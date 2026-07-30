ETV Bharat / state

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்து விபத்து |10 பேர் படுகாயம்

கொட்டகையின் உள்ளே சிலிண்டர் இருப்பது யாருக்கு தெரியாததால், திடீரென சிலிண்டர் வெடித்ததால், விபத்தில் பலர் காயமடைந்தனர்

சிலிண்டர் வெடித்து தீக்கிரையான வீடு
சிலிண்டர் வெடித்து தீக்கிரையான வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: திருவோணம் அருகே நள்ளிரவு வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தின் போது சிலிண்டர் வெடித்துச் சிதறியதில் 10 பேர் படுகாயமடைந்தனர். காயமடைந்தவர்களில் 7 பேரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதால் அவர்கள் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (ICU) அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவோணம் அருகே சின்னஅம்மன்குடி, லட்சுமிபுரம் பகுதியை சேர்ந்த முருகையன். விவசாயியான இவருக்கு மனைவி செல்வி மற்றும் மகள் அபிநயா ஆகியோர் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில் நேற்று இரவு குடும்பத்தினர் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர். முருகையன், தனது வீட்டின் முன்பகுதியில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது இன்று அதிகாலை 2 மணி அளவில், கீற்று கொட்டைகையில் திடீரென தீ பற்றி எரிய அவரின் அலறல் சத்தம் கேட்டு, அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைக்க போராடினர்.

இருப்பினும், எரிந்த கீற்றுக் கொட்டகையில் சமையலுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த சிலிண்டர் திடீரென வெடித்து சிதறியது. இதில் முருகையன் மனைவி செல்வி, மகள் அபிநயா (வயது 15), தீயை அணைக்க முயன்ற அப்பகுதியை சேர்ந்த காசிவேல், ராஜசேகர், பழனியப்பன், வேம்பையன், கலையரசி, புவனேஷ்வரன், செல்வராஜ், காளியம்மாள், உள்ளிட்டோர் காயமடைந்தனர்.

இது குறித்து தகவலறிந்த கறம்பக்குடி தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் காயமடைந்தவர்களை மீட்டனர். அவர்களில் 3 பேர் பட்டுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேவேளை, பலத்த காயமடைந்த ஏழு பேர் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டு, அங்கு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த விபத்து குறித்து திருவோணம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

மேலும் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அவசர சிகிச்சை பிரிவு முன்பு அவரது உறவினர்கள் ஏராளமானோர் குவிந்து உள்ளதால், பாதுகாப்பிற்காக போலீசாரும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: கோவை கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம்: கைது செய்யப்பட்ட 5 பேர் வீட்டில் 'ரெய்டு'

இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த அப்பகுதியை சேர்ந்த துர்காதேவி கூறுகையில், "கீற்று கொட்டகை தீப்பிடித்து எரிந்த போது, அண்டை வீட்டார் என்னை எழுப்பினர். உடனே எனது குழந்தைகளை பத்திரமாக வேறு இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றேன், அந்த நேரத்தில் தீயை அணைக்க ஆண்கள் தண்ணீரை கொண்டு வந்தனர். உள்ளே சிலிண்டர் இருப்பது யாருக்கு தெரியாததால், திடீரென சிலிண்டர் வெடித்தது. இந்த விபத்தில் பலர் காயமடைந்தனர், அதில் சிலருக்கு 80 சதவீதத்திற்கு அதிகமான தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்" என கூறினார்.

இந்த தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த, தஞ்சாவூர் சரக காவல் துணைத் தலைவர் ஜியாவுல் ஹக், தஞ்சாவூர் மாவட்ட காவல் கண்காணப்பாளர் சுந்தரவதனம், வல்லம் டிஎஸ்பி (பொறுப்பு) காயத்ரி, வாட்டாத்திக்கோட்டை (பொறுப்பு) இன்ஸ்பெக்டர் செல்வமணி, ஒரத்தநாடு இன்ஸ்பெக்டர் முத்துக்குமார், திருவோணம் வட்டாட்சியர் திப்புசுல்தான், மின்சாரத்துறை அலுவலர் தமிழ்மொழி, வி.ஏ.ஓ., சரபோஜி உள்ளிட்டோர் ஆய்வு செய்தனர்.

மேலும் தஞ்சாவூர் மாவட்ட தடயவியல் நிபுணர் குமரவேல், தலைமையிலான நிபுணர்களும் அந்த பகுதியில் ஆய்வு செய்தனர். விபத்து குறித்து திருவோணம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து நள்ளிரவில் குடிசை வீட்டில் தீ எப்படி பற்றியது குறித்து தீவிர ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

GAS CYLINDER EXPLODES
FIRE ACCIDENT
சிலிண்டிர் வெடித்து விபத்து
தீ விபத்து
GAS CYLINDER EXPLODES IN THANJAVUR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.