state

மலேசியா டூ இந்தியா... கடத்தி வரப்பட்ட விநோத பட்சிகள்!

தாய்லாந்தில் இருந்து சென்னைக்கு மலக்குடலில் வைத்து ரூ.86.28 லட்சம் மதிப்புடைய 733 கிராம் தங்கம் கடத்தி வரப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பறவைகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பறவைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2025 at 3:01 PM IST

சென்னை: மலேசியாவில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 10 வெள்ளை நிற பாலி மைனாவை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

அரிய வகை விலங்குகள் விமானத்தில் சென்னைக்கு கடத்தப்பட்டு வருவதாக சென்னை விமான நிலைய சுங்கத் துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் சென்னை விமான நிலையத்தில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இந்நிலையில், இன்று காலை மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் ஒன்று வந்தது.

அதில் வந்த பயணிகளை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர். அப்போது ஆண் பயணி ஒருவர் சுற்றுலா நிமித்தமாக மலேசியா நாட்டிற்கு சென்று விட்டு சென்னை திரும்பி இருந்தார். சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அவரை தனியாக அழைத்துச் சென்று விசாரணை செய்தனர். அப்போது அந்த நபர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்தார். அதனால், சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அவரது உடமைகளை பிரித்து சோதனை செய்த போது துளையிடப்பட்ட அட்டைப் பெட்டியில் 10 வெள்ளை நிற பாலி மைனா பறவைகள் உயிருடன் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இதையடுத்து பறவைகளை பறிமுதல் செய்த சுங்கத் துறை அதிகாரிகள், அதனை கடத்தி வந்த ஆண் பயணிடம் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், பறவைகளுக்கான மருத்துவ சான்றிதழ்கள் ஏதுமில்லை என்பதும் சட்டவிரோதமாக மலேசிய நாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்கு அதிக லாபத்திற்கு விற்பதற்காக கடத்தி வரப்பட்டது என்பதும் தெரிய வந்தது.

இந்த பறவைகளால் மற்ற விலங்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படும்அபாயம் இருப்பதால் இந்த பறவைகள் அனைத்தையும் இன்று இரவு சென்னையில் இருந்து மலேசியா செல்லும் விமானத்தில் திருப்பி அனுப்பி வைக்கவுள்ளனர். இதற்கு உண்டான அனைத்து செலவுகளையும் இதை கடத்திக் கொண்டு வந்த பயணியிடமிருந்து சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் வசூலித்தனர். தொடந்து அந்த நபர் மீது சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, ஆலந்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கம்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போல், தாய்லாந்து நாட்டு தலைநகர் பாங்காங்கில் இருந்து சென்னை வந்த ஏர் ஏசியா விமான பயணிகளிடம் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அப்போது சுற்றுலா விசாவில் தாய்லாந்து சென்று விட்டு திரும்பிய இந்திய ஆண் பணி ஒருவரிடம் அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அவரது மலக்குடலில் வைத்து 86.28 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய 733 கிராம் தங்கத்தை அவர் கடத்தி வந்ததை கண்டுபிடித்தனர். இதையடுத்து தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் அந்தப் பயணிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை விமான நிலையம்
தங்கம் கடத்தல்
பறவை கடத்தல்
CHENNAI
BIRDS SEIZED IN AIRPORT

