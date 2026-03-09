10 லட்சம் பேர் பங்கேற்கும் திமுகவின் பிரமாண்ட மாநில மாநாடு - வெளியாகும் முக்கிய அறிவிப்புகள்?
கடந்த தேர்தலின் போது திருச்சியில் நடைபெற்ற மாநில மாநாட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகை போன்ற 7 வாக்குறுதிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார் என அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார்.
Published : March 9, 2026 at 10:48 AM IST
திருச்சி: திமுகவின் பிரமாண்ட 12வது மாநில மாநாடு இன்று திருச்சியில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இம்மாநாட்டில் தேர்தல் குறித்த முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் இன்று (9ஆம் தேதி) திமுகவின் பிரமாண்ட 12வது மாநில மாநாடு நடைபெற உள்ளது. மாநாடு என்றாலே திமுக தான் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் கடந்த காலங்களில் திமுக மாநாடுகள் நடந்துள்ளன. இந்த மாநில மாநாடுகள், கட்சியின் அரசியல் திசையை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய மேடையாகவும், தொண்டர்களை ஒருங்கிணைக்கும் பெரிய சக்தியாகவும் இருந்து வந்துள்ளன.
1943ஆம் ஆண்டு திமுக கட்சி துவங்கப்பட்ட பின், 1951ஆம் ஆண்டு சென்னையில் பேரறிஞர் அண்ணா தலைமயைில் முதல் மாநில மாநாடு நடந்தது. அன்றிலிருந்து இன்று வரை இந்த மாநாடுகள் கழகத்தின் வளர்ச்சியை வலுப்படுத்தியதுடன், அமைப்பு ரீதியாக மிகப்பெரிய இடத்தை அடைவதற்கும் உதவியுள்ளது.
திராவிட இயக்கத்தின் எழுச்சி
திமுக முதல் மாநாட்டில், கட்சியின் கொள்கைகள், அமைப்பு விரிவாக்கம் மற்றும் சமூகநீதி அடிப்படையிலான அரசியல் நோக்கங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன. இதனையடுத்து 1956ஆம் ஆண்டு திருச்சியில் நடந்த இரண்டாவது மாநில மாநாடு திமுகவுக்கு மிகப்பெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது. அதில் தான், 1957ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக போட்டியிட வேண்டுமா? வேண்டாமா? என்பது குறித்து தொண்டர்களிடம் நேரடி வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.
அடுத்து 1961ஆம் ஆண்டு மதுரையில் அண்ணா தலைமையில் மூன்றாவது மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து 1966ஆம் ஆண்டு சென்னை மாநகரில் நான்காவது மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. 1967 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான அரசியல் திட்டங்களை வகுக்கும் முக்கிய களமாக இந்த மாநாடு அமைந்தது. அந்த மாநாட்டை தொடர்ந்து நடந்த தேர்தலில் தான் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி மாபெரும் வெற்றி பெற்று, முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்தது.
1975ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி தலைமையில் கோவையில் 5வது மாநில மாநாடு நடந்தது. அதன்பின்னர் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி மற்றும் தற்போதைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் தலைமையில் தமிழ்நாட்டில் 11 முறை திமுக மாநில மாநாடு நடைபெற்றுள்ளன.
12–வது மாநில மாநாடு
இந்நிலையில் தான், இன்று (மார்ச் 9) திருச்சி சிறுகனூரில் 12வது மாநில மாநாட்டை நடத்த திமுக முடிவு செய்து பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டன. இந்த மாநாட்டில் மாநிலம் முழுவதுமிருந்து 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கழகத் தோழர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரண்டு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு சிறப்புரை ஆற்றுகிறார். சுமார் 200 ஏக்கர் பரப்பளவில் நடைபெறவிருக்கும் இந்த மாநாட்டில் திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்து அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திருச்சி மாநாடு ஏற்பாடுகள்
இந்த மாநாட்டிற்கு வந்து செல்வோா் பாதுகாப்பாக திரும்பும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மாநாட்டு திடலில், 2 லட்சம் தொண்டர்களுக்கு உணவு, 20 இடங்களில் குடிநீர் வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. மாநாடு மேடை மற்றும் பாா்வையாளா்கள் அமரும் பகுதிகள் 400 ஏக்கரில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 30 ஆயிரம் வாகனங்கள் நிறுத்த 200 ஏக்கா் இடமும் தனியாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்புமுனை ஏற்படுத்திய திருச்சி மாநில மாநாடுகள்
மாநாட்டுப் பணிகளை பார்வையிட்ட அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறுகையில், “கடந்த தேர்தலின்போது இதே இடத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை போன்ற 7 வாக்குறுதிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார். அது மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அதேபோன்று இந்த மாநாட்டிலும் பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கிறோம்” என்றார். இதுவரை திருச்சியில் நடந்தேறிய மாநாடுகள் திமுகவிற்கு பெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியதாகவும், திமுக வரலாற்றின் பெரும் நிகழ்வாகவும் இருந்துள்ளது.
திமுக இதுவரை நடத்தியுள்ள 11 மாநாடுகளில், 6 மாநாடுகள் திருச்சியில் தான் நடந்துள்ளன. இப்போது 12வது மாநில மாநாடும் திருச்சியில் நடக்கிறது. திருச்சியை ‘தீரர்கள் கோட்டம்’ என்று அறிஞர் அண்ணா அழைத்தார். கருணாநிதி கல்லக்குடியில் தண்டவாளத்தில் தலை வைத்துப் படுத்து போராட்டம் நடத்தினார். திமுகவின் பல போராட்டங்களுக்கு திருச்சி தான் அடித்தளமாய் இருந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.