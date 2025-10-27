ETV Bharat / sports

சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் தொடர் - மழையால் ரத்து செய்யப்பட்ட முதல்நாள் போட்டிகள்!

சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் தொடர் இன்று தொடங்கி வரும் நவம்பர் 2ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் தொடரில் பங்கேற்கும் வீராங்கனை
சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் தொடரில் பங்கேற்கும் வீராங்கனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 8:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் தொடரில் இன்றைய முதல் நாள் போட்டிகள் அனைத்தும் மழை காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது.

நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (எஸ்டிஏடி) டென்னிஸ் மைதானத்தில் சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இன்று முதல் வரும் நவம்பர் 2ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

இந்த போட்டியில் இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா, நியூசிலாந்து, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சீனா, கனடா, உக்ரைன், ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட 20 நாடுகளை சேர்ந்த 32 வீராங்கனைகள் ஒற்றையர் பிரிவிலும், இரட்டையர் பிரிவில் 16 ஜோடிகளும் கலந்து கொள்கின்றனர்.

தினமும் போட்டிகள் சரியாக பிற்பகல் மூன்று மணி அளவில் துவங்கும். வரும் நவம்பர் 2 ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதி போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு போட்டியை வென்றதற்காக வழங்கப்படும் 250 தரவரிசைப் புள்ளிகளைப் பெறுவார்கள். மேலும் ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டிக்கான 2.40 கோடி ரூபாய் பரிசுத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இப்போட்டியை நடத்துவதற்காக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் 10 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை ஓபன் தொடரின் முதல் நாளான இன்று சரியாக பிற்பகல் 3 மணி அளவில் போட்டி துவங்க இருந்தது. ஆனால் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக சென்னையில் இன்று காலை முதலே தொடர் மழை பெய்து வருவதன் காரணமாக போட்டிகள் துவங்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. பின்னர் தொடர் மழை காரணமாக இன்று நடைபெறவிருந்த போட்டிகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டு, இன்று நடைபெற இருந்த போட்டிகள் அனைத்தும் நாளை பிற்பகல் 12:00 மணி அளவில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் முதல் நாளான இன்று, ஒற்றையர் பிரிவில் 8 போட்டிகளும், இரட்டையர் பிரிவில் 2 போட்டிகளும் நடைபெற இருந்தன. இதில் இந்தியா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா, தாய்லாந்து, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த டென்னிஸ் வீராங்கனைகள் பங்கேற்க இருந்தனர்.

இதையும் படிங்க: உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகிய பிரதிகா ராவல்? பின்னடைவை சந்திக்கும் இந்தியா!

நாளை நடைபெறும் போட்டிகள் முன்னர் துவங்கும் போட்டிகளுடன் தொடர்ந்து நடைபெறும். அந்த வகையில் நாளை மொத்தம் 16 போட்டிகள், 4 மைதானங்களில் (டென்னிஸ் கோர்ட்)இல் நடைபெறவுள்ளன. குறிப்பாக வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக போட்டிகள் நடைபெறும் நாட்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் மழை நின்ற ஒரு மணி நேரத்திற்குள் போட்டிகளை தொடங்கும் வகையில் மைதானங்கள் தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

TAGGED:

WTA CHENNAI OPEN
சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ்
CHENNAI OPEN
சென்னை மழை
WTA CHENNAI OPEN 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.