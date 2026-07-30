தடுப்பூசி செலுத்திய மறுநாளே 10 மாதக் குழந்தை உயிரிழப்பு: கோபிசெட்டிபாளையத்தில் அதிர்ச்சி
தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்ட அடுத்த நாளே உயிரிழந்ததால், இதற்கான துல்லியமான காரணத்தைக் கண்டறிவதற்காக குழந்தையின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 7:42 PM IST
ஈரோடு: தடுப்பூசி செலுத்திய மறுநாளே 10 மாத ஆண் குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்தை அடுத்துள்ள பொலவக்காளிபாளையம் இந்திரா நகரைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திக் (வயது 30). வேன் ஓட்டுநரான இவருக்கு, சரோஜினி (23) என்ற மனைவியும், கிருத்திக் ரோஷன் (வயது 4½), தருண் (10 மாதம்) ஆகிய மகன்களும் உள்ளனர்.
இதனிடையே, நேற்று காலை மொடச்சூர் பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனையில் குழந்தை தருணுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, நேற்று காலை 10 மணி முதல் குழந்தை தருண் தொடர்ந்து அழுதுகொண்டே இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
பின்னர் குழந்தைக்கு கடுமையான காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அதன் பெற்றோர் குழந்தையை தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். பின்னர் அங்கிருந்து மற்றொரு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
அப்போது குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக் கூறியுள்ளனர். இதனால் வீடு திரும்பிய பெற்றோர், நேற்றிரவு குழந்தையை தூங்க வைத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை எழுந்து பார்த்தபோது, குழந்தைக்கு கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. மேலும், குழந்தைக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுவதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், உடனடியாக கோபி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
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ஆனால் குழந்தை தருண் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்ட மறுநாளே உயிரிழந்ததால், இதற்கான துல்லியமான காரணத்தைக் கண்டறிவதற்காக குழந்தையின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஈரோடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஈரோடு மாவட்ட மருத்துவப் பணிகள் துணை இயக்குநர் அருணா கூறுகையில், "கோபிசெட்டிபாளையம் பகுதியில் குழந்தை தருண் உட்பட மொத்தம் 14 குழந்தைகளுக்கு அதே தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. இதில் மற்ற 13 குழந்தைகளும் முற்றிலும் நலமாக உள்ளனர். எனவே, குழந்தையின் உயிரிழப்பிற்கு என்ன காரணம் என்பதை கண்டறிய வேண்டியது அவசியமாகி உள்ளது.
குழந்தைக்கு வேறு ஏதேனும் நோய் அல்லது குறைபாடு இருந்ததா என்பது உடற்கூறு ஆய்வு அறிக்கை வந்த பிறகே முழுமையாகத் தெரியவரும் எனக் கூறினார். இச்சம்பவம் குறித்து கோபிசெட்டிபாளையம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.