தமிழகத்தில் 10 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் - தமிழக அரசு உத்தரவு
Published : May 14, 2026 at 6:34 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் 10 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை அதிரடியாக பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
தமிழகத்தில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்த பிறகு தொடர்ந்து ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழ்நாடு அரசு 10 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மணிவாசன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், உளவுத்துறை டிஜிபியாக பணிபுரிந்து வந்த பாலநாக தேவி, சைபர் கிரைம் டிஜிபியாக பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், வேலூர் சரக டிஐஜியாக பணிபுரிந்து வந்த தர்மராஜன், பாதுகாப்பு உளவுப்பிரிவு டிஐஜியாக பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை காவல்து றையின் தெற்கு இணை ஆணையராக பணிபுரிந்து வந்த பகர்லா செபாஸ் கல்யாண், உளவுப் பிரிவு உள்பாதுகாப்பு டிஐஜியாக பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். திருநெல்வேலி சரக டிஐஜியாக பணிபுரிந்து வந்த சரவணன், சென்னை சிஐடி உளவுத்துறை டிஐஜியாக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
திருவாரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்த கராட் கரூண் உத்தவராவ், சென்னை குற்றவியல் உளவுத் துறை பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்த மயில்வாகனன், சென்னை சிறப்பு பிரிவு குற்றப் புலனாய்வுத் துறை காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். தூத்துக்குடி மாவட்டம் காவல் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்த மதன், சென்னை பாதுகாப்பு பிரிவு குற்றபுலனாய்வு துறை காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை குற்ற புலனாய்வுத் துறை கியூ பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்த சண்முகம், சென்னை சிறப்பு பிரிவு குற்றப் புலனாய்வுத் துறை காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். சென்னை மெட்ரோ மண்டல குற்றப்பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்த மாதவன், சென்னை பாதுகாப்பு பிரிவு குற்ற புலனாய்வுத்துறை காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை சட்டம் - ஒழுங்கு கூடுதல் காவல் ஆணையரின் உதவி பொது அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வந்த சிலம்பரசன், சென்னை சிறப்பு பிரிவு குற்றப் புலனாய்வுத்துறை காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த அதிரடி மாற்றங்கள் தமிழக காவல் துறையின் உளவுத்துறை, பாதுகாப்பு மற்றும் சைபர் குற்ற பிரிவுகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
டிஜிபி டேவிட்சன் தேவசீர்வாதத்திற்கு புதிய பொறுப்பு
தமிழ்நாடு காவல் துறையில் காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த டிஜிபி டேவிட்சன் தேவசீர்வாதம் உள்ளிட்ட 3 பேருக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த டிஜிபி டேவிட்சன் தேவசீர்வாதம், தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு நிறுவனத்தின் கண்காணிப்பு டிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த செந்தில் வேலன், சென்னை ஊனமாஞ்சேரியில் உள்ள தமிழ்நாடு போலீஸ் அகாடமியில் ஐஜியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு நிறுவனத்தில் ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வந்த ராஜீவ் குமார், சென்னை ஊனமாஞ்சேரியில் உள்ள காவல் துறை பயிற்சி பள்ளி டிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.