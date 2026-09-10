சைபர் குற்றவாளிகளை பிடிக்க 5 மாநிலங்களில் தனிப்படை போலீசார் வேட்டை - 10 பேர் கைது
மோசடியில் வேறு யார் யாருக்கு தொடர்பு உள்ளது? இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்டவர்கள் யார்? என்பது குறித்து தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : September 10, 2026 at 7:38 AM IST
சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்ற பல்வேறு சைபர் நிதி மோசடி வழக்குகளில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை பிடிக்க அமைக்கப்பட்ட 4 தனிப்படை போலீசார், தமிழ்நாடு, கேரளம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் தலைமறைவாக இருந்த 10 பேரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில் மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் குற்ற காவல் நிலையம் மற்றும் வடக்கு மண்டல சைபர் குற்ற காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட பல்வேறு சைபர் நிதி மோசடி வழக்குகளில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை கைது செய்ய 4 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
காவல் ஆய்வாளர்கள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட இந்த தனிப்படை போலீசார், சைபர் மோசடி வழக்குகளில் கிடைத்த தொழில்நுட்ப தகவல்கள் வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் பிற விசாரணைத் தகவல்களின் அடிப்படையில் குற்றவாளிகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர்.
வெளிமாநிலங்களில் தீவிர விசாரணை
குற்றவாளிகள் சென்னை மற்றும் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் வெளிமாநிலங்களிலும் தலைமறைவாக இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு சென்று முகாமிட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
தனிப்படை போலீசாரின் தொடர் நடவடிக்கையின் விளைவாக, தமிழ்நாடு, கேரளம், மகாராஷ்டிரா, குஜராத் மற்றும் புது டெல்லி ஆகிய மாநிலங்களில் தலைமறைவாக இருந்த சைபர் குற்றவாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு, கடந்த 7ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அதன்படி, தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளத்தைச் சேர்ந்த 6 பேரும், மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத்தைச் சேர்ந்த தலா 2 பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கோடிகளில் மோசடி
இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தொடர்புடைய 6 வெவ்வேறு சைபர் நிதி மோசடி வழக்குகளில் பொதுமக்களிடமிருந்து மொத்தம் ரூ.24,54,70,261 மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அவர்களிடமிருந்து இதுவரை ரூ.42,72,258 மீட்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 6 பேருக்கு மட்டும் மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தில் ரூ.44,17,630 சென்றிருப்பதாகவும், மீதமுள்ள 4 பேர் மோசடிக்கு இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்டதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பறிமுதல் செய்யப்பட்டவை
கைது செய்யப்பட்ட 10 பேரில் 8 பேர் நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். எஞ்சிய 2 பேருக்கு பாரதிய நாகரிக பாதுகாப்புச் சட்டம் பிரிவு 35(3)-ன் கீழ் போலீசார் நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து 8 கைப்பேசிகள், சிம் கார்டுகள், மெமரி கார்டுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும் 2 வங்கிப் பாஸ்புக்குகள் மற்றும் ஒரு காசோலைப் புத்தகம் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்களும் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மோசடி செய்யப்பட்ட பணம் எவ்வாறு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது? இதில் வேறு யார் யாருக்கு தொடர்பு உள்ளது? இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்டவர்கள் யார்? என்பது குறித்து தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
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தொடர்ந்து இந்த சைபர் நிதி மோசடி வழக்குகளில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களையும் கண்டறிந்து கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சைபர் குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் எந்த மாநிலத்தில் பதுங்கியிருந்தாலும் அவர்களை கண்டறிந்து, சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் எச்சரித்துள்ளார்.