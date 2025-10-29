சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் தொடர் - இரண்டாம் நாள் போட்டிகளும் மழை காரணமாக முழுவதுமாக ரத்து!
மோந்தா புயல் காரணமாக சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் தொடரின் முதல் இரண்டு நாள் போட்டிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : October 29, 2025 at 11:38 AM IST
சென்னை: சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இரண்டாம் நாள் போட்டிகளும் தொடர் மழை காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய (எஸ்டிஏடி) டென்னிஸ் மைதானத்தில் சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் அக்டோபர் 27ஆம் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 2ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதில் இந்தியா, அமேரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா, நியூசிலாந்து, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சீனா உள்ளிட்ட 20 நாடுகளைச் சேர்ந்த வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இதில் ஒற்றையர் பிரிவில் 32 வீராங்கனைகளும், இரட்டையர் பிரிவில் 16 இணைகளும் பங்கேற்றுள்ளன. மேலும் இந்த தொடருக்கான பரிசுத்தொகையாக ரூ.2.40 கோடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இப்போடியை நடத்துவதற்காக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் 10 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 27ஆம் தேதி தொடங்க இருந்த இந்த தொடரின் முதல் நாள் போட்டிகள், மழை காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால் இரண்டாம் நாளின் போது ரத்து செய்யப்பட்ட போட்டிகள் நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த வகையில் இரண்டாம் நாளான நேற்றும் மோந்தா புயலின் எதிரொலியால் சென்னையில் காலை முதலே தொடர்ந்து மழைப்பொழிவு இருந்தது. இதன் காரணமாக நேற்று பிற்பகல் 12 மணி அளவில் நடைபெற இருந்த போட்டிகளின் நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. ஆனால் மழை தொடர்ந்து நீடித்த காரணத்தால் இரண்டாம் நாள் போட்டிகளும் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் ரத்து செய்யப்பட்ட போட்டிகள் இன்று தொடங்கி நடைபெறும் என்றும் தொடரின் இயக்குனர் ஹிட்டன் ஜோஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையும் படிங்க:
மேலும் இன்றைய தினம் நடைபெற இருந்த மூன்றாம் நாளுக்கான போட்டிகளும், தொடர்ந்து நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் இன்று மொத்தம் 16 போட்டிகள், 4 மைதானங்களில் (டென்னிஸ் கோர்ட்)இல் நடைபெறவுள்ளன. குறிப்பாக வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக போட்டிகள் நடைபெறும் நாட்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் மழை நின்ற ஒரு மணி நேரத்திற்குள் போட்டிகளை தொடங்கும் வகையில் மைதானங்கள் தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.