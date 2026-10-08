தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 10 பேர் உயிரிழப்பு - அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்
பெரு நிறுவனங்கள், கட்டுமான நிறுவனங்களில் மழை நீர் தேங்கும் படி இருந்தால் அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : October 8, 2026 at 2:43 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சலால் இதுவரை 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
சென்னை வடபழனியில் உள்ள கெங்கையம்மன் கோயில் தெருவில் நடைபெறும் காய்ச்சல் தடுப்பு சிறப்பு மருத்துவ முகாம் மற்றும் டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து வீடு வீடாக சென்று கொசு உற்பத்தி குறித்து ஆய்வு செய்தும், கொசு ஒழிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினர்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், “டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம். பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளை மழை நீர் தேங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களும் வீடு வீடாகச் சென்று தண்ணீர் தேங்காமல் இருப்பதை பார்வையிட வேண்டும். கொசு உற்பத்தியாவதை தடுப்பதற்கு பொதுமக்களும் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். பெரு நிறுவனங்கள், கட்டுமான நிறுவனங்களில் மழை நீர் தேங்கும் படி இருந்தால் அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும். முதல் தடவை பத்தாயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும். அடுத்த முறை கூடுதலாகவும் வசூலிக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், “சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் 7 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசு தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பு காய்ச்சல் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, காய்ச்சல் கண்டறியும் சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் நாள் ஒன்றுக்கு ஆயிரம் காய்ச்சல் முகாம்கள் நடத்தப்படுகிறது. சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இரண்டு வார்டுகளுக்கு ஒரு சிறப்பு காய்ச்சல் முகம் நடத்தப்படுகிறது. கோடம்பாக்கம் பகுதியில் இன்று நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமில் 50 நபர்களுக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில், ஒருவருக்கு காய்ச்சல் அறிகுறி இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு தொடர்ந்து சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு டெங்கு காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டால் உரிய சிகிச்சை வழங்கப்படும்” என்றார்.
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21,655 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் உறுதி, 10 பேர் உயிரிழப்பு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு முழுவதும் ஜனவரி 1 முதல் அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி வரை 21,655 டெங்கு காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்களில் 10 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளனர். சென்னையில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் தற்போது படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. தற்போது 301 பேர் டெங்கு பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில், டெங்கு காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தீவிர படுத்தப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் மழைநீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணிகள் இந்த மாதம் இறுதிக்குள் நிறைவு செய்யப்படும்.
சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் டெங்கு ஒழிப்பு பணியை மேற்கொள்வதற்கு 3,700 கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்” என தெரிவித்தார்.
கொசு ஒழிப்பு பணி உள்ளிட்ட காய்ச்சல் சிறப்பு முகாம் நிகழ்ச்சிகளில் மேயர் கலந்து கொள்வதில்லை என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அரசும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எண்ணமாக உள்ளது. இதில் அரசியல் காரணங்களுக்காக செயல்படக் கூடாது. அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிக்கு அனைத்து உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கும் முறையான அழைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேயர் ஏன் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதை அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும்” எனக் கூறினார்.
மேலும், கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ் பாபுவின் உடலை குறித்து பதிலளித்த அவர், மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பில் அறிக்கை வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவித்தார்.