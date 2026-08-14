சட்டவிரோத ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனை| 10 பேர் கைது - காவல் ஆய்வாளர் மீது பாய்ந்த நடவடிக்கை
கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடம் இருந்து மடிக்கணினிகள், விலை உயர்ந்த செல்போன்கள், ஆட்டோக்கள், இரு சக்கர வாகனங்கள், ரூ.63 ஆயிரம் ரொக்கம் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
Published : August 14, 2026 at 5:43 PM IST
திருவாரூர்: மன்னார்குடியில் சட்ட விரோத ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனையில் ஈடுபட்ட 10 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், லாட்டரி விற்பனையை தடுக்க தவறியதாக காவல் ஆய்வாளரை காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்து டிஐஜி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனையை தடுக்கவும் அவற்றின் நடமாட்டத்தை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தவும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சதீஷ்குமார் உத்தரவின்படி, தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு மாவட்டம் முழுவதும் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், மன்னார்குடி நகர காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனை நடைபெறுவதாக தனிப்படை காவல் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
தகவலின் அடிப்படையில் போலீசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, மன்னார்குடி நகர் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனை செய்து பணம் மோசடியில் ஈடுபட்டு வருவது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, சட்டவிரோதமாக லாட்டரி விற்பனையில் ஈடுபட்ட புதூர் பகுதியை சேர்ந்த முருகேசன், மன்னார்குடி மேலவாசல் பகுதியைச் சேர்ந்த பரமசிவம், குறிஞ்சி நகர் பகுதியை சேர்ந்த சத்தியமூர்த்தி, அதே பகுதியை சேர்ந்த கார்த்திகேயன், நெடுவாக்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த அருளானந்தம், ருக்மணி குளம் பகுதியை சேர்ந்த ஐயப்பன், அதே பகுதியை சேர்ந்த சசி மற்றும் அன்புக்கரசு, சுரேஷ் உள்ளிட்ட 10 நபர்களை காவல் துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
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கைது செய்யப்பட்ட 10 பேரிடம் இருந்து இரண்டு மடிக்கணினி, விலை உயர்ந்த 13 செல்போன்கள், நான்கு ஆட்டோக்கள், நான்கு இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் 63 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில் மன்னார்குடி பகுதியில் பெரிய அளவில் சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை நடந்தும், அதை தடுக்க தவறியதாக கூறி மன்னார்குடி நகர காவல் ஆய்வாளர் ராஜ் கமலை காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றி தஞ்சை சரக டிஐஜி ஜியா உல் ஹக் அதிரடியாக உத்தரவிட்டார்.
அதே சமயம், சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனையில் ஈடுபட்டவர்களை சிறப்பாக செயல்பட்டு கைது செய்த தனிப்படை காவல் துறையினரை, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வெகுவாக பாராட்டினர்.