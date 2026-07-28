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சந்தன மரக்கிடங்கில் இருந்து 1.75 டன் செம்மரக்கட்டைகள் மாயம் - 6 வன ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட்

செம்மரகட்டைகள் மாயம் தொடர்பாக புகார் கொடுத்த அலுவலரே சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கைக்கு ஆளாகி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மாவட்ட வன அலுவலகம், திருப்பத்தூர்
மாவட்ட வன அலுவலகம், திருப்பத்தூர் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 11:01 PM IST

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திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூரில் உள்ள அரசு சந்தன மரக்கிடங்கில் இருந்து 1.75 டன் எடை கொண்ட 55 செம்மரக் கட்டைகள் மாயமான சம்பவம் தொடர்பாக, 6 வன ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். புகார் கொடுத்த அலுவலரே சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கைக்கு ஆளாகி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பத்தூரில் தமிழக வனத்துறைக்கு சொந்தமான அரசு சந்தன மர விற்பனைக் கிடங்கு அமைந்துள்ளது. செம்மர கடத்தல் வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்படும் செம்மரக் கட்டைகள் இந்த கிடங்கில்தான் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.

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அந்த வகையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு செம்மர கடத்தல் வழக்கில் சுமார் ரூ.50 லட்சம் மதிப்புள்ள 1,750 கிலோ எடை கொண்ட 55 செம்மரக் கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, இந்த அரசு சந்தன மர விற்பனை கிடங்கில் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
அந்த செம்மரக் கட்டைகள் அனைத்தும் கடந்த ஜூலை 18-ஆம் தேதி திடீரென மாயமானால் வனத்துறை வட்டாரத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. வனத் துறை அலுவலர்கள் வழக்கமாக மேற்கொள்ளும் கணக்கெடுப்பின்போது சம்பந்தப்பட்ட 55 செம்மர கட்டைகள் மாயமாகி இருப்பது தெரியவந்தது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக திருப்பத்தூர் அரசு சந்தன மர விற்பனை கிடங்கு அலுவலர் ஜோதிலிங்கம், திருப்பத்தூர் டவுன் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.

அந்த புகாரின் பேரில், போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இதனிடையே, இது தொடர்பாக உரிய விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்திருந்தனர்.

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இந்த நிலையில், பணியில் அலட்சியமாக இருந்ததாக கூறி காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்த திருப்பத்தூர் சந்தன மர விற்பனை கிடங்கு அலுவலர் ஜோதிலிங்கம், மற்றும்
வனவர் பரமகுரு, வனக்காப்பாளர்களான ராமமூர்த்தி, ரேணு, சந்தோஷ், மோகன் குமார் ஆகிய ஆறு பேரையும் வேலூர் தலைமை வனப் பாதுகாப்பு அலுவலர் மாரிமுத்து தற்காலிகமாக பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.

மேலும் இந்த செம்மரக்கட்டைகள் திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக, தனிப்படைகள் அமைத்து குற்றவாளிகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

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