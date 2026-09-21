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சிஎஸ்கேவின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக ஜாகீர் கான் நியமனம்; தோனியின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றிய அணி நிர்வாகம்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான தோனியின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றாறபோல் புதிய பயிற்சியாளரை நியமனம் செய்யும் பணியில் அணி நிர்வாகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தது.

ஜாகீர் கான்
ஜாகீர் கான் (CSK X Page)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 10:37 PM IST

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சென்னை: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்(சிஎஸ்கே) அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக இந்திய அணியின் முன்னாள் வேகபந்து வீச்சாளர் ஜாகிர்கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சிஎஸ்கே அணியில் 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் 17 ஆண்டுகாலமாக தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்து 5 கோப்பைகளை வென்றெடுத்தவர் நியூசிலாந்தை சேர்ந்த முன்னாள் சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பிளமிங். 2023ஆம் ஆண்டு சிஎஸ்கே அணி கோப்பையை வென்ற பின்பு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து சிஎஸ்கே அணி தோல்வியை சந்தித்து வந்தது.

அணியில் முக்கிய வீரர்களான ருத்ராஜ் கெய்க்வாட், தூபே, டெவால்ட் புருவீஸ் ஆகிய வீரர்களின் ஃபாம் அவுட் காரணமாக கடந்த ஆண்டும் சிஎஸ்கே அணி பிளேஆப்'க்கும் தகுதி பெறாமல் தொடரில் இருந்து வெளியேறியது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்த சூழலில் நவீன கிரிக்கெட்டிற்கு ஏற்றாற்போல் சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளரை மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர்களிடமிருந்து கருத்துக்கள் பரவின. இதன் காரணமாக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த பிளம்மிங் தனது பதவியில் இருந்து விலகிய நிலையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு புதிய தலைமை பயிற்சியாளரை நியமிக்கும் பணியில் அணி நிர்வாகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தது.

குறிப்பாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான தோனியின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றாறபோல் புதிய பயிற்சியாளரை நியமனம் செய்யும் பணியில் அணி நிர்வாகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தது.

குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொறுத்தவரை இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டனான இயான் மோர்கன் இடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. இருப்பினும் அணியின் முக்கிய வீரரான டோனி சிஎஸ்கே அணிக்கு இந்தியர் ஒருவர்தான் தலைமை பயிற்சியாளராக இருக்க வேண்டும் எனவும், சிஎஸ்கே அணிக்கு தலைமை பயிற்சியாளராக பணியாற்றும் நபர் வேறு எந்த தொடரிலும் பணியாற்றாமல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மட்டுமே முழு நேர பணியில் ஈடுபடுபவராக இருக்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தெரிவித்து இருந்ததாக கூறப்பட்டது.

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தோனியின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற்போல் இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும் முன்னாள் டெல்லி அணியின் தலைமை பயிற்சியாளருமாக இருந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஹேமன் பதானி தான் சிஎஸ்கே அணிக்கு தலைமைப் பயிற்சியாளராக வருவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு மேலோங்கி இருந்தது.

இருப்பினும் ஹேமந்த் பதானி ஐபிஎல் மட்டுமல்லாது பல்வேறு லீக் தொடர்கள் மற்றும் மாநில அளவிலான அணிகளுக்கு பயிற்சியாளராக பணியாற்றி வரக்கூடிய நிலையில், தற்போது யாரும் எதிர்பாராத விதமாக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜாகீர்கான் சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சிஎஸ்கே அணியின் தற்போதைய தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஜாகீர்கான், இந்தியாவின் தலைசிறந்த வேகப்பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவராக கருதப்படுபவர். 2011 ஆம் ஆண்டு இந்திய அணி உலக கோப்பையை வென்றெடுப்பதற்கு அணியின் முக்கிய வேகபந்துவீச்சாளராக சிறப்பாக தனது திறனை வெளிப்படுத்தியவர். இவர் இதற்கு முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் வேகப்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக பணியாற்றியுள்ளார். மேலும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட் அணியின் மென்டார்ராகவும் 2025 ஆம் ஆண்டு பொறுப்பில் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

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STEPHEN FLEMING
ஜாகீர் கான்
ZAKIR KHAN

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