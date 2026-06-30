முதல் டெஸ்ட்: வங்கதேசத்தை இன்னிங்ஸ் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வரலாறு படைத்தது ஜிம்பாப்வே
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜிம்பாப்வே அணி தனது டெஸ்ட் வரலாற்றில் முதல்முறையாக அடுத்தடுத்து இரண்டு இன்னிங்ஸ் வெற்றிகளை பதிவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளது
Published : June 30, 2026 at 7:24 PM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 85 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஜிம்பாப்வே - வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையிலான ஒரேயொரு டெஸ்ட் போட்டி ஹராரேயில் உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் கடந்த ஜூன் 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய வங்கதேச அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. தொடக்க வீரர் மஹ்முதுல் ஹசன் ஜாய் இரண்டு ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய மொமினுல் ஹக் ஒருபுறம் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய போதிலும், மறுபுறம் விளையாடிய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதற்கிடையில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய மொமினுல் ஹக்கும் 60 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, வங்கதேச அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 140 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஜிம்பாப்வே அணியின் பந்துவீச்சில் அசத்திய நியூமன் நியாமுரி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சரிவை ஏற்படுத்தினார்.
A maiden Test century for Innocent Kaia! It comes in just his third Test. 🙌🏾#ZIMvBAN #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/sG8FUvvEhe— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) June 29, 2026
பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு இன்னொசென்ட் கையா மற்றும் பென் கர்ரன் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் பென் கர்ரன் 42 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய பிரையன் பென்னட் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இன்னொசென்ட் கையா, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை விளாசி அசத்தினார்.
அதன்பின், 140 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் இன்னொசென்ட் கையா ஆட்டமிழக்க, அடுத்து ஜோடி சேர்ந்த பிரையன் பென்னட் மற்றும் கிரெய்க் எர்வின் ஆகியோரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்து அசத்தினர். இதில் பிரையன் பென்னட் 59 ரன்களிலும், கிரெய்க் எர்வின் 60 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இறுதியில் அதிரடியாக விளையாடிய வெஸ்லி மதவெரே ஆட்டமிழக்காமல் 77 ரன்களைக் குவித்து அணிக்குத் தேவையான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார்.
இதனால் ஜிம்பாப்வே அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 410 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. வங்கதேசம் தரப்பில் தைஜுல் இஸ்லாம் அபாரமாகப் பந்துவீசி 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதையடுத்து 270 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் வங்கதேச அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடர்ந்தது. இந்த இன்னிங்ஸிலும் வங்கதேச அணி பேட்டிங்கில் சோபிக்க தவறியது. அந்த அணியில் முஷ்ஃபிக்கூர் ரஹிம் 34 ரன்களையும், நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ 30 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்கவில்லை.
Zimbabwe victory over Bangladesh in the one-off Test match summary.— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) June 30, 2026
Match Summary👉 https://t.co/Rocau1dL18#ZIMvBAN #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/PnJKtqVYAE
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இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 185 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் பிளெசிங் முசரபானி 4 விக்கெட்டுகளையும், ரிச்சர்ட் ங்கரவா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் ஜிம்பாப்வே அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 85 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம், ஜிம்பாப்வே அணி தனது டெஸ்ட் வரலாற்றில் முதல்முறையாக அடுத்தடுத்து இரண்டு இன்னிங்ஸ் வெற்றிகளை பதிவு செய்தும் சாதனை படைத்துள்ளது.