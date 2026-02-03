ETV Bharat / sports

உலக கோப்பை பிளேயிங் லெவனை தேர்வு செய்த சஹால்; இஷான் கிஷனுக்கு இடமில்லை

யுஸ்வேந்திர சாஹல் தேர்வு செய்த இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பு வழங்க மறுத்து சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமளித்துள்ளது ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

February 3, 2026

ஹைதராபாத்: அமெரிக்காவுக்கு எதிரான உலக கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் விளையாடும் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனை யுஸ்வேந்திர சாஹல் கணித்துள்ளார்.

சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் இந்திய அணி எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இந்த அணியில் அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இடம் பிடித்துள்ளனர். மேலும் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறகும் இந்திய அணி மீண்டும் கோப்பையை தன்வசப்படுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் எகிறியுள்ளது.

அதற்கேற்க, இந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்திருக்கும் இந்திய அணி, பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்க அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பலப்பரீட்சை நடத்தும் இந்திய அணி, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் நமீபியா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகளுடன் மோதவுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் என்னவாக இருக்கும் என்ற கருத்து கணிப்புகளை முன்னாள் வீரர்கள் வெளியிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், இந்திய வீரர் யுஸ்வேந்திர சாஹல், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனை தேர்வு செய்து அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், அணியின் தொடக்க வீரர்கள் இடத்தை அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வழங்கியுள்ளார். இதில் அபிஷேக் சர்மா உலகின் நம்பர் 1 டி20 பேட்டராக உள்ளார். ஆனால் மறுபக்கம் சஞ்சு சாம்சன் நடந்து முடிந்த நியூசிலாந்து தொடரில் ரன்களை சேர்க்க சிரம்மப்பட்டதுடன், 5 போட்டிகளிலும் சேர்த்து வெறும் 46 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தார்.

ஆனால் மறுபக்கம் மாற்று விக்கெட் கீப்பரான இஷான் கிஷன் விளையாடிய 4 போட்டிகளில் ஒரு சதம், ஒரு அரைசதம் என விளாசி ரன்களைக் குவித்த நிலையிலும், சஹால் தனது அணியில் இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பு வழங்க மறுத்து சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமளித்துள்ளது ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேற்கொண்டு அணியின் மூன்றாம் வரிசையில் காயத்தில் இருந்து மீண்டிருக்கும் திலக் வர்மாவை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து அணியின் மிடில் ஆர்டர் வீரர்களாக கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், ஆல் ரவுண்டர்கள் ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் தூபே ஆகியோருடன் ரிங்கு சிங்கிற்கு தனது பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார். அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களாக அக்ஸர் படேல் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் நம்பர் 1 பவுலரான வருண் சக்ரவர்த்திக்கு வாய்ப்பு வழங்கியுள்ள அவர், குல்தீப் யாதவிற்கு தனது பிளேயிங் லெவனில் இடமளிக்கவில்லை.

இதுதவிர, அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு சாஹல் இடம் கொடுத்துள்ளார். இதன் மூலம் அவர் தனது பிளேயிங் லெவனில் இஷான் கிஷன், குல்தீப் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் ஹர்ஷித் ரானா உள்ளிட்டோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

யுஸ்வேந்திர சஹால் தேர்வு செய்த இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.

