இறுதி கட்டத்தை எட்டிய சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் தொடர்; அரையிறுதியில் இந்திய இணை தோல்வி!

சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் இன்று நடைபெறும் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் கிம்பெர்லி பிரெலி - இந்தோனேசியாவின் ஜேனிஸ் டிஜென் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் தொடர்
சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 11:28 AM IST

சென்னை: சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய ஜோடியான ரியா பாட்டியா - ருத்துஜா போஸ்லே இணை தோல்வியைத் தழுவி இறுதிப்போட்டி வாய்ப்பை இழந்தது.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய (எஸ்டிஏடி) டென்னிஸ் மைதானத்தில் சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா, அமேரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா, நியூசிலாந்து, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சீனா உள்ளிட்ட 20 நாடுகளைச் சேர்ந்த வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இறுதிப் போட்டியில் டிஜென் - பிரெலி

இந்த தொடரின் முதல் இரண்டு நாள் போட்டிகள் கனமழை காரணமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டு, முன்றாம் நாள் ஆட்டத்தில் இருந்து போட்டிகள் தொடங்கப்பட்டன. இதில் நேற்று இரவு நடைபெற்ற ஒற்றையர் பிரிவு அரைஇறுதி ஆட்டத்தில் உலக டென்னிஸ் தர வரிசையில் 82 வது இடத்தில் இருக்கும் இந்தோனேசியாவின் ஜேனிஸ் டிஜென், தாய்லாந்தின் லன்லானா தாராருடீ-யை எதிர்த்து விளையாடினார்.

இந்த போட்டியில் ஜெனிஸ் டிஜென் 7-6(8-6), 7-6(7-5) என்ற நேர் செட் கணக்கில் தாராருடீயை வீழ்த்தி, இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் கிம்பெர்லி பிரெலி 6-7(2-7), 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் சீன தைபேவின் ஜோவன்னா கார்லேண்டை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

இந்திய இணை தோல்வி

நேற்று நடைபெற்ற இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் ஸ்ட்ரோம் ஹண்டர்( ஆஸ்திரேலியா ) - மோனிகா நிக்யூலஸ்யு(ரொமானியா) ஜோடி ஜப்பானின் மியா ஹொண்டாமா - அகிகோ ஒமி ஜோடியை எதிர்கொண்டது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் 7-6, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஸ்ட்ரோம் ஹண்டர்- மோனிகா நிக்யூலஸ்யு ஜோடி, ஜப்பானின் மியா ஹொண்டாமா - அகிகோ ஒமி ஜோடியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

மற்றொரு இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்திய ஜோடிகளான ரியா பாட்டியா - ருத்துஜா போஸ்லே, இந்தோனேசியா ஜோடிகளான சுட்ஜியாடி - ஜேனிஸ் டிஜென்'ஐ எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியின் முதல் செட்டை இந்திய வீராங்கனைகள் 7-5 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினர். ஆனால் அதன்பின் அபார ஆட்த்தை வெளிப்படுத்திய இந்தோனேசியா இணை அடுத்தடுத்த செட்களை கைப்பற்றியது.

இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் இந்தோனேசிய இணை 5-7, 6-0, 10-5 என்ற செட் கணக்கில் இந்திய ஜோடியை வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது. இன்று நடைபெறும் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் கிம்பெர்லி பிரெலி - இந்தோனேசியாவின் ஜேனிஸ் டிஜென் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. அதேபோல் இரட்டையர் பிரிவுக்கான இறுதிப்போட்டியில் ஸ்ட்ரோம் ஹண்டர்- மோனிகா நிக்யூலஸ்யு ஜோடியை எதிர்த்து சுட்ஜியாடி - ஜேனிஸ் டிஜென் விளையாடவுள்ளனர்.

