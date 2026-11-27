சச்சினை முந்திய ஜெய்ஸ்வால்: இந்தியாவிற்கு எதிராக நியூஸிலாந்து நிதான ஆட்டம்
இந்தியாவிற்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்டில் முதல் நாள் ஆட்டத்தில், நியூஸிலாந்து அணியின் டாம் லெத்தம் 59 ரன்களும், பிளண்டல் 53 ரன்களும் எடுத்தனர்.
Published : November 27, 2026 at 12:30 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில், சச்சின் டெண்டுல்கர் சாதனையை ஜெய்ஸ்வால் முறியடித்தார்.
நியூஸிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் டெஸ்ட் டிராவில் முடிந்த நிலையில், இரண்டாவது டெஸ்ட் இன்று கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரில் தொடங்கியது. முதல் நாளான இன்று டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
இன்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூஸிலாந்து அணி நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. இந்திய அணி பவுலிங்கில் அனல் பறந்தது. நியூஸிலாந்து வீரர்கள் டாம் லெத்தம் மற்றும் கான்வே ஆகியோர் பொறுமையாக ஆடினர். அவ்வப்போது பவுண்டரி அடித்தனர். முதல் விக்கெட்டிற்கு இந்த ஜோடி 77 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், கான்வே 31 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் அரைசதம் அடித்த டாம் லெத்தம் 59 ரன்களுக்கு ஆகாஷ் தீப் பந்துவீச்சில் வெளியேறினார்.
Stumps on Day 1! #TeamIndia with the wicket of Daryl Mitchell in the final session Action resumes tomorrow ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/6ONWCreg3R— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கிய நிக்கோலஸ் 16 ரன்களுக்கும், ரவீந்திரா ரன் எடுக்காமலும் அவுட்டாகி ஏமாற்றம் அளித்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய மிட்செல் 31 ரன்களுக்கு அவுட்டான நிலையில், நியூஸிலாந்து அணி 184 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்கள் இழந்து திணறியது. இந்த நேரத்தில் பிளண்டல், ஃபிலிப்ஸ் ஜோடி அணியை சரிவில் இருந்து மீட்கும் முயற்சியில் களமிறங்கியது.
சச்சின் சாதனையை முறியடித்த ஜெய்ஸ்வால்
இருவரும் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையில், முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் நியூஸிலாந்து அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 246 ரன்கள் எடுத்தது. பிளண்டல் 53 ரன்களுடனும், ஃபிலிப்ஸ் 36 ரன்களுடனும் அவுட்டாகாமல் ஆடி வருகின்றனர். இந்த போட்டியில் களமிறங்கிய இந்திய வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் தனித்துவமான சாதனையை படைத்தார். ஜெய்ஸ்வால் இன்றைய போட்டியை சேர்த்து 33 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.
இதன்மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டியில் அறிமுகமானது முதல், ஒவ்வொரு போட்டியையும் வெவ்வேறு மைதானங்களில் விளையாடிய வீரர்கள் பட்டியலில் 2வது இடம்பிடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் முன்னாள் இந்திய ஜாம்பவான் கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் 32 போட்டிகளுடன் 3வது இடத்தில் உள்ளார். சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் 33 போட்டிகளுடன் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
JAISWAL SETS UNIQUE TEST RECORD! Yashasvi Jaiswal has achieved a rare feat in Test cricket, playing his first 33 matches at 33 different venues. The Indian opener is only the second cricketer to accomplish this distinction, following former India batter Sanjay Manjrekar. Sachin Tendulkar is next on the list, having played his first 32 consecutive Tests at different grounds from his debut. Jaiswal now has an opportunity to surpass Manjrekar's record. He could achieve that milestone if he features in the 2027 Border-Gavaskar Trophy opener in Nagpur. #YashasviJaiswal #TeamIndia #IndianCricket #TestCricket #BorderGavaskarTrophy #Cricket— Diganta Guha (@diganta_guha) November 27, 2026
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ஜெய்ஸ்வால், தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொண்டார். பின்னர் இந்தியாவில் வங்கதேசம், நியூஸிலாந்து, மேற்கிந்திய தீவுகள், மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய அணிகளுடன் விளையாடினார். இவர் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணியுடன் இதுவரை 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.