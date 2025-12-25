2025 ரீவைண்ட்: ஹல்க் ஹோகன் முதல் ராபின் ஸ்மித் வரை... மறைந்த முக்கிய விளையாட்டு வீரர்கள்
இந்த ஆண்டு உயிரிழந்த பிரபல விளையாட்டு வீரர்கள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு.
Published : December 25, 2025 at 2:53 PM IST
ஒவ்வொரு ஆண்டைப் போலவும், இந்த வருடமும் சில மறக்கமுடியாத நினைவுகளுடன் முடிவடைய உள்ளது. இந்த வருடம் பல முக்கிய விளையாட்டு சாதனைகளைக் குறிக்கும் அதே வேளையில், கிரிக்கெட் வீரர்கள் முதல், பல்வேறு விளையாட்டுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் வரை பல முக்கிய ஆளுமைகள் இறப்பு செய்தியையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு உயிரிழந்த பிரபல விளையாட்டு வீரர்கள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு.
திலீப் தோஷி
இந்திய அணியின் முன்னாள் இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் திலீப் தோஷி, இந்தாண்டு ஜூன் 23ஆம் தேதி மாரடைப்பால் காலமானார். அவருக்கு வயது 77. இந்திய அணிக்காக கடந்த 1979 முதல் 1983 வரையிலும் விளையாடிய தோஷி, 33 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். அதில் அவர் 6 முறை ஐந்து விக்கெட்டுகள் உட்பட 114 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அதேபோல் 15 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர் 22 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
டியோகோ ஜோட்டா & ஆண்ட்ரே சில்வா
போர்ச்சுகலைச் சேர்ந்த பிரபல கால்பந்து வீரர் டியாகோ ஜோட்டா. அவர் இந்தாண்டு ஜூலை மாதம் ஸ்பெயினில் ஏற்பட்ட கார் விபத்தில் உயிரிழந்தார். அந்த விபத்தில் அவரது சகோதரர் ஆண்ட்ரே சில்வாவும் உயிரிழந்தார். ஜோட்டா 2020 முதல் இறக்கும் வரை லிவர்பூல் அணிககக விளையாடி வந்தார். மேலும் அவர் போச்சுகல் தேசிய அணியில் இணைந்து இரண்டு முறை நேஷன்ஸ் லீக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார் என்படு குறிப்பிடத்தக்கது.
சையத் அபித் அலி
இந்திய அணியின் முன்னாள் ஆல் அரவுண்டர் சயத் அபித் அலி. இந்தியாவுக்காக கடந்த 1967 முதல் 74 வரையில் 29 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 1,018 ரன்களையும், 47 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். மேலும் இவர் 1975ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதல் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் இடம் பிடித்ததுடன், 5 போட்டிகளில் விளையாடி இருந்தார். இந்நிலையில் தான் இந்தாண்டு மார்ச் மாதம் தனது 83ஆவது வயதில் அவர் காலமானார்.
டேவிட் லாரன்ஸ்
இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேவிட் லாரன்ஸ், இந்தாண்டு ஜூன் மாதம் தனது 61ஆவது வயதில் இயற்கை எய்தினார். இங்கிலாந்து அணிக்காக கடந்த 1988ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான லாரன்ஸ், 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி இருந்தார். பின்னர் நியூசிலாந்தின் வெலிங்டனில் நடந்த டெஸ்ட் போட்டியின் போது ஏற்பட்ட முழங்கால் காயம் காரணமாக அவரது சர்வதேச வாழ்க்கை 1992ஆம் ஆண்டுடன் முடிவுக்கு வந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ராபின் ஸ்மித்
முன்னாள் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வீரர் ராபின் ஸ்மித், இந்தாண்டு டிசம்பர் மாதம் தனது 62ஆவது வயதில் காலமானார். தென்னாப்பிரிக்காவில் பிறந்த ஸ்மித், 1988 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். அவர் இங்கிலாந்து அணிக்காக 62 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் 9 சதங்கள் உள்பட 4,236 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். அதேசமயம் அவர் 71 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 4 சதங்கள் உள்பட 2,419 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார்.
பாப் சிம்ப்சன்
ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டின் முன்னாள் கேப்டன் மற்றும் பயிற்சியாளராக அறியப்பட்ட பாப் சிம்ப்சன், தனது 89ஆவது வயதில் காலமானார். அவர் 1957 மற்றும் 1978 க்கு இடையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்காக 62 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் இரண்டு ஒருநாள் சர்வதேச போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளார். இதில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில், 10 சதங்கள் மற்றும் 27 அரை சதங்கள் உட்பட 4,869 ரன்களை எடுத்துள்ள அவர், 71 விக்கெட்டுகளையும் 110 கேட்சுகளையும் பிடித்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜார்ஜ் ஃபோர்மேன்
குத்துச்சண்டை வீரர், ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் வென்றவர், அவர் இரண்டு முறை உலக ஹெவிவெயிட் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் என பல்வேறு புகழுக்குச் சொந்தக்காரர் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் ஃபோர்மேன். இந்தாண்டு மார்ச் மாதம் தனது 76ஆவது வயதில் அவர் காலமானார். இரண்டு முறை உலக ஹெவிவெயிட் சாம்பியனான ஃபோர்மேன், 1968 ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கம் வென்றதன் மூலம் பிரபலமடைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மானுவல் ஃபிரடெரிக்ஸ்
முன்னாள் இந்திய ஹாக்கி வீரர் மானுவல் ஃபிரடெரிக். இவர் கேரளா மாநிலம் கண்ணூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். இவர் இந்திய ஹாக்கி அணிக்காக கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான நிலையில், 1972 ஆம் ஆண்டு முனிச்சில் நடந்த கோடைகால ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார். இதன் மூலம் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற முதல் கேரள வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார். மேலும் இவரது சேவைகளை பாராட்டும் விதமாக 2019 ஆம் ஆண்டு, இந்திய அரசு அவருக்கு மேஜர் தியான் சந்த் விருது வழங்கி கவுரவித்தது. இந்நிலையில் அவர் கடந்த அக்டோபர் மாதம் தனது 78ஆவது வயதில் காலமானார்.
ஹல்க் ஹோகன்
WWE என்றழைக்கப்படும் தொழில்முறை மல்யுத்த போட்டிகளின் ஜாம்பவான் ஹல்க் ஹோகன். இந்த தொழில்முறை மல்யுள்ள விளையாட்டு வரலாற்றில் அதிக வருமானம் ஈட்டிய ஜாம்பவான்களில் ஒருவரான ஹல்க் ஹோகன் இந்த ஆண்டு ஜூலை 24 ஆம் தேதி தனது 71 வயதில் காலமானார். இந்த விளையாட்டில் அவரது சேவையை பாராட்டும் விதமாக கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு WWE ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் ஹோகன் சேர்க்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.