2025 ரீவைண்ட்: கிரிக்கெட்டில் நிகழ்ந்த மிகப்பெரிய சர்ச்சைகள்
2025ஆம் ஆண்டு கிரிக்கெட்டின் மிக மோசமான சம்பவங்கள் மற்றும் சர்ச்சைகள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு.
Published : December 22, 2025 at 2:32 PM IST
2025 ஆம் ஆண்டு கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு பொன்னான ஆண்டு என்று சொல்லும் அதே அளவிற்கு, பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு வழி வகுத்த ஆண்டாகவும் இது இருந்தது என்று கூறினால் அதில் தவறில்லை. ஏனெனில் இதே ஆண்டில் இந்திய கிரிக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சர்வதேச கிரிக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி அதில் சர்ச்சைகளுக்கும், மோசமான சம்பவங்களுக்கும் துளியும் பஞ்சமில்லாமல் இருந்துள்ளது. அப்படி 2025 ஆம் ஆண்டு கிரிக்கெட்டின் மிக மோசமான சம்பவங்கள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு.
பெங்களூரு கூட்ட நெரிசல்
2025 ஆம் ஆண்டு கிரிக்கெட் ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்திய சம்பவம் என்றால் அது ஆர்சிபி வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தான். ஏனெனில் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் ஆர்சிபி அணியின் முதல் ஐபிஎல் கோப்பையை கொண்டாடிக்கொண்டிருந்த அந்த நாளின் முடிவு, அனைவரையும் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி இருந்தது.
ஜூன் 4, 2025 அன்று பெங்களூரில் உள்ள சின்னசாமி மைதானத்திற்கு வெளியே ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய 11 ரசிகர்கள் உயிரிழந்தனர் மற்றும் பலர் காயமடைந்தனர். இது கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியதுடன், பெங்களூரு மைதானத்தின் போட்டிகள் நடைபெறுவதற்கும் தடையாக அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கை குலுக்க மறுப்பு
இந்த ஆண்டு ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே பல்வேறு சர்ச்சைகுரிய சம்பவங்கள் அரங்கேறி இருந்தன. ஜம்மு-காஷ்மீரில் நடந்த ஒரு பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிறகு, அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக, இந்திய அணி டாஸின் போதும், போட்டிகளுக்குப் பிறகும் பாகிஸ்தான் அணியுடன் கை குலுக்க மறுத்தது. மேலும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் (பிசிபி) ஐசிசியிடம் இது குறித்து முறையான புகார் அளித்து, இந்த நடவடிக்கை கிரிக்கெட் மாண்புக்கு எதிரானது என்று கூறியது.
கோப்பை வழங்கும் விழா புறக்கணிப்பு
மேலும் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பிறகு, இந்திய அணி, பாகிஸ்தானின் உள்துறை அமைச்சராகவும், ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஏசிசி) தலைவராகவும் உள்ள மொஹ்சின் நக்வியிடம் இருந்து கோப்பையை ஏற்க மறுத்தது. ஏனெனில் அவர் தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துகளைத் தெரிவித்து வந்ததாகவும், ஆபரேசன் சிந்தூரை விமர்சித்தது தான் காரணம் என்று கூறப்பட்டது. மேலும் தொடர் முடிந்து கிட்டத்திட்ட 4 மாதங்களுக்கு மேல் ஆகும் நிலையிலும், இந்தியாவிடம் ஆசிய கோப்பையானது வழங்கப்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய சைகைகள்
இந்த தொடரின் போது பாகிஸ்தான் வீரர்கள் ஹாரிஸ் ரவுஃப் மற்றும் சாஹிப் சாதா ஃபர்ஹான் ஆகியோர் சில சர்ச்சைக்குரிய சைகைகளைச் செய்து இந்தியர்களை வம்புக்கு இழுந்தனர். அதிலும் குறிப்பாக ஃபர்ஹான் அரை சதம் அடித்ததை கொண்டாடும் விதமாக "துப்பாக்கிச் சூடு" போன்ற சைகையை செய்திருந்தது பலரையும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியது. மறுபக்கம் ஹாரிஸ் ராவுஃப், இந்திய போர் விமானங்கள் கீழே விழுவது போல் சைகை செய்து, நேரடியாக இந்திய ராணுவத்தை அவமதிக்கும் வண்ணம் செயல்பட்டிருந்தார். இது குறித்து பிசிசிஐ புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, ரவுஃப்க்கு இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடத் தடையும் விதிக்கப்பட்டது.
போட்டி நடுவர் சர்ச்சை
கை குலுக்க மறுப்பு சர்ச்சையின் போது நடுவர் ஆண்டி பைக்கிராஃப்ட் பாரபட்சமாக நடந்துகொண்டதாகக் குற்றம் சாட்டி, அவரைப் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று பிசிபி கோரியது. இதனால் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியாது ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக தொடங்கியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
🚨 Breaking: The Assam Cricket Association has suspended four players — Amit Sinha, Ishan Ahmed, Aman Tripathi & Abhishek Thakuri — over alleged corrupt practices during the Syed Mushtaq Ali Trophy 2025.— IPL T20 (@iplt20____) December 12, 2025
An FIR has also been filed and investigations are underway. pic.twitter.com/hxXYkEzVj3
தென்னாப்பிரிக்கப் பயிற்சியாளரின் கருத்து
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் தொடரை தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதில் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் போது தென்னாப்பிரிக்க அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஷுக்ரி கான்ராட், இந்தியாவுக்கு எதிரான தனது அணியின் அணுகுமுறையை விவரிக்க "க்ரோவல்" (grovel) என்ற இனவெறி சார்ந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி இருந்தார். இதனையடுத்து அவரின் இக்கருத்திற்கு உலகம் முழுவதில் இருந்தும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Jamie Smith was given not out after this decision, but what's your take on this call?#Ashes | #DRSChallenge | @Westpac pic.twitter.com/4Yf3o7FgBj— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
மேட்ச் ஃபிக்ஸிங் சர்சை: 4 பேர் கைது
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை 2025 தொடரின் போது மேட்ச் ஃபிக்ஸிங்கில் ஈடுபட்டதாக நான்கு வீரர்களை அசாம் மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் இடைநீக்கம் செய்தது. அதனைத் தொடர்ந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் அமித் சின்ஹா, இஷான் அகமது, அமன் திரிபாதி மற்றும் அபிஷேக் தாகுரி ஆகிய நான்கு வீரர்கள் மீதும் காவல்துறையினர் எஃப்.ஐ.ஆர். பதிவு செய்ததுடன், அவர்களை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.
டிஆர்எஸ் மற்றும் நடுவர் முடிவுகள்
சமீப காலங்களில் தொழில்நூட்ப கோளாறு மற்றும் நடுவர்களின் முடிவுகள் குறித்து பெரும் விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. அந்த வகையில் நடைபெற்று வரும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் போது டி.ஆர்.எஸ். தொழில்நுட்பம் மற்றும் நடுகர்களின் சர்ச்சைகுரிய தீர்ப்புகள் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியது. அதிலும் குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் கேரி மற்றும் இங்கிலாந்தின் ஜேமி ஸ்மித் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்ட முடிவுகள் பேரும் சர்ச்சையானதும் குறிப்பிடத்தக்கது.