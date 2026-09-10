ஹர்ஷித் ராணா விலகல்; இந்திய டி20 அணியில் யாஷ் தாக்கூர் சேர்ப்பு!
இந்திய டி20 அணியில் காயம் காரணமாக விலகிய ஹர்ஷித் ராணாவுக்குப் பதிலாக, விதர்பா அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தாக்கூர் மாற்று வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : September 10, 2026 at 1:37 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடர் மற்றும் 2026 ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான இந்திய அணிகளில் இருந்து, காயம் காரணமாக நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா விலகியுள்ளார்.
இந்திய அணி எதிர்வரும் செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி முதல் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜப்பானில் நடைபெறவிருக்கும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் பங்கேற்கவுள்ளது. இந்தத் தொடர்களுக்கான ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்தது.
இதையடுத்து, இந்திய அணி வீரர்கள் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இத்தொடர்களுக்கான இந்திய அணியில் முக்கிய மாற்றத்தைப் பிசிசிஐ செய்துள்ளது. அதன்படி, காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வரும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ரானா, ஆஃப்கானிஸ்தான் டி20 தொடர் மற்றும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணிகளில் இருந்து விலகியுள்ளதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
Pacer Yash Thakur replaces Harshit Rana in India's T20Is squads for Afghanistan series and Asian Games pic.twitter.com/3MSzHOJ4tt— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2026
முன்னதாக, இங்கிலாந்து தொடரின் போது ஹர்ஷித் ரானாவுக்குத் தொடைப் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இருந்தும் அவர் விலக நேரிட்டது. அதன்பின், பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் கடந்த சில மாதங்களாக அவர் தீவிர சிகிச்சையிலும், உடற்பயிற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வந்தார்.
இந்நிலையில் தான், பயிற்சியின் போது அவருக்கு மீண்டும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனையின் முடிவில், காயம் குணமடைய கூடுதல் காலம் தேவைப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாகவே அவர் தற்சமயம் இந்தத் தொடர்களில் இருந்து விலகியுள்ளார் என பிசிசிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம், ஹர்ஷித் ரானாவுக்கு மாற்றாக, விதர்பாவைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தாக்கூர் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். சமீபகாலமாக உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் மிகச் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் யாஷ் தாக்கூர், கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற ஜிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணத்தின் போது இந்திய டி20 அணியில் அறிமுகமானார். அத்தொடரில் அவர் விளையாடிய 2 போட்டிகளில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) September 10, 2026
Yash Thakur replaces Harshit Rana in India’s T20Is squads for Afghanistan T20Is & Asian Games
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ஹர்ஷித் ரானா இந்தத் தொடர்களில் இருந்து விலகியிருப்பது இந்திய அணிக்கு ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் காயத்திலிருந்து மீண்டு, முழு உடற்தகுதியுடன் அணியில் இணைந்திருப்பது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனால், எதிர்வரும் டி20 தொடரில் இந்திய அணி எவ்வாறு செயல்படப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
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ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஆசிய போட்டிகளுக்கான இந்திய அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், ஷிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி, ரவி பிஷ்னோய், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், யாஷ் தாக்கூர்.