திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவிற்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு

தேமுதிகவுக்கு ஏற்கெனவே ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டை திமுக அளித்துள்ளது.

திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீட்டு ஒப்பந்தம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 24, 2026 at 7:35 PM IST

சென்னை: திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவிற்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே தொகுதிப் பங்கீட்டுக்காண ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தானது.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலினை, தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் தேமுதிக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சுதீஷ், விஜய் பிரபாகர் ஆகியோர் சந்தித்தனர்.

இந்த சந்திப்பில் தேமுதிகவிற்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதற்கான ஓப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நிகழ்வுக்கு பின், அண்ணா அறிவாலய வளாகத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் செய்தியாளஷளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், " தேமுதிகவிற்கு 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள் இன்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே ஒரு ராஜ்யசபா சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கும் மேல் மகத்தான வெற்றி பெற்று அண்ணன் ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வராக பதவி ஏற்பார்.

தேமுதிக சார்பில் போட்டியிடுவதற்கான தொகுதிகளை கேட்டு பெற்று அதனை இறுதி செய்வதற்கான பணிகளை ஐந்து பேர் கொண்ட குழு மேற்கொள்ளும். வரும் 27 ஆம் தேதி அனைத்து வேட்பாளர்கள் பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டு, ஏப்ரல் 1-ம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் தேமுதிக வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வார்கள்," என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "இந்த கூட்டணி எங்கள் தொண்டர்கள் வரவேற்ற கூட்டணி. எந்தத் தொகுதிகளையும் எங்கள் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்கள். ஏற்கெனவே வெற்றி பெற்று, கட்சிக்கு விசுவாசமாக இருக்கும் அனைத்து தேமுதிக எம்எல்ஏக்களின் தொகுதிகளும் உத்தேச பட்டியலில் உள்ளது. விருதுநகர் தொகுதியும் உத்தேச பட்டியலில் உள்ளது.

மொத்தம் 25 தொகுதிகளை உத்தேச பட்டியலாக கொடுத்துள்ளோம். குறிப்பாக குடியாத்தம், ஆம்பூர், விருதுநகர், விருகம்பாக்கம் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகள் உத்தேச பட்டியலில் உள்ளது. நாங்கள் கேட்டதில் விட்டுக் கொடுத்த பிறகு தான் இந்த பத்து தொகுதியும் இறுதியானது. கூட்டணிக்காக நாங்களும் எங்கள் தொகுதிகளை விட்டுக் கொடுத்துள்ளோம். கூட்டணி தர்மத்தோடு இந்த கூட்டணியில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களின் வெற்றிக்கு உழைப்போம்." என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.

