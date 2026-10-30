'ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்கள்... சாதனை விரைவில் முறியடிக்கப்படும்' – யுவராஜ் சிங் கணிப்பு!
உலக அளவில் கீரன் பொல்லார்ட், திபேந்திர சிங் ஐரி ஆகியோர் ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்களை விளாசி சாதனையைச் சமன் செய்திருந்தாலும், இந்திய அளவில் 19 ஆண்டுகாலமாக யுவராஜின் சாதனை மட்டுமே முறியடிக்கப்படாமல் நீடிக்கிறது.
Published : October 30, 2026 at 8:32 PM IST
ஹைதராபாத்: ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்கள் அடித்த ஒரே இந்தியரான யுவராஜ் சிங், இன்றைய கிரிக்கெட்டின் அதிவேகப் பரிணாம வளர்ச்சியால் தனது சாதனை விரைவில் தகர்க்கப்படும் என்று கணித்துள்ளார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரையில் நாளுக்கு நாள் புதுப்புது சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட்டும், முந்தைய சாதனைகள் முறியடிக்கப்பட்டும் வருகின்றன. அந்த வகையில், கடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதலாவது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில், இங்கிலாந்துக்கு எதிராக இந்திய வீரர் யுவராஜ் சிங் ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்களை விளாசி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தார்.
அவருக்குப் பிறகு உலக அளவில் வெஸ்ட் இண்டீஸின் கிரன் பொல்லார்ட் மற்றும் நேபாளத்தின் திபேந்திர சிங் ஐரி ஆகியோர் இந்த சாதனையைச் சமன் செய்தபோதிலும், இன்றுவரை சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்கள் அடித்த ஒரே இந்திய வீரர் என்ற யுவராஜ் சிங்கின் பெருமை மட்டும் முறியடிக்கப்படாமல் நீடித்து வருகிறது. குறிப்பாக, சஞ்சு சாம்சன் ஒரே ஓவரில் 5 சிக்ஸர்களை அடித்து இச்சாதனையை நெருங்கிய நிலையிலும், அவராலும் அதனை முறியடிக்க முடியவில்லை.
#WATCH | Mumbai | On Abhishek Sharma’s performance against New Zealand, Former Indian Cricketer Yuvraj Singh says, "It’s the result of his hard work. He is the one doing the batting, after all—I’m certainly not the one doing it. He has put in a tremendous amount of effort. To remain the number one player for two years, he must have worked four times as hard as an average player. If you want to become that kind of player, you have to put in four times the effort. There’s no secret to it..." On the record of hitting six sixes in a single over, he says, "The record is bound to be broken eventually. It’s actually surprising that it hasn’t been broken yet, given the way cricket is progressing. I’m sure it will be broken very soon"— ANI (@ANI) October 30, 2026
இந்நிலையில், தற்போதைய கிரிக்கெட் மாறிவரும் வேகத்தைப் பார்க்கும்போது இந்த சாதனை விரைவில் முறியடிக்கப்படும் என்று யுவராஜ் சிங் கணித்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய யுவராஜ் சிங், "ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்கள் என்ற சாதனை மிக விரைவில் முறியடிக்கப்படப் போகிறது. கிரிக்கெட் ஆட்டம் இப்போது பயணிக்கும் அதிரடியான பாதையைப் பார்க்கும்போது, இத்தனை காலம் இந்த சாதனை முறியடிக்கப்படாமல் நீடிப்பது எனக்கு ஆச்சரியமாகவே இருக்கிறது. நிச்சயம் இது மிக விரைவில் தகர்க்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து இந்திய வீரர் அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடியான ஆட்டம் குறித்துப் பேசிய யுவராஜ் சிங், "அவர் மிகவும் கடினமாக உழைத்துள்ளார். கடந்த 2 அல்லது 3 ஆண்டுகளாகத் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் ஒரு வீரர், ஒரு சாதாரண கிரிக்கெட் வீரரை விட நான்கு மடங்கு அதிகமாக உழைத்திருக்க வேண்டும். அவரைப் போல ஒரு சிறந்த வீரராக உருவாக நினைக்கும் எவரும் நான்கு மடங்கு கூடுதல் உழைப்பைத் தர வேண்டும். இதற்குப் பின்னால் வேறு எந்த ரகசியமும் இல்லை," என்றார்.
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சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகி வெறும் இரண்டு ஆண்டுகளிலேயே அசுர வளர்ச்சி கண்டுள்ள அபிஷேக் சர்மா, இதுவரை 71 போட்டிகளில் விளையாடி 4 சதங்கள் மற்றும் 14 அரைசதங்களுடன் 2,267 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 196.61 ஆக உள்ளது. இதுதவிர, ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோருக்குப் பிறகு இந்தியாவின் சார்பில் அதிக டி20 ரன்களை விளாசிய 5-வது வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.