சேலம் வழியாக செல்லும் 10 ரயில்கள் கோவை செல்லாது- முழு விபரம் உள்ளே
சேலம் ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட கோவை வடக்கு ரயில் நிலைய யார்டு பகுதியில் தண்டவாளம் மறுசீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
Published : March 29, 2026 at 3:24 PM IST
சேலம்: சேலம் வழியாக செல்லும் 10 ரயில்கள் இன்று (மார்ச் 29) கோவை ரயில்வே நிலையம் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'சேலம் ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட கோவை வடக்கு ரயில் நிலைய யார்டு பகுதியில் தண்டவாளம் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதனால், இந்த வழியாக செல்லும் சில ரயில்களின் இயக்கத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, கோவை ரயில்வே சந்திப்புக்கு வந்துசெல்லும் 10 ரயில்கள், இருகூர் - போத்தனூர் மார்க்கமாக திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது. இன்று கோவை ரயில்வே சந்திப்புக்கு செல்லாது' என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, 'ஆலப்புழா - தன்பாத் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 13352), எர்ணாகுளம் - பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 16378), நெல்லை- பிலாஸ்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 22620), திருவனந்தபுரம் வடக்கு - கோரக்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 12512), திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல்- செகந்திராபாத் சபரி எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 20630) ஆகிய ரயில்கள் இன்று கோவைக்கு பதிலாக போத்தனூர் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும்.
அதேபோல, மங்களூரு - சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 16160), பாலக்காடு டவுன் ரோடு மெமு ரயில் (வண்டி எண் - 66608), எர்ணாகுளம் - பெங்களூரு வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 26652), புதுடெல்லி - திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் - கேரளா எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 12626), பெங்களூரு -எர்ணாகுளம் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 16377) ஆகிய ரயில்கள் கோவை சந்திப்பு செல்லாமல் போத்தனூர் ரயில் நிலையத்திற்கு இன்று செல்லும்.
|இதையும் படிங்க: "ஏற்கனவே புண்பட்டு போயிருக்கோம்… கேள்வி கேட்டு மேலும் புண்படுத்தாதீங்க" - டீக்கடையில் ஒட்டப்பட்ட வித்தியாசமான போஸ்டர்
கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 12244 ) இன்று கோவைக்கு பதிலாக போத்தனூரில் பிற்பகல் 3.05 மணிக்கும், கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் கோவை எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 12676) கோவைக்கு பதில் போத்தனூரில் பிற்பகல் 3.15 மணிக்கும் கோவை - நிஜாமுதீன் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 12647) கோவைக்கு பதில் போத்தனூரில் இருந்து மாலை 4.30 மணிக்கு புறப்படுகிறது.
மறுமார்க்கத்தில் இயக்கப்படும் சென்னை - சென்ட்ரல் கோவை எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்- 12675) சென்னை சென்ட்ரல் கோவை சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் - 12243) ஆகிய ரயில்கள் இன்று கோவைக்கு பதிலாக இருகூர் வழியாக போத்தனூருக்கு இயக்கப்படும்' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.