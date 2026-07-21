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'இந்திய ஜெர்சியே எனது முதல் இலக்கு' - இளம் வீரர் அசோக் சர்மா நெகிழ்ச்சி

இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலும் விரைவில் விளையாட வேண்டும் என்பதே எனது அடுத்த லட்சியம் என இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசோக் சர்மா கூறியுள்ளார்.

இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசோக் சர்மா
இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசோக் சர்மா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 5:41 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்காகச் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடுவதே தனது நீண்ட நாள் கனவு என்று அறிமுக வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசோக் சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணி தற்போது ஜிம்பாப்வேயில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி ஜூலை 23ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இந்திய அணி வீரர்கள் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர். ஏனெனில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து என அடுத்தடுத்த தொடர்களை இழந்துள்ளது.

குறிப்பாக, கடந்த இரண்டு தொடர்களிலும் எந்தவொரு வெற்றியையும் பதிவு செய்யாமல் படுதோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. இதனால், ஜிம்பாப்வே தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றும் முனைப்போடு இந்திய அணி இத்தொடரை எதிர்கொள்கிறது. அதேசமயம், இத்தொடருக்கான இந்திய அணியில் முன்னணி வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டு, இளம் அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், ஜிம்பாப்வே டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியில் முதன்முறையாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசோக் சர்மா, இந்திய அணிக்காகச் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடுவதே தனது நீண்ட நாள் கனவு என்று தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்திற்கு அசோக் சர்மா அளித்த பேட்டியில், "இந்திய அணியின் நீல நிற ஜெர்சியை அணிந்து நாட்டுக்காக விளையாட வேண்டும் என்பது எனது நீண்ட நாள் கனவு.

அசோக் சர்மா - சாய் சுதர்சன்
அசோக் சர்மா - சாய் சுதர்சன் (IANS)

அதற்காகவே நான் நீண்ட காலமாக ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்; அதுவே எனது முதல் இலக்கு. சர்வதேச போட்டி என்பதால் நான் புதிதாக எதையும் முயற்சி செய்யப் போவதில்லை. இதுவரை உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் நான் பின்பற்றிய அதே கடின உழைப்பு, தயாரிப்புகள் மற்றும் உத்திகளை மட்டுமே இதிலும் தொடரப் போகிறேன். எனது பலத்திற்குள் நின்று பந்துவீசுவதே சரியாக இருக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஜிம்பாப்வே தொடரில் விளையாட வாய்ப்புக் கிடைத்தால், அதில் அதிக போட்டிகளில் பங்கேற்று, முடிந்தவரை கூடுதலான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவ வேண்டும் என்பதே எனது தற்போதைய திட்டம். இந்த வாய்ப்பை மிகச் சரியாகப் பயன்படுத்திக்கொள்வேன். இதற்கு அடுத்தபடியாக, விரைவில் இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலும் விளையாட வேண்டும் என்பதே எனது அடுத்த லட்சியம்" என்று கூறியுள்ளார்.

தனது பந்துவீச்சு ஸ்டைல் குறித்துப் பேசிய அசோக் சர்மா, "தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் டேல் ஸ்டெய்ன்தான் என்னுடைய முன்மாதிரி. ஏனெனில், தனியொரு ஆளாகப் போட்டியை மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவர் அவர். அவரது ஆக்ரோஷம், பந்துவீச ஓடிவரும் வேகம், பேட்டர்களை வீழ்த்த அவர் போடும் திட்டங்கள் என அனைத்தும் என்னை வியக்க வைப்பவை. அவரைப் பார்த்துதான் நான் பந்துவீச்சை கற்றுக்கொண்டேன்" என்று தெரிவித்தார்.

இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசோக் சர்மா
இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசோக் சர்மா (IANS)

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முன்னதாக, கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தின்போது, இந்திய ஏ அணியில் இருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் யுத்வீர் சிங் பீல்டிங் செய்யும்போது காயமடைந்தார். அவருக்குப் பதிலாக அசோக் சர்மா இந்தியா ஏ அணியில் சேர்க்கப்பட்டு, மூத்த வீரர்களுடன் பயிற்சி பெறும் வாய்ப்பைப் பெற்றார். இதுதவிர, ஐபிஎல் தொடரிலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக அசோக் சர்மா விளையாடினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ASHOK SHARMA
INDIA VS ZIMBABWE T20 SERIES
IND VS ZIM 1ST T20I
அசோக் சர்மா
INDIA TOUR OF ZIMBABWE

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