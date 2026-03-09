ETV Bharat / state

10 லட்சம் பேர் பங்கேற்கும் திமுகவின் பிரமாண்ட மாநில மாநாடு - வெளியாகும் முக்கிய அறிவிப்புகள்?

கடந்த தேர்­த­லின் போது திருச்சியில் நடைபெற்ற மாநில மாநாட்டில் மக­ளிர் உரி­மைத்­தொகை போன்ற 7 வாக்­கு­று­தி­களை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறி­வித்­தார் என அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார்.

திருச்சி: திமு­க­வின் பிர­மாண்ட 12வது மாநில மாநாடு இன்று திருச்சியில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இம்மாநாட்டில் தேர்தல் குறித்த முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திருச்சி மாவட்டம் சிறு­க­னூ­ரில் இன்று (9ஆம் தேதி) திமு­க­வின் பிர­மாண்ட 12வது மாநில மாநாடு நடை­பெற உள்­ளது. மாநாடு என்­றாலே திமுக தான் என்­பதை நிரூ­பிக்­கும் வகை­யில் கடந்த காலங்­க­ளில் திமுக மாநா­டு­கள் நடந்துள்ளன. இந்த மாநில மாநா­டு­கள், கட்­சி­யின் அர­சி­யல் திசையை நிர்­ண­யிக்­கும் முக்­கிய மேடை­யா­க­வும், தொண்­டர்­களை ஒருங்­கி­ணைக்­கும் பெரிய சக்­தி­யா­க­வும் இருந்து வந்­துள்­ளன.

1943ஆம் ஆண்டு திமுக கட்சி துவங்கப்பட்ட பின், 1951ஆம் ஆண்டு சென்­னை­யில் பேர­றி­ஞர் அண்ணா தலை­ம­யைில் முதல் மாநில மாநாடு நடந்தது. அன்றிலிருந்து இன்று வரை இந்த மாநாடுகள் கழ­கத்­தின் வளர்ச்­சியை வலுப்­ப­டுத்­தி­ய­து­டன், அமைப்பு ரீதி­யாக மிகப்­பெ­ரிய இடத்தை அடை­வ­தற்கும் உத­வி­யுள்­ளது.

திரா­விட இயக்­கத்­தின் எழுச்சி

திமுக முதல் மாநாட்டில், கட்­சி­யின் கொள்­கை­கள், அமைப்பு விரி­வாக்­கம் மற்­றும் சமூ­க­நீதி அடிப்­ப­டை­யி­லான அர­சி­யல் நோக்­கங்­கள் குறித்து விவா­திக்­கப்­பட்டன. இதனை­ய­டுத்து 1956ஆம் ஆண்டு திருச்­சி­யில் நடந்த இரண்­டா­வது மாநில மாநாடு திமு­க­வுக்கு மிகப்­பெ­ரும் திருப்­பு­மு­னையை ஏற்படுத்தியது. அதில் ­தான், 1957ஆம் ஆண்டு சட்­ட­மன்ற தேர்­த­லில் திமுக போட்­டி­யிட வேண்­டுமா? வேண்­டாமா? என்­பது குறித்து தொண்­டர்­க­ளி­டம் நேரடி வாக்­கெ­டுப்பு நடத்­தப்­பட்­டது.

அடுத்து 1961ஆம் ஆண்டு மது­ரை­யில் அண்ணா தலை­மை­யில் மூன்­றா­வது மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து 1966ஆம் ஆண்டு சென்னை மாநக­ரில் நான்­கா­வது மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. 1967 சட்­ட­மன்­றத் தேர்­த­லுக்­கான அர­சி­யல் திட்­டங்­களை வகுக்­கும் முக்­கிய கள­மாக இந்த மாநாடு அமைந்தது. அந்த மாநாட்டை தொடர்ந்து நடந்த தேர்­த­லில் தான் திமுக தலை­மை­யி­லான கூட்­டணி மாபெ­ரும் வெற்றி பெற்று, முதன்முறை­யாக தமிழ்­நாட்­டில் ஆட்­சிக்­கட்­டி­லில் அமர்ந்­தது.

1975ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி தலைமையில் கோவை­யில் 5வது மாநில மாநாடு நடந்­தது. அதன்பின்னர் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி மற்றும் தற்போதைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் தலைமையில் தமிழ்நாட்டில் 11 முறை திமுக மாநில மாநாடு நடைபெற்றுள்ளன.

12–வது மாநில மாநாடு

இந்­நி­லை­யில் தான், இன்று (மார்ச் 9) திருச்சி சிறு­க­னூ­ரில் 12வது மாநில மாநாட்டை நடத்த திமுக முடிவு செய்து பணி­கள் முடுக்கி விடப்­பட்­டன. இந்த மாநாட்­டில் மாநி­லம் முழு­வ­துமிருந்து 10 லட்­சத்­திற்­கும் மேற்­பட்ட கழ­கத் தோழர்­கள் மற்­றும் பொது­மக்­கள் திரண்டு வரு­வார்­கள் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கி­றது. இதில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு சிறப்­புரை ஆற்றுகிறார். சுமார் 200 ஏக்கர் பரப்பளவில் நடைபெறவிருக்கும் இந்த மாநாட்டில் திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்து அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திருச்சி மாநாடு ஏற்பாடுகள்

இந்த மாநாட்டிற்கு வந்து செல்வோா் பாதுகாப்பாக திரும்பும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மாநாட்டு திடலில், 2 லட்சம் தொண்டர்களுக்கு உணவு, 20 இடங்களில் குடிநீர் வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. மாநாடு மேடை மற்றும் பாா்வையாளா்கள் அமரும் பகுதிகள் 400 ஏக்கரில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 30 ஆயிரம் வாகனங்கள் நிறுத்த 200 ஏக்கா் இடமும் தனியாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்புமுனை ஏற்­ப­டுத்­திய திருச்சி மாநில மாநா­டு­கள்

மாநாட்­டுப் பணி­களை பார்­வை­யிட்ட அமைச்­சர் கே.என்.நேரு கூறு­கை­யில், “கடந்த தேர்­த­லின்போது இதே இடத்­தில் மக­ளிர் உரி­மைத்­தொகை போன்ற 7 வாக்­கு­று­தி­களை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறி­வித்­தார். அது மிகப்­பெ­ரிய திருப்­பு­மு­னை­யாக அமைந்­தது. அதேபோன்று இந்த மாநாட்­டிலும் பல்­வேறு புதிய அறி­விப்­பு­களை வெளி­யி­டு­வார் என எதிர்­பார்க்­கி­றோம்” என்­றார். இது­வரை திருச்­சியில் நடந்­தே­றிய மாநா­டு­கள் திமு­கவிற்கு பெரும் திருப்­பு­மு­னையை ஏற்­ப­டுத்­தி­ய­தா­க­வும், திமுக வர­லாற்­றின் பெரும் நிகழ்­வாகவும் இருந்­துள்ளது.

திமுக இது­வரை நடத்­தி­யுள்ள 11 மாநா­டு­க­ளில், 6 மாநாடுகள் திருச்­சி­யில் தான் நடந்­துள்­ளன. இப்­போது 12வது மாநில மாநா­டும் திருச்­சி­யில் நடக்­கி­றது. திருச்­சியை ‘தீரர்­கள் கோட்­டம்’ என்று அறிஞர் அண்ணா அழைத்­தார். கருணாநிதி கல்லக்குடியில் தண்டவாளத்­தில் தலை வைத்துப் படுத்து போராட்­டம் நடத்­தி­னார். திமுகவின் பல போராட்­டங்க­ளுக்கு திருச்சி தான் அடித்­த­ள­மாய் இருந்­துள்­ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

