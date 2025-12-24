2025 ரிவைண்ட்: கார்த்திகா முதல் கீர்த்தனா வரை... விளையாட்டில் சாதித்த தமிழ்நாடு
2025 ஆண்டு விளையாட்டு துறையில் தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழக வீரர்கள் செய்த சில முக்கிய சாதனைகள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு.
December 24, 2025
இந்தாண்டு விளையாட்டு துறையில் தமிழ்நாடு வீரர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஆண்டாக அமைந்துள்ளது. இந்த ஆண்டில் தமிழக விளையாட்டு வீரர்கள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு பதக்கங்களை வென்று சாதித்துள்ளனர். அதேசமயம் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகளும் நடைபெற்று, அவை ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. அப்படி இந்த 2025 ஆண்டு விளையாட்டு துறையில் தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழக வீரர்கள் செய்த சில சாதனைகள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு.
தமிழக வீரர்களின் சாதனைகள்
- பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற 3ஆவது இளையோர் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், மகளிர் கபடி போட்டியில் இந்திய அணி தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தது. இந்த அணியில் தமிழக வீராங்கனை, சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகா துணைக் கேப்டனாக செயல்பட்டதுடன், அணியின் வெற்றியிலும் முக்கிய பங்காற்றி நாட்டிற்கு பெருமைச் சேர்த்தார்.
- இளையோர் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் ஆடவர் பிரிவில் தமிழக வீரர் அபினேஷ், இந்திய கபடி அணியின் ஒரு அங்கமாக செயல்பட்டு தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
- அதேபோல் இளையோர் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில், ஆடவர் பளு தூக்குதல் பிரிவில் தமிழக வீரர் மகாராஜன் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார். இதுதவிர்த்து காமன்வெல்த் பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 60 கிலோ எடை பிரிவில் பங்கேற்ற இவர், இளைஞர் மற்றும் ஜூனியர் பிரிவில் 2 தங்க பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தார்.
- பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற இளையோர் ஆசிய தடகளப் போட்டியில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எட்வினா ஜெய்சன் 400 மீட்டர் ரீலே மற்றும் மெட்லி ரிலே என இரு பிரிவிலும் இந்திய அணியின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததுடன், வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தார்.
- சீனாவில் நடைபெற்ற ஜூனியர் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஆடவர் 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் தமிழக வீரர் கிரிஷ் சர்மா, இலக்கை 1 நிமிடம், 23 நொடிகளில் எட்டி முதலிடம் பிடித்ததுடன் தங்கப்பதக்கத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக தங்க பதக்கம் வென்ற முதல் வீரர் எனும் சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.
- 64 ஆவது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளின் முடிவில் தமிழ்நாடு அணி 11 தங்கம், 9 வெள்ளி, 11 வெண்கலம் என 31 பதக்கங்ளுடன் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து, ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. இதில் தனலட்சுமி, தமிழரசு, கௌதம், விஷால், கோபிகா, தமிழக ரிலே ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணி வீரர்கள் தங்கம் வென்றனர்.
- மாலத்தீவில் நடைபெற்ற 7ஆவது கேரம் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழக வீராங்கனை கீர்த்தனா, மகளிர் பிரிவில் ஒற்றையர், இரட்டையர் மற்றும் மகளிர் குழுப் போட்டி ஆகிய மூன்று பிரிவுகளிலும் தங்கப் பதக்கம் வென்றதுடன், உலக சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.
- மாண்டெனோகுரோவில் நடைபெற்ற ஜூனியர் செஸ் சாம்பியன் தொடரில் தமிழக வீரர் பிரணவ் வெங்கடேஷ் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தார். இதன் மூலம் உலக ஜூனியர் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் நான்காவது இந்தியர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் விளையாட்டு போட்டிகள்
2025ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 27ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 2ஆம் தேதி வரையில் மகளிருக்கான சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள், நுங்கம்பாக்கத்தில் நடைபெற்றன. இந்த தொடரில் இந்தோனேசிய வீராங்கனை ஜானிஸ் ஜென் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.
சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளத்தின் சார்பில் ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை போட்டிகள் தமிழ்நாட்டில் கடந்த நவம்பர்-டிசம்பர் மாதங்களில் நடத்தப்பட்டது. இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் சென்னை மற்றும் மதுரையில் நடைபெற்றன. தொடரின் முடிவில் ஜெர்மனி அணி சாம்பியன் பட்டத்தையும், ஸ்பெயின் அணி இரண்டாம் இடத்தையும், இந்தியா மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தது.
உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் தொடரானது டிசம்பர் மாதம் சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த தொடரில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற ஜோஷ்னா சின்னப்பா, அபய் சிங், வேலவன் செந்தில்குமார் மற்றும் அனஹத் சிங் ஆகியோர் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி முதல் முறையாக ஸ்குவாஷ் உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்தது.
தமிழக கிரிக்கெட்
தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் டி20 தொடரின் 2025ஆம் ஆண்டு சீசனில் சாய் கிஷோர் தலைமையிலான திருப்பூர் தமிழன்ஸ் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியது. இந்த தொடரில் திருப்பூர் தமிழன்ஸ் அணியின் துஷார் ரஹேஜா 488 ரன்களை எடுத்து அதிக ரன்களை அடித்த வீரராகவும், நெல்லை ராயல் கிங்ஸ் அணி வீரர் சோனு யாதவ் 16 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரராகவும் இருந்தனர்.
இந்தியாவின் உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடர்களான ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் 2024-25ஆம் ஆண்டு சீசனில் தமிழ்நாடு அணி காலிறுதிச் சுற்று வரை முன்னேறியது. ஆனால் காலிறுதி ஆட்டத்தில் விதர்பா அணியிடம் தோல்வியடைந்து, அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது.
இந்தியாவின் உள்ளூர் டி20 தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் 2025ஆம் ஆண்டு சீசனில் தமிழ்நாடு அணி அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்திதது. குறிப்பாக விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து, சூப்பர் லீக் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் தமிழ்நாடு அணி இழந்தது.