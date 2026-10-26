தவெக ஆட்சியில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் 10 குழந்தைகள் மாயம் - கனிமொழி பகீர் தகவல்
சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு மற்றும் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மகளிர் அணி சார்பில் மாவட்ட தலைநகரங்களில் வரும் 31-ஆம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 4:57 PM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சியில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் 10 குழந்தைகள் காணாமல் போயுள்ளதாக திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த இந்த 5 மாதங்களில், தமிழ்நாட்டில் சரித்திரத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பெண்கள் மீதான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளனகுழந்தைகள் காணாமல் போவது, பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாவது உள்ளிட்ட குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் 10 குழந்தைகளுக்கு மேல் காணாமல் போயிருக்கின்றனர்.
சென்னை எண்ணூர் தாழன் குப்பத்தில் இரண்டரை வயது குழந்தை தவெக நிர்வாகிகளால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி உள்ளார். இந்த செய்தியை வெளியவே வரவிடவில்லை. செஞ்சியில் குழந்தை காணாமல் போய் இதுவரையிலும் கிடைக்கவில்லை. தற்போது வரையிலும் குழந்தையின் நிலை என்ன என்பது தெரியவில்லை. செஞ்சியில் என்ன நடக்கிறது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை.
அதேபோல் ராணிப்பேட்டையில் ஒரு வயது குழந்தை காணாமல் போய் உள்ளது. அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆனது என்பதே தெரியவில்லை. என்ன குற்றம் செய்தாலும் தவெக ஆட்சி எங்களை பாதுகாக்கும் என்ற தெனாவட்டுடன் தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் தவறுகளை செய்து வருகிறார்கள்.
விஜய் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுவிட்டது என்று தொடர்ந்து பேசி வந்தார். ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று கூறினார். இது நாடா? காடா என்றும் கேட்டார். இப்போது அதை தான் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கேட்கிறார்.
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தாய்மாமன் சீர் என்று சொல்கிறார்கள், ஆனால் தாய் மாமன் எங்கு என்றே தெரியவில்லை. மக்களையும் பொதுமக்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும். மனசாட்சி இருந்தால் அதை செய்யுங்கள்" என்றார்.
திமுகவிற்கு இனி திக் திக் நிமிடம் தான் என்ற தவெக ஐடி விங் விமர்சனத்திற்கு பதிலளித்த அவர், "திக் திக் நிமிடம் திமுகவிற்கு கிடையாது, தமிழ்நாட்டுக்கே தற்போது திக் திக் நிமிடமாகத்தான் இருக்கிறது" என்றார்.
இதனிடையே, சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேடு மற்றும் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மகளிர் அணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த திமுக திட்டமிட்டுள்ளது. வரும் 31 ஆம் தேதி அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று திமுக தலைமைக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.