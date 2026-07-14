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சென்னை ஐடி ஊழியரைத் தொடர்ந்து ஜம்மு காஷ்மீரிலும் சோகம்: கிரிக்கெட் விளையாடிய போது இளம் வீரர் உயிரிழப்பு!

சென்னையில் கிரிக்கெட் விளையாடிய ஐடி ஊழியர் உயிரிழந்த சோகம் மறையும் முன்பே, ஜம்மு காஷ்மீரில் 22 வயது இளம் வீரர் பந்துவீசிக் கொண்டிருந்தபோது மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 10:57 AM IST

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ஜம்மு: தோடா மாவட்டம் பல்லேசா பகுதியில் நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியின் போது, 22 வயது இளம் வீரர் ஒருவர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜம்மு காஷ்மீரின் தோடா மாவட்டத்தில் உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான பல்லேசா பிரீமியர் லீக் (Bhallesa Premier League) போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில், பதேர்வா பகுதியில் உள்ள குல்ஷாரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த 22 வயது இளைஞரான சுஹைல் அகமது விளையாடி வந்தார். நேற்று மாலை சுமார் 4 மணியளவில் நடைபெற்ற போட்டியின் போது, அவர் பந்துவீசிக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது தனது ஓவரின் ஒரு பந்தை வீசி முடித்தவுடன், சுஹைல் அகமதுவுக்கு திடீரென கடுமையான மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. இதனால் நிலைகுலைந்த அவர் மைதானத்திலேயே மயங்கி விழுந்தார். உடனே களத்தில் இருந்த வீரர்களும், அங்கிருந்தவர்களும் அவரை மீட்டு, அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். ஆனால், அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனர்.

சுஹைல் அகமதுவுக்கு ஏற்பட்ட கடுமையான மாரடைப்பு காரணமாகவே இந்த மரணம் நிகழ்ந்துள்ளதாக மருத்துவர்கள் தரப்பில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ நடைமுறைகள் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டு, அவரது உடல் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து இன்றைய தினம் அவரது சொந்த கிராமத்தில் இறுதிச்சடங்குகள் நடைபெறவுள்ளன.

உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரின் போது, இளம் கிரிக்கெட் வீரர் விளையாடிக்கொண்டிருக்கும் போதே மைதானத்தில் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளில், விளையாட்டு மைதானங்களில் இளம் வீரர்கள் இதுபோல் உயிரிழக்கும் நிகழ்வுகள் அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

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முன்னதாக, கடந்த ஜூன் மாதம் சென்னையை அடுத்த ஏகாட்டூரில் நண்பர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, 43 வயதான வைத்தியநாதன் என்ற ஐடி ஊழியர் மைதானத்தில் ரன் ஓடிய போது திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு சுருண்டு விழுந்து உயிரிழந்தார். இந்தச் சம்பவம் கிரிக்கெட் பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் இளம் கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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