தமிழ்நாட்டில் எய்ட்ஸ் நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வருவோர் இத்தனை லட்சம் பேரா? அமைச்சர் அருண்ராஜ் கொடுத்த அப்டேட்
பேச்சுவார்த்தை முடிந்த ஐந்து நாட்களில் போராட்டம் நடத்த வேண்டிய தேவையில்லை. மீண்டும் அவர்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளோம் என மருத்துவ பணியாளர்கள் போராட்டம் குறித்து அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறியுள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 6:00 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 1.63 லட்சம் பேர் எச்.ஐ.வி தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு எய்ட்ஸ் நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், எச்.ஐ.வி தொற்றுடன் வாழும் குழந்தைகளுக்கான உயர்த்தப்பட்ட நிதியுதவி நவம்பர் மாதம் முதல் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் இன்று (அக்.12) மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் இணைந்து நடத்தும் எச்.ஐ.வி/ எய்ட்ஸ் மற்றும் பால்வினை நோய் தொற்று குறித்த தீவிர விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தொடங்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து, எய்ட்ஸ் மற்றும் பால்வினை நோய் தொற்று குறித்த உறுதிமொழியை அமைச்சர் அருண்ராஜ் படிக்க, மாணவர்கள் உறுதிமொழியை எடுத்துக்கொண்டனர். மேலும், இதுதொடர்பான விழிப்புணர்வு காணொளியை வெளியிட்டத்துடன், மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் கல்லூரி மாணவர்கள் இடையே நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் அருண்ராஜ் சான்றிதழ்கள் மற்றும் காசோலைகளை வழங்கினார்.
மேலும், தமிழகத்தில் புதிதாக 20 கல்லூரிகளில் புதிய செஞ்சுருள் சங்கத்தையும், பள்ளிகளில் பயிலும் வளரிளம் பருவத்தினரிடையே எச்.ஐ.வி, எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த 20 பள்ளிகளில் வாழ்வியல் திறன் கல்வி பயிற்சி திட்டத்தையும் துவக்கி வைத்தார்.
பின்னர் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், ”எய்ட்ஸ் குறித்தான விழிப்புணர்வு மக்களிடம் முறையாக செல்ல வேண்டும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 2010இல் 0.4 சதவீதமாக இருந்தது. 2023 ஆம் ஆண்டு அந்த பாதிப்பு 0.19 சதவீதமாக குறைந்தது.
தமிழ்நாட்டில் 51 கூட்டு மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் உள்ளன. அதில் கட்டணமின்றி எய்ட்ஸ் பரிசோதனை செய்துக்கொள்ளலாம். எச்.ஐ.வி பாதிப்பு ஏற்பட்டவர்களுக்கு மருந்துவ சிகிச்சை மற்றும் தொடர் ஆலோசனை சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன” எனக் கூறினார்.
மேலும், “எச்.ஐ.வி பாதிக்கப்பட்ட தாய்மார்களுக்கு குழந்தை பிறந்த உடன் ஏஆர்வி தடுப்பு சொட்டு மருந்து குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எச்ஐவி பாதித்த குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக வளர்தல், சத்தான உணவு, இடைநில்லா கல்வி, தொடர் சிகிச்சை பெறுவதற்கும் சமூக பாதுகாப்பு மிகவும் அவசியம்.
இதற்காக 2026-2027 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை மானிய கோரிக்கையில், பெற்றோர் இருவரையும் இழந்த எச்.ஐ.வி தொற்றுடன் வாழும் குழந்தைகளுக்கு மாதம் 3000 ரூபாயாகவும், பெற்றோர் ஒருவரை இழந்து எச்.ஐ.வி தொற்றுடன் வாழும் குழந்தைகளுக்கு மாதம் 2000 ரூபாயாகவும், பெற்றோர்களுடன் வாழும் எச்.ஐ.வி தொற்றுள்ள குழந்தைகளுக்கு மாதம் 1500 ரூபாயாகவும் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
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இத்திட்டத்திற்கு கூடுதலாக ரூபாய் 1.21 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உயர்த்தப்பட்டத் தொகை நவம்பர் மாதம் முதல் வழங்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் எய்ட்ஸ் தொற்றை பாதிக்கும் மேல் குறைத்து இருக்கிறோம். ஆனால், நம் பணி இன்னும் முழுமை அடையவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் புதிய எச்.ஐ.வி தொற்றுகள் இல்லை என்ற நிலையை அடைய வேண்டும். அதனை அடைந்து முடிக்கும் வரை நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் ( Devlopment Courses ) என்ற நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளின் ஒரு முக்கிய இலக்கான 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் எய்ட்ஸ் இல்லா சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம் அனைவரும் பாடுபடுவோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
1.63 லட்சம் பேருக்கு எய்ட்ஸ் சிகிச்சை
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், ”மக்களுக்கு எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கான அனைத்து பணிகளையும் செய்து வருகிறோம். தமிழ்நாட்டில் எச்.ஐ.வி தொற்று குறைந்துள்ளது.
பள்ளி குழந்தைகளுக்கும் கல்லூரி மாணவிகளுக்கும் ரத்தசோகை நோய் இருந்தால், அதனை தடுப்பதற்கு சிறப்பு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி மாணவர்களுக்கு ரத்தம் குறைவாக இருந்தால் அவர்களுக்கு சத்து மாத்திரைகள் கொடுக்கப்படும். 'அனிமியா பாரத்' திட்டத்தை மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படுத்தி வருகின்றன. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 151 பேர் எய்ட்ஸ் நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்” என்றார்.
மருத்துவ பணியாளர்கள் போராட்டம் குறித்து பேசிய அவர், "அவர்களுடன் கடந்த வாரம் தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடனும், முதலமைச்சருடனும் கலந்துப் பேசி அறிவிப்பதாக கூறினோம். அதற்குள் போராட்டம் நடத்துகின்றனர்.
இது என்ன மாதிரி மனநிலை என உங்களுக்கே தெரியும். பேச்சுவார்த்தை முடிந்த ஐந்து நாட்களில் போராட்டம் நடத்த வேண்டிய தேவையில்லை. மீண்டும் அவர்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளோம். மேலும் சட்டபேரவையில் அறிவித்த 7 செவிலியர் கல்லூரிகள் விரைவில் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.