மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: டேனியல் வையட் அதிரடி சதம்; இலங்கையை வீழ்த்தியது இங்கிலாந்து
இலங்கைக்கு எதிரான மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் சதம் விளாசிய இங்கிலாந்து வீராங்கனை டேனியல் வையட் ஹாட்ஜ் ஆட்டநாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Published : June 13, 2026 at 1:08 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் நேற்று இங்கிலாந்தில் கோலாகலமாக தொடங்கியது. இந்த தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இலங்கை மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஏமி ஜோன்ஸ் மற்றும் டேனியல் வையட் ஹாட்ஜ் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 135 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்து அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர்.
First game of England's home #T20WorldCup and Danni Wyatt-Hodge writes the headlines with a century 😍— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 12, 2026
Watch the tournament opener LIVE, broadcast details here 📺 https://t.co/5JYsHCRzJ2 pic.twitter.com/NsPhUjXuwW
அதன்பின் ஏமி ஜோன்ஸ் 53 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த டேனியல் வையட் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்து மிராட்டினார். மேலும் இந்த போட்டியில் அவர் 13 பவுண்டரிகள், ஒரு சிஸர் என 105 ரன்களையும் குவித்தார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய நாட் ஸ்கைவர் பிரண்டும் 46 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
இதன் மூலம் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் மிடிவில் ஒரு விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்து 219 ரன்களை குவித்தது. பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இலங்கை அணி தொடக்கம் முதலே இங்கிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் சீரான இடைவேளையில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக நிலாக்ஷிகா சில்வா 39 ரன்களையும், ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரமா 29 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் இலங்கை மகளிர் அணி 20 ஓவர்களில் 132 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் ஃப்ரேயா கெம்ப் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
England kickstart their #T20WorldCup campaign with a massive victory over Sri Lanka 💪— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 12, 2026
📝: https://t.co/tAdOUvwRPT pic.twitter.com/hfdHZBQZQQ
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இதன் மூலம் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், உலகக் கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அசத்திய டேனியல் வையட் ஹாட்ஜ் ஆட்டநாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.