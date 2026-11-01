உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் | இந்தியாவின் இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்புகள் என்ன?
இந்தியா அடுத்து விளையாடவுள்ள 7 டெஸ்ட் போட்டிகளில் குறைந்தது 6 அல்லது 7 போட்டிகளில் கட்டாயம் வெல்ல வேண்டும் என்ற சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 11:54 AM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி தோல்வியைத் தழுவியதைத் தொடர்ந்து, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் அந்த அணி 3-ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 3-ஆவது டெஸ்ட் போட்டி கேப்டவுனில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தென்னாப்பிரிக்க அணி, 176 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரையும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
இதுதவிர, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிகளின் தரவரிசையிலும் தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட புள்ளிப்பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் முதலிடத்தில் இருந்த ஆஸ்திரேலிய அணியானது, தென்னாப்பிரிக்காவிடம் தோல்வியைத் தழுவியதன் காரணமாக தற்சமயம் மூன்றாம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
𝐀 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐬 💪 South Africa clinch the Cape Town Test on the final day to seal the #WTC27 series 2-1 ✨ 📝: https://t.co/PbEtXCxPjY https://t.co/AsLqxdVI1V— ICC (@ICC) October 31, 2026
இதன் காரணமாக, நியூசிலாந்து அணி 72.22 சதவீத புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம், தென்னாப்பிரிக்க அணி இப்போட்டியின் மூலம் 71.43 சதவீத புள்ளிகளைப் பெற்று இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. ஆஸ்திரேலிய அணி 69.23 சதவீத புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியா 51.52 சதவீத புள்ளிகளுடன் நான்காம் இடத்தில் தொடர்கிறது.
தற்சமயம் புள்ளிப்பட்டியலில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் காரணமாக, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெறும் இந்திய அணியின் கனவுக்குக் கடும் சவால் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏனெனில், இந்திய அணி இனிவரும் போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவாமல் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அணியின் வாய்ப்புகள் என்ன?
இந்திய அணிக்கு இந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் இன்னும் 7 டெஸ்ட் போட்டிகள் மட்டுமே மீதமுள்ளன. இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற வேண்டுமானால், இந்த 7 போட்டிகளில் குறைந்தது 6 அல்லது 7 போட்டிகளிலும் இந்தியா கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டும். இதில், நியூசிலாந்துக்கு எதிராக அவர்களின் சொந்த மண்ணில் விளையாடவுள்ள 2 போட்டிகள் கொண்ட தொடர், இந்திய பேட்டர்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராகச் சொந்த மண்ணில் விளையாடுவது சாதகமாக இருந்தாலும், நியூசிலாந்து மண்ணில் நடக்கும் போட்டிகளே இந்தியாவின் தலைவிதியை நிர்ணயிக்கும் மிக முக்கியமான தொடராகப் பார்க்கப்படுகிறது. இந்திய அணி இந்த இமாலய சவாலை எதிர்கொண்டு இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
New Zealand and South Africa become the top two sides in the #WTC27 Standings following the Cape Town Test 👊 Check out the movements on the ICC World Test Championship Standings via the predictor 👉 https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/gTDnH422ru— ICC (@ICC) October 31, 2026
இந்திய அணியின் அடுத்தடுத்த போட்டி அட்டவணை
நியூசிலாந்து vs இந்தியா
- முதல் டெஸ்ட்: நவம்பர் 19–23, 2026 – வெலிங்டன்
- இரண்டாவது டெஸ்ட்: நவம்பர் 27 – டிசம்பர் 1, 2026 – கிரைஸ்ட்சர்ச்
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இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா
- முதல் டெஸ்ட்: ஜனவரி 21–25, 2027 – நாக்பூர்
- 2-ஆவது டெஸ்ட்: ஜனவரி 29 – பிப்ரவரி 2, 2027 – சென்னை
- 3-ஆவது டெஸ்ட்: பிப்ரவரி 11–15, 2027 – கவுகாத்தி
- 4-ஆவது டெஸ்ட்: பிப்ரவரி 19–23, 2027 – ராஞ்சி
- 5-ஆவது டெஸ்ட்: பிப்ரவரி 27 – மார்ச் 3, 2027 – அகமதாபாத்